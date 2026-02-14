Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Con ritmo! Así se presentaron Ebere y Nico Ibáñez con sus nuevos compañeros en el Cruz Azul

Ebere e Ibáñez en la Noria l CAPTURA
Ramiro Pérez Vásquez 18:56 - 13 febrero 2026
Los nuevos refuerzos protagonizaron par de dinámicas en el entrenamiento

La mañana en La Noria tuvo un aire distinto. Entre risas, aplausos y el característico ambiente competitivo del plantel, el Cruz Azul le dio la bienvenida oficial a sus nuevos refuerzos: Christian Ebere y Nicolás Ibáñez, quienes se presentaron ante el grupo durante el entrenamiento con una dinámica especial para romper el hielo tras su incorporación como fichajes para el Clausura 2026 de la Liga MX.

El cuerpo técnico organizó una serie de actividades para facilitar la integración. Como dicta la tradición en muchos vestidores, los recién llegados tuvieron que pasar al centro del círculo y cumplir con un pequeño “reto” frente a sus compañeros. Entre bromas y ánimos, la plantilla celeste formó un semicírculo mientras comenzaban las ocurrencias.

Christian Ebere debutó en el futbol mexicano | MEXSPORT

¿Cómo iniciaron las dinámicas? 

El primero en animarse fue Ebere, quien sorprendió al simular el sonido de una locomotora, en clara alusión al apodo histórico del club cementero. Con entusiasmo y creatividad, el nigeriano imitó el avanzar del tren, acompañándose de movimientos corporales que arrancaron carcajadas y aplausos del grupo, que no tardó en seguirle el ritmo con palmas.

Por su parte, Nico Ibáñez optó por un baile improvisado en el centro del campo. El delantero argentino mostró soltura y buen humor, contagiando a sus compañeros que lo respaldaron con coros y un improvisado “grupo de palmas” que convirtió la escena en un auténtico espectáculo. La química comenzó a notarse desde ese instante.

Cruz Azul presentó este martes a Nico Ibáñez como refuerzo | X: @CruzAzul
La competencia amistosa no tardó en tomar forma. Entre vítores y bromas, los futbolistas decidieron elegir a un “ganador” de la dinámica. Tras una votación cargada de risas, el plantel se inclinó por Ebere, quien con su interpretación ferroviaria terminó por conquistar al vestidor.

El premio; una botella de agua

El premio fue simbólico pero celebrado: una botella de agua que el propio grupo le entregó entre aplausos. El gesto, sencillo pero significativo, reflejó el ambiente relajado que impera en el equipo y la disposición de los nuevos elementos para adaptarse rápidamente a la filosofía celeste.

Nico Ibáñez en su presentación con Cruz Azul | X: @CruzAzul
Más allá de la anécdota, la integración de ambos jugadores representa un paso importante en el proyecto deportivo del club. Tanto Ebere como Nico llegan con la misión de aportar calidad y competencia interna en un plantel que busca protagonismo en el torneo.

La práctica concluyó con sonrisas y un mensaje claro: la unión del grupo es prioridad. Con dinámicas como esta, Cruz Azul refuerza no solo su plantel en lo futbolístico, sino también el compañerismo que puede marcar diferencia a lo largo de la temporada.

