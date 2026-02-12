¿Se pierde el Clásico? Zendejas será baja por lesión en el partido ante Olimpia

Volverá a ausentarse. Alejandro Zendejas será baja para el América este miércoles en el partido ante Olimpia, correspondiente a la Vuelta de la Liga de Campeones de la Concacaf. El delantero sufrió un golpe en el juego ante Rayados y ahora enciende las alarmas a sólo un par de días del Clásico ante Chivas.

Zendejas no había trabajado al parejo en la semana luego de que, en el partido ante el conjunto regio tuvo que salir del terreno de juego siendo ayudado por el cuerpo médico del equipo. Aunque salió bajo su propio pie, encendió las alarmas.

Alejandro Zendejas tras sufrir golpe vs Rayados I IMAGO7

Jardine descartó una lesión

Aunque la salida de Zendejas dejó muchas dudas con respecto a su disponibilidad para los siguientes partidos de América, André Jardine aseguró tras el juego ante Rayados, que el jugador estadounidense estaba fuera de peligro y no sufrió ninguna lesión.

“Nada de lesión, salió bastante cansado, nosotros imaginamos que no podría soportar todo el partido, pero dio una gran actuación, fue determinante, lo sacamos cuando ya no aguantaba más los esfuerzos”, aseguró André Jardine.

André Jardine en conferencia de prensa previo a los Cuartos de Final de la Copa de Campeones Concacaf 2026 | MEXSPORT

Fue baja ante Olimpia

Pese a las declaraciones de Jardine, la realidad es que Zendejas hoy no estuvo disponible para enfrentar a Olimpia en el Ciudad de los Deportes. Aunque no se sabe si fue simplemente por precaución o por que si fue una lesión, su ausencia vuelve a dejar dudas.

De acuerdo con reportes de ESPN, el cuerpo técnico espera que Zendejas esté listo para disputar el partido de este sábado 14 ante Chivas. Especialmente por ser un jugador clave en la ofensiva del equipo.

Alejandro Zendejas tras su gol vs Monterrey en Liga MX I IMAGO7

Las lesiones de Zendejas

Hay que recordar que, Zendejas había estado ausente toda la temporada de América. El delantero mexicoestaounidese regresó a la actividad la semana pasada ante Olimpia. El duelo ante Rayados fue su primera titularidad en el año y hoy vuelve a ser baja.