Nicolás Ibáñez debuta en Liga MX con Cruz Azul ante su ex equipo, Tigres

La historia tiene un toque especial. Nicolás Ibáñez es titular este domingo en el duelo entre Cruz Azul y Tigres, en lo que marcará su debut en la Liga MX con la camiseta celeste y nada menos que frente a su ex equipo.

Primer gol de Nico Ibáñez con Cruz Azul I MEXSPORT

El delantero argentino, ahora con el dorsal 7, vivirá un partido cargado de emociones ante el conjunto felino.

¿Ley del ex de Ibáñez?

Sin embargo, esta vez su misión será clara: castigar a los regiomontanos y comenzar a construir su propia historia con La Máquina en el torneo local.

El técnico Nicolás Larcamón no se guardó nada y mandó un once de lujo para este compromiso.

Andrés Gudiño estará en la portería; en defensa irán Omar Campos, Gonzalo Piovi y Willer Ditta; el mediocampo lo conforman Erik Lira, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez y Charly Rodríguez; mientras que el ataque contará con José Paradela, Carlos Rotondi y, como referente en punta, Nicolás Ibáñez.

Cruz Azul vs Tigres | MEXSPORT

Ibáñez ya sabe lo que es celebrar con la camiseta celeste. El atacante se estrenó como goleador en la CONCACAF Champions Cup frente al Vancouver FC, dejando buenas sensaciones entre la afición cementera. Ahora, el reto es trasladar esa contundencia al campeonato doméstico.

Con ambición y hambre de gol, el argentino quiere convertirse en el líder ofensivo del equipo y pelear por el campeonato de goleo con La Máquina.

La oportunidad de Ibáñez ante Tigres

Su debut en Liga MX no pudo tener mejor guion: frente a su ex equipo y con la oportunidad perfecta para demostrar que está listo para comandar el ataque celeste en este torneo.