¿Vas a regalar globos en San Valentín? El Metro CDMX advierte que no podrás ingresarlos

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México anunció una restricción para el próximo 14 de febrero: no se permitirá el acceso a sus estaciones y trenes con globos metálicos o inflados con helio, incluso si son regalos por el Día del Amor y la Amistad, debido a los peligros que representan para la operación del servicio.

Globos metálicos pueden provocar cortocircuitos al caer en las vías, donde circulan hasta 750 volts de corriente continua. / @MetroCDMX

¿Por qué el Metro CDMX no permitirá globos este 14 de febrero?

La medida fue explicada por Adrián Ruvalcaba, director general del Metro, quien destacó que los globos metálicos o con componentes conductores pueden caer sobre las vías y generar cortocircuitos en el sistema eléctrico que alimenta a los trenes. Estos objetos, al entrar en contacto con la barra que suministra energía —con hasta 750 V de corriente continua— pueden dañar infraestructura, provocar retrasos e incluso activar paros temporales del servicio.

La medida busca evitar retrasos y afectaciones en el servicio durante el Día del Amor y la Amistad. / Pixabay

Los oficiales del Metro podrán solicitar a los usuarios retirar los globos o negarles el acceso con estos objetos para asegurar la integridad del sistema y la seguridad de las personas usuarias.

Riesgos de los globos metálicos en el Metro

Las autoridades del STC han recordado que no solo los globos representan un riesgo, sino también otros artículos con partes metálicas que puedan caer a las vías. Entre los peligros asociados se encuentran: Cortocircuitos en el sistema eléctrico del tren , lo que puede detener la circulación.

Retrasos o interrupciones en varias líneas por falla técnica.

Posibles daños a la infraestructura del Metro y afectaciones al servicio habitual. Por ello, se exhorta a las y los usuarios a asegurar adecuadamente sus pertenencias y evitar llevar globos metálicos o inflados con helio al interior de estaciones y trenes.

El Metro CDMX no permitirá el ingreso con globos metálicos o con helio este 14 de febrero por riesgos eléctricos. / @MetroCDMX

¿Qué recomienda el Metro a quienes viajen este 14 de febrero?

Para minimizar riesgos, el Metro ha pedido: Evitar viajar con globos metálicos o con helio.

Asegurar objetos voluminosos o regalos que puedan interferir con la operación.

No descender a las vías por ningún motivo en caso de caída de algún objeto metálico. Con estas acciones, el STC busca que la movilidad durante uno de los días de mayor afluencia por las celebraciones se realice sin contratiempos ni riesgos para quienes usan diariamente el Metro.

La restricción aplica en todas las líneas del Sistema de Transporte Colectivo. / Pixabay