Nico Ibáñez y Luka Romero brillan en goleada de Cruz Azul ante Vancouver FC
Cruz Azul firmó su pase a los Octavos de Final de la Liga de Campeones Concacaf con autoridad. La Máquina venció 5-0 al Vancouver FC en el Estadio Cuauhtémoc y selló la eliminatoria con un contundente 8-0 global. Nicolás Ibáñez se estrenó con la camiseta celeste.
Fue una noche redonda para el equipo de La Noria, pero especialmente mágica para Luka Romero. El joven atacante cementero se encargó de marcar los dos tantos del encuentro y firmó su primer doblete en el futbol mexicano.
El primer golpe llegó al minuto 36. Romero aprovechó una gran asistencia de Jeremy Márquez, controló y definió con precisión para poner en ventaja a Cruz Azul.
Cuando el primer tiempo agonizaba, al 45+1’, volvió a aparecer el dorsal celeste. Esta vez fue de cabeza dentro del área, anticipándose a la marca y enviando el balón al fondo de las redes para el 2-0.
Para el minuto 61, La Máquina continuaba sumando goles. Y es que el equipo de Vancouver anotó en propia portería. Además de Jorge Rodarte que al 67’ anotó el cuarto de Cruz Azul, su primer gol como profesional.
Pero la noche celeste no terminaba así. Nicolás Ibáñez debutó con gol con la camiseta de Cruz Azul. Después de una jugada orquestada por Amaury Morales, Nico logró mover las redes de Vancouver.
Con este resultado, Cruz Azul se medirá ante Monterrey en los Octavos de Final, y el partido de vuelta será en el Estadio Cuauhtémoc. Los dirigidos por Nicolás Larcamón hicieron lo propio y ahora a pensar en su próximo rival en Liga MX: Tigres.
