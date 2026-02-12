VIDEO: Alumno es apuñalado afuera de secundaria en Tláhuac

La violencia volvió a hacerse presente en una escuela de la Ciudad de México, luego de que una riña entre jóvenes terminó con un estudiante de 15 años de la Secundaria Diurna No. 324 “Alfonso Caso Andrade”, en la alcaldía Tláhuac, apuñalado y hospitalizado, debatiéndose entre la vida y la muerte.

Riña afuera de la secundaria

De acuerdo con los primeros reportes, la tarde del martes 11 de febrero se registró una pelea afuera del plantel, en la que participó Jeremy, quien se enfrentó a golpes con quien aparentemente es hermano de uno de sus compañeros.

Parte de la agresión quedó grabada en video. En las imágenes se observa a padres de familia y estudiantes alrededor, presenciando la riña sin intervenir.

En el material también se aprecia el momento en que la playera de secundaria de Jeremy comienza a mancharse de rojo, producto de la sangre que brota tras las puñaladas con un arma blanca.

La pelea se dio entre un estudiante de la secundaria 324 y el hermano de uno de sus compañeros/X: @lisandro_1004

Testimonio de un testigo

Empiezo a escuchar a una señora de limpieza decir ‘quítale la navaja, quítale la navaja’, entonces, cuando yo me volteo, veo que este niño le está pegando, no se veía la navaja, pero se veía cómo le estaba dando las puñaladas en la espalda y de ahí pasó al estómago. Estaban señores que vivían ahí y estaba el director”, declaró uno de los testigos.

Jeremy está grave: presenta tres perforaciones

Tras la riña, cuerpos de emergencia trasladaron al joven al Hospital General de Tláhuac, donde fue reportado en estado grave debido a varias perforaciones en órganos vitales.

Posteriormente fue llevado al Hospital de Legaria para recibir mejor atención médica.

Jeremy de 15 años fue atacado afuera de la escuela Alfonso Caso 324 en @TlahuacRenace hoy está en el #hospitalgeneraldetlahuac con varias lesiones. Bastante grave… no es la primera agresión en el plantel pic.twitter.com/6ppXCXsxaP — Lisandro González (@lisandro_1004) February 12, 2026

Se agravó su estado de salud. Nos habían dicho que era una sola perforación, pero no, son dos más, él tiene tres perforaciones de pulmón. Se encuentra grave, lo van a intubar y según los doctores es para que sane más rápido”, comentó doña Guadalupe, abuela de Jeremy.

La familia exige que la investigación se realice por tentativa de homicidio y no por lesiones, como inicialmente se manejó. “Yo quiero justicia para Jeremy”, agregó.

Presunto agresor fue detenido

El joven de 14 años que, de acuerdo con el video difundido en redes sociales, presuntamente apuñaló a Jeremy, fue detenido por policías capitalinos.

La Secundaria Diurna No. 324 Alfonso Caso Andrade se ubica en la alcaldía Tláhuac/Google

Segundo caso de violencia en menos de seis meses