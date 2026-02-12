¿Se pierde el Clásico? Zendejas será baja por lesión en el partido ante Olimpia
Volverá a ausentarse. Alejandro Zendejas será baja para el América este miércoles en el partido ante Olimpia, correspondiente a la Vuelta de la Liga de Campeones de la Concacaf. El delantero sufrió un golpe en el juego ante Rayados y ahora enciende las alarmas a sólo un par de días del Clásico ante Chivas.
Zendejas no había trabajado al parejo en la semana luego de que, en el partido ante el conjunto regio tuvo que salir del terreno de juego siendo ayudado por el cuerpo médico del equipo. Aunque salió bajo su propio pie, encendió las alarmas.
Jardine descartó una lesión
Aunque la salida de Zendejas dejó muchas dudas con respecto a su disponibilidad para los siguientes partidos de América, André Jardine aseguró tras el juego ante Rayados, que el jugador estadounidense estaba fuera de peligro y no sufrió ninguna lesión.
“Nada de lesión, salió bastante cansado, nosotros imaginamos que no podría soportar todo el partido, pero dio una gran actuación, fue determinante, lo sacamos cuando ya no aguantaba más los esfuerzos”, aseguró André Jardine.
Fue baja ante Olimpia
Pese a las declaraciones de Jardine, la realidad es que Zendejas hoy no estuvo disponible para enfrentar a Olimpia en el Ciudad de los Deportes. Aunque no se sabe si fue simplemente por precaución o por que si fue una lesión, su ausencia vuelve a dejar dudas.
De acuerdo con reportes de ESPN, el cuerpo técnico espera que Zendejas esté listo para disputar el partido de este sábado 14 ante Chivas. Especialmente por ser un jugador clave en la ofensiva del equipo.
Las lesiones de Zendejas
Hay que recordar que, Zendejas había estado ausente toda la temporada de América. El delantero mexicoestaounidese regresó a la actividad la semana pasada ante Olimpia. El duelo ante Rayados fue su primera titularidad en el año y hoy vuelve a ser baja.
La temporada pasada Zendejas también se perdió tres partidos por una lesión. Sus bajas están siendo tema de preocupación para el cuadro técnico pues, siendo una de las figuras del equipo, esperan poder contar con él en los partidos importantes.