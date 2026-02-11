Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Confirmado: ‘F1: La película’ tendrá secuela, revela su productor

El productor Jerry Bruckheimer reveló a la BBC que ya está en desarrollo una segunda entrega de F1: La película. / Warner Bros. Pictures
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 14:04 - 11 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
VLa primera entrega, estrenada en junio de 2025, logró posicionarse como uno de los grandes éxitos del año en taquilla

El universo cinematográfico de la Fórmula 1 seguirá acelerando en la pantalla grande. Jerry Bruckheimer, productor de F1: La película, confirmó que el proyecto tendrá una continuación y que actualmente se encuentra en fase de desarrollo.

En una entrevista con la cadena británica BBC, Jerry Bruckheimer confirmó que el equipo detrás de la producción ya trabaja en la historia para una segunda parte, aunque aún no hay fechas definidas para el inicio de filmación ni para su posible estreno.

Jerry Bruckheimer confirmó a la BBC que ya se trabaja en la segunda parte de F1: La película./ Warner Bros. Pictures

La noticia ha generado expectativa entre los fanáticos del cine de acción y los seguidores de la Fórmula 1, que esperan que F1: La película 2 mantenga el mismo estilo que caracterizó a la primera entrega, combinando escenas de alta velocidad con una narrativa centrada en la pasión por las carreras.

Hasta ahora no se ha confirmado de manera oficial el regreso de ninguno de los actores o del director original. La producción ha sido cautelosa al no adelantar el elenco ni confirmar si Brad Pitt, quien interpretó al piloto Sonny Hayes, volverá para la secuela.

El piloto y empresario Lewis Hamilton, quien también figuró como coproductor de la primera película junto con Bruckheimer y Brad Pitt, ha estado vinculado a conversaciones sobre la continuación del proyecto. Si bien su participación como productor en la secuela no ha sido aclarada por completo, fuentes especializadas señalan que su rol detrás de cámaras en la primera entrega contribuyó a la autenticidad de las escenas de automovilismo.

La primera entrega, protagonizada por Brad Pitt, se estrenó en junio de 2025./ Warner Bros. Pictures

De igual manera, no se ha detallado si el director Joseph Kosinski volverá para dirigir la continuación, aunque su trabajo previo fue clave en el éxito del filme original, que combinó secuencias filmadas durante eventos reales de la Fórmula 1 con una historia centrada en el regreso de un piloto veterano.

El proyecto F1: La película 2 aún se encuentra en una etapa temprana de desarrollo y no tiene una fecha oficial de inicio de producción ni de estreno, por lo que los detalles sobre guion, cast y formato continúan bajo reserva; sin embargo, el anuncio de Bruckheimer marca un paso definitivo en la expansión de esta franquicia cinematográfica.

La cinta superó los 630 millones de dólares en taquilla a nivel mundial./Warner Bros. Pictures

El fenómeno de F1: La película y su legado cinematográfico

F1, además de su éxito comercial, se destacó por su innovadora combinación de acción y deporte, integrando dentro de su narrativa escenas filmadas en circuitos reales y logrando una respuesta positiva tanto del público general como de la comunidad especializada en cine de deportes.

La posibilidad de una secuela se ha fortalecido gracias al impacto de la primera película en la temporada de premios, así como al respaldo de la crítica, factores que suelen influir en las decisiones de los estudios para continuar con una historia más allá de una sola entrega.

La secuela aún no tiene fecha de rodaje ni estreno confirmados./ Warner Bros. Pictures
Últimos videos
Lo Último
16:36 Athletic Club cae en casa por la mínima ante Real Sociedad, a pesar de gran actuación de Alex Padilla
16:35 NFL: Los Seahawks hacen estallar Seattle al recordar en desfile ante sus fanáticos que se coronaron en el campo de 49ers
16:35 VIDEO: Automovilista agrede a profesor de la UNAM en Tlalpan tras incidente vial
16:31 NFL en México 2026: San Francisco 49ers regresan al Estadio Azteca
16:17 Manchester City mete presión a Arsenal en Premier League tras goleada ante Fulham
15:54 México trabaja más que nadie… pero gana mucho menos, de acuerdo con la OCDE
15:49 Fórmula E: las especificaciones de un monoplaza por un mecánico
15:32 Luis Romo se pierde el Clásico Nacional por desgarro muscular; estará fuera de 4 a 6 semanas
15:29 SEP suspende clases y habrá puente de 4 días en febrero: Te decimos cuándo y dónde
15:17 UEFA Nations League: ¿Dónde y a qué ver el Sorteo Fase de Liga?
Tendencia
1
Futbol ¡No va más con México! FIFA confirma One Time Switch de Marcelo Flores para jugar con Canadá
2
Futbol Luis Romo se pierde el Clásico Nacional por desgarro muscular; estará fuera de 4 a 6 semanas
3
Futbol Efraín Álvarez lanza advertencia previo al Clásico Nacional: "se tiene que ganar sí o sí"
4
Futbol César Ramos será el árbitro central para el Clásico Nacional entre Chivas y América del Clausura 2026
5
Fórmula 1 Checo Pérez quedó fuera del Top 10 en el primer día de pretemporada en la F1; Norris y McLaren dominaron
6
Beisbol TelevisaUnivision transmitirá la MLB en México hasta 2028: acuerdo histórico con Grandes Ligas
Te recomendamos
Real Sociedad superó a Athletic en la Ida de Semifinales | GROSBY
Futbol
11/02/2026
Athletic Club cae en casa por la mínima ante Real Sociedad, a pesar de gran actuación de Alex Padilla
NFL: Los Seahawks hacen estallar Seattle al recordar en desfile ante sus fanáticos que se coronaron en el campo de 49ers
NFL
11/02/2026
NFL: Los Seahawks hacen estallar Seattle al recordar en desfile ante sus fanáticos que se coronaron en el campo de 49ers
VIDEO: Automovilista agrede a profesor de la UNAM en Tlalpan tras incidente vial
Contra
11/02/2026
VIDEO: Automovilista agrede a profesor de la UNAM en Tlalpan tras incidente vial
NFL en México 2026: San Francisco 49ers regresan al Estadio Azteca
NFL
11/02/2026
NFL en México 2026: San Francisco 49ers regresan al Estadio Azteca
Erling Haaland celebra con sus compañeros luego de su gol contra Fulham | AP
Futbol
11/02/2026
Manchester City mete presión a Arsenal en Premier League tras goleada ante Fulham
México trabaja más que nadie… pero gana mucho menos, de acuerdo con la OCDE
Contra
11/02/2026
México trabaja más que nadie… pero gana mucho menos, de acuerdo con la OCDE