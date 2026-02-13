Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Nico Ibáñez y Luka Romero brillan en goleada de Cruz Azul ante Vancouver FC

Jugadores de Cruz Azul felicitan a Nico Ibáñez por su primer gol con Cruz Azul | MEXSPORT
Jugadores de Cruz Azul felicitan a Nico Ibáñez por su primer gol con Cruz Azul | MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 21:12 - 12 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El delantero argentino se estrenó como goleador, mientras que el mediocampista se lució con hat-trick

Cruz Azul firmó su pase a los Octavos de Final de la Liga de Campeones Concacaf con autoridad. La Máquina venció 5-0 al Vancouver FC en el Estadio Cuauhtémoc y selló la eliminatoria con un contundente 8-0 global. Nicolás Ibáñez se estrenó con la camiseta celeste.

Cruz Azul en la CONCACAF Champions Cup I MEXSPORT

Fue una noche redonda para el equipo de La Noria, pero especialmente mágica para Luka Romero. El joven atacante cementero se encargó de marcar los dos tantos del encuentro y firmó su primer doblete en el futbol mexicano.

El primer golpe llegó al minuto 36. Romero aprovechó una gran asistencia de Jeremy Márquez, controló y definió con precisión para poner en ventaja a Cruz Azul.

Cuando el primer tiempo agonizaba, al 45+1’, volvió a aparecer el dorsal celeste. Esta vez fue de cabeza dentro del área, anticipándose a la marca y enviando el balón al fondo de las redes para el 2-0.

Toro Fernández felicita a Luka Romero por su gol ante Vancouver FC | MEXSPORT
Toro Fernández felicita a Luka Romero por su gol ante Vancouver FC | MEXSPORT

Para el minuto 61, La Máquina continuaba sumando goles. Y es que el equipo de Vancouver anotó en propia portería. Además de Jorge Rodarte que al 67’ anotó el cuarto de Cruz Azul, su primer gol como profesional.

Pero la noche celeste no terminaba así. Nicolás Ibáñez debutó con gol con la camiseta de Cruz Azul. Después de una jugada orquestada por Amaury Morales, Nico logró mover las redes de Vancouver.

Jorge Rodarte en celebración de su gol contra Vancouver FC | MEXSPORT
Jorge Rodarte en celebración de su gol contra Vancouver FC | MEXSPORT

Con este resultado, Cruz Azul se medirá ante Monterrey en los Octavos de Final, y el partido de vuelta será en el Estadio Cuauhtémoc. Los dirigidos por Nicolás Larcamón hicieron lo propio y ahora a pensar en su próximo rival en Liga MX: Tigres.

Últimos videos
Lo Último
23:40 Partidos de hoy viernes 13 de febrero de 2026
23:40 ¿Atentado contra Pepe Aguilar? Esto pasó cerca de su rancho en Zacatecas
23:33 Turco Mohamed apunta a dejar el Toluca en el verano
23:13 Puebla vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX?
23:09 "Tienen un canal aliado": Exjugador de Chivas 'carga' contra América y Televisa
22:56 Serie A:¿Cuándo y dónde ver el Pisa vs AC Milan? EN VIVO
22:44 Toluca vs Tijuana ¿Dónde y cuándo ver el partido de Jornada 6 del Clausura 2026?
22:33 Día del Amante: ¿por qué se celebra el 13 de febrero?
22:23 Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Lo más destacado de la jornada de este 12 de febrero
22:19 ¿Cómo fue la última vez que Chivas llegó como superlíder al Clásico Nacional?
Tendencia
1
Futbol Turco Mohamed apunta a dejar el Toluca en el verano
2
Contra Día del Amante: ¿por qué se celebra el 13 de febrero?
3
Futbol Henry Martín pide perdón a la afición del América y asegura que se malinterpretaron sus palabras
4
Futbol Internacional Concachampions 2026: Así se jugarán los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup
5
Contra Cruz Azul recupera con planta de Jasso 2 mil 500 empleos y mayor poder
6
Futbol Nacional Rodrigo Dourado calienta el Clásico Nacional: 'América, favorito como siempre'
Te recomendamos
Pablo Benevendo y José Pachuca en disputa del balón en el partido entre Puebla y Pumas en la Jornada 6 del Apertura 2025 | IMAGO 7
Futbol
12/02/2026
Partidos de hoy viernes 13 de febrero de 2026
¿Atentado contra Pepe Aguilar? Esto pasó cerca de su rancho en Zacatecas
Contra
12/02/2026
¿Atentado contra Pepe Aguilar? Esto pasó cerca de su rancho en Zacatecas
Turco Mohamed apunta a dejar el Toluca en el verano
Futbol
12/02/2026
Turco Mohamed apunta a dejar el Toluca en el verano
Puebla recibirá a Pumas en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX | RÉCORD
Futbol
12/02/2026
Puebla vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX?
Raúl Rodrigo Lara y Ramón Ramírez se enfrentan en el Clásico Nacional del torneo Invierno 1997 | MEXSPORT
Futbol
12/02/2026
"Tienen un canal aliado": Exjugador de Chivas 'carga' contra América y Televisa
Serie A:¿Cuándo y dónde ver el Pisa vs AC Milan? EN VIVO
Futbol
12/02/2026
Serie A:¿Cuándo y dónde ver el Pisa vs AC Milan? EN VIVO