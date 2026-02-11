Efraín Álvarez lanza advertencia previo al Clásico Nacional: "se tiene que ganar sí o sí"

Los Clásicos no se juegan, se ganan. La semana previo al Clásico Nacional ha dejado varias declaraciones singulares, entre ellas la de Efraín Álvarez, volante ofensivo de Guadalajara, quien destacó que el partido ante América se tiene que ganar a como dé lugar.

Un Clásico siempre es importante. En un Clásico se tiene que ganar sí o sí, especialmente en Chivas. Chivas está para ganar clásicos. Vamos a ganar… Es algo muy importante para la afición y para nosotros", comentó Álvarez en entrevista a Claro Sports.

Pese al buen momento del Rebaño Sagrado, el joven atacante oriundo de Los Ángeles destacó que aún hay muchas cosas por mejorar. "No, no, estamos motivados. Al final se ganó; hay cositas que corregir como en todos los partidos, pero ganando se pueden corregir muchas cosas, ¿sabes?"

Efraín Álvarez con Chivas en el último Clásico | IMAGO7

El momento de Efraín Álvarez

El momento de Chivas no es solo para el equipo, sino también para los jugadores y Efraín Álvarez es uno de ellos. El jugador mexicano anotó el primer gol en la victoria del cuadro Rojiblanco sobre Mazatlán, aunque mencionó que lo más importante es el desempeño colectivo y no el individual.

Meter goles siempre es importante para un jugador. Yo soy un jugador que, si mi equipo gana, soy feliz. Si me toca marcar, pues hasta mejor, que mis niñas y eso disfrutan, pero para mí con que nosotros ganemos soy feliz", señaló.

Efraín Álvarez con Chivas | IMAGO7

¿Qué dijo sobre Jonathan Pérez?

Finalmente, el jugador de Chivas terminó su intervención comentando sobre el nuevo fichaje del equipo de Gabriel Milito, Jonathan Pérez. El mexicoamericano dejó Nashville de la Major League Soccer para incorporarse al cuadro más mexicano de la Liga MX.

Sí, ya hablé con él hoy. Está muy feliz de estar acá. Es un sueño para él como fue para nosotros cuando llegamos. Hay que darle la bienvenida y decirle al club grande que viene, a quién representa, y que disfrute, porque estos momentos no se viven cada día. Él y su familia lo van a disfrutar y le va a traer mucho éxito a Guadalajara", sentenció.