Nico Ibáñez y Luka Romero brillan en goleada de Cruz Azul ante Vancouver FC

Cruz Azul firmó su pase a los Octavos de Final de la Liga de Campeones Concacaf con autoridad. La Máquina venció 5-0 al Vancouver FC en el Estadio Cuauhtémoc y selló la eliminatoria con un contundente 8-0 global. Nicolás Ibáñez se estrenó con la camiseta celeste.

Cruz Azul en la CONCACAF Champions Cup I MEXSPORT

Fue una noche redonda para el equipo de La Noria, pero especialmente mágica para Luka Romero. El joven atacante cementero se encargó de marcar los dos tantos del encuentro y firmó su primer doblete en el futbol mexicano.

El primer golpe llegó al minuto 36. Romero aprovechó una gran asistencia de Jeremy Márquez, controló y definió con precisión para poner en ventaja a Cruz Azul.

Cuando el primer tiempo agonizaba, al 45+1’, volvió a aparecer el dorsal celeste. Esta vez fue de cabeza dentro del área, anticipándose a la marca y enviando el balón al fondo de las redes para el 2-0.

Toro Fernández felicita a Luka Romero por su gol ante Vancouver FC | MEXSPORT

Para el minuto 61, La Máquina continuaba sumando goles. Y es que el equipo de Vancouver anotó en propia portería. Además de Jorge Rodarte que al 67’ anotó el cuarto de Cruz Azul, su primer gol como profesional.

Pero la noche celeste no terminaba así. Nicolás Ibáñez debutó con gol con la camiseta de Cruz Azul. Después de una jugada orquestada por Amaury Morales, Nico logró mover las redes de Vancouver.

Jorge Rodarte en celebración de su gol contra Vancouver FC | MEXSPORT