Futbol

Nicolás Ibáñez debuta en Liga MX con Cruz Azul ante su ex equipo, Tigres

Nicolás Ibáñez con Cruz Azul I MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 17:01 - 15 febrero 2026
El delantero argentino, ahora con el dorsal 7, vivirá un partido cargado de emociones ante el conjunto felino

La historia tiene un toque especial. Nicolás Ibáñez es titular este domingo en el duelo entre Cruz Azul y Tigres, en lo que marcará su debut en la Liga MX con la camiseta celeste y nada menos que frente a su ex equipo.

Primer gol de Nico Ibáñez con Cruz Azul I MEXSPORT

El delantero argentino, ahora con el dorsal 7, vivirá un partido cargado de emociones ante el conjunto felino.

¿Ley del ex de Ibáñez?

Sin embargo, esta vez su misión será clara: castigar a los regiomontanos y comenzar a construir su propia historia con La Máquina en el torneo local.

El técnico Nicolás Larcamón no se guardó nada y mandó un once de lujo para este compromiso.

Andrés Gudiño estará en la portería; en defensa irán Omar Campos, Gonzalo Piovi y Willer Ditta; el mediocampo lo conforman Erik Lira, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez y Charly Rodríguez; mientras que el ataque contará con José Paradela, Carlos Rotondi y, como referente en punta, Nicolás Ibáñez.

Cruz Azul vs Tigres | MEXSPORT
Cruz Azul vs Tigres | MEXSPORT

Ibáñez ya sabe lo que es celebrar con la camiseta celeste. El atacante se estrenó como goleador en la CONCACAF Champions Cup frente al Vancouver FC, dejando buenas sensaciones entre la afición cementera. Ahora, el reto es trasladar esa contundencia al campeonato doméstico.

Con ambición y hambre de gol, el argentino quiere convertirse en el líder ofensivo del equipo y pelear por el campeonato de goleo con La Máquina.

La oportunidad de Ibáñez ante Tigres

Su debut en Liga MX no pudo tener mejor guion: frente a su ex equipo y con la oportunidad perfecta para demostrar que está listo para comandar el ataque celeste en este torneo.

Baja entrada en el Estadio Cuauhtémoc | MexSport
Lo Último
17:51 ¿Qué le pasó a Fátima Bosch? Se desploma durante desfile en Ecuador / VIDEO
17:51 Armando González revive el icónico festejo del 'Cubo' Torres en el Estadio Akron
17:20 Este es el resumen de actividades del 15 de febrero en Milano Cortina 2026
17:19 Víctor Velázquez baja a la cancha antes del encuentro entre Cruz Azul y Tigres
17:10 ¿Quién miente? Ahora Samadhi Zendejas contradice a Alana tras cancelar su pelea de box
17:10 AEK y Orbelín Pineda se afianzan en el liderato de la Liga de Grecia después del partido ante Paok de Jorge Sánchez
17:01 Nicolás Ibáñez debuta en Liga MX con Cruz Azul ante su ex equipo, Tigres
16:43 Vinícius Júnior aprueba el posible regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid
16:40 Fidalgo y Betis sueñan con Champions League tras vencer a Mallorca
16:37 Martinoli se lanza contra Bad Bunny tras show en el Super Bowl: “Es un oportunista”
