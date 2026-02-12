Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

‘Ya quisiera estar como yo’: Paco Jémez se burla de la diferencia de físico entre él y Adama Traoré

Paco Jémez | @WestHam
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 19:27 - 11 febrero 2026
El estratega español demostró su buena relación con el jugador del Fulham previo su duelo de Premier

Durante una entrevista con el auxiliar del West Ham United, Paco Jémez, apareció durante una entrevista, donde habló sobre temas extra cancha, ‘burlándose’ del físico de Adama Traoré y del hincha del Manchester United, Frank Ilett, quién no se corta el cabello por culpa de los Red Devils.

Paco Jémez en un partido de Cruz Azul | IMAGO7

¿Qué dijo Paco Jémez?

A través de una charla con un medio español, el viejo conocido de la Liga MX y ex técnico de Cruz Azul, Paco Jémez, habló sobre cómo se lleva con el extremo Adama Traoré, asegurando que ya quisiera el jugador tener su físico y no viceversa.

“Ya le gustaría estar a él como estoy yo. Un día se me acercó y me dijo: joder como estas, y yo le dije que cuidado conmigo”, confesó el auxiliar del West Ham United de la Premier League. 
Adama Traoré, durante un juego del Wolverhampton | AP

Además de bromear con Adama, el técnico español también comentó ser consciente de la situación de Frank Ilett, aficionado del Manchester United que no se piensa cortar el cabello hasta que su equipo logre cinco victorias consecutivas.

“Yo lo he visto (Franck) y no solo eso, también le he dicho: tú no te cortas el pelo, a ti te va a llegar hasta el cul…”, bromeó Jémez.
Paco Jémez en su primera práctica con West Ham | X: @WestHam

West Ham en estado de emergencia

Pese a su empate ante el Manchester United en la Jornada 26, el equipo de los Hammers permanece en la zona roja de la Premier League, por lo que su necesidad de puntos con cada vez menos juegos en el calendario, ponen a Jémez y a Nuno Espírito Santo en la cuerda floja. 

Además de la Premier, el West Ham también debe cumplir el duelo crucial de la FA Cup ante el Burton Albion, en el juego correspondiente a la Cuarta Ronda del campeonato copero.

West Ham y Edson Álvarez caen 2-0 en casa ante Crystal Palace | AP
