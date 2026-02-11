Confirmado: ‘F1: La película’ tendrá secuela, revela su productor

El universo cinematográfico de la Fórmula 1 seguirá acelerando en la pantalla grande. Jerry Bruckheimer, productor de F1: La película, confirmó que el proyecto tendrá una continuación y que actualmente se encuentra en fase de desarrollo.

En una entrevista con la cadena británica BBC, Jerry Bruckheimer confirmó que el equipo detrás de la producción ya trabaja en la historia para una segunda parte, aunque aún no hay fechas definidas para el inicio de filmación ni para su posible estreno.

Jerry Bruckheimer confirmó a la BBC que ya se trabaja en la segunda parte de F1: La película./ Warner Bros. Pictures

La noticia ha generado expectativa entre los fanáticos del cine de acción y los seguidores de la Fórmula 1, que esperan que F1: La película 2 mantenga el mismo estilo que caracterizó a la primera entrega, combinando escenas de alta velocidad con una narrativa centrada en la pasión por las carreras.

Hasta ahora no se ha confirmado de manera oficial el regreso de ninguno de los actores o del director original. La producción ha sido cautelosa al no adelantar el elenco ni confirmar si Brad Pitt, quien interpretó al piloto Sonny Hayes, volverá para la secuela.

El piloto y empresario Lewis Hamilton, quien también figuró como coproductor de la primera película junto con Bruckheimer y Brad Pitt, ha estado vinculado a conversaciones sobre la continuación del proyecto. Si bien su participación como productor en la secuela no ha sido aclarada por completo, fuentes especializadas señalan que su rol detrás de cámaras en la primera entrega contribuyó a la autenticidad de las escenas de automovilismo.

La primera entrega, protagonizada por Brad Pitt, se estrenó en junio de 2025./ Warner Bros. Pictures

De igual manera, no se ha detallado si el director Joseph Kosinski volverá para dirigir la continuación, aunque su trabajo previo fue clave en el éxito del filme original, que combinó secuencias filmadas durante eventos reales de la Fórmula 1 con una historia centrada en el regreso de un piloto veterano.

El proyecto F1: La película 2 aún se encuentra en una etapa temprana de desarrollo y no tiene una fecha oficial de inicio de producción ni de estreno, por lo que los detalles sobre guion, cast y formato continúan bajo reserva; sin embargo, el anuncio de Bruckheimer marca un paso definitivo en la expansión de esta franquicia cinematográfica.

La cinta superó los 630 millones de dólares en taquilla a nivel mundial./Warner Bros. Pictures

El fenómeno de F1: La película y su legado cinematográfico

F1, además de su éxito comercial, se destacó por su innovadora combinación de acción y deporte, integrando dentro de su narrativa escenas filmadas en circuitos reales y logrando una respuesta positiva tanto del público general como de la comunidad especializada en cine de deportes.

La posibilidad de una secuela se ha fortalecido gracias al impacto de la primera película en la temporada de premios, así como al respaldo de la crítica, factores que suelen influir en las decisiones de los estudios para continuar con una historia más allá de una sola entrega.