Contra

¿Buscas casa? Conavi activa pre-registro 2026 del Programa de Vivienda para el Bienestar

El pre-registro permite integrar una base de datos para futuras convocatorias oficiales./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 12:30 - 11 febrero 2026
El programa está enfocado principalmente en personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) puso en operación la plataforma digital para que personas interesadas puedan realizar el pre-registro al Programa de Vivienda para el Bienestar 2026, un paso preliminar que permite identificar a posibles beneficiarios en todo el país.

Este procedimiento es totalmente gratuito y debe realizarse únicamente en el sitio oficial habilitado por la Conavi, sin intermediarios ni gestores. La dependencia ha advertido que no se deben realizar pagos a terceros para participar en el proceso.

La Conavi habilitó el pre-registro en línea para el Programa de Vivienda para el Bienestar 2026./ Captura de pantalla

El pre-registro no garantiza automáticamente la asignación de una vivienda, pero sí permite integrar una base de datos de personas interesadas, la cual será considerada cuando se publiquen las convocatorias formales y lineamientos específicos del programa.

¿Cuáles son los requisitos para el pre-registro Conavi 2026?

De acuerdo con la información oficial, el programa está dirigido principalmente a personas en condición de rezago habitacional y que no cuentan con acceso a créditos tradicionales.

Entre los criterios generales se consideran:

  • No ser derechohabiente de instituciones como Infonavit o Fovissste.

  • Pertenecer a sectores en situación de vulnerabilidad.

  • Tener necesidad de mejoramiento o acceso a vivienda.

  • Contar con CURP vigente y datos personales completos.

El programa está dirigido a personas en situación de rezago habitacional y sin acceso a créditos tradicionales./ Conavi

La priorización contempla a mujeres jefas de familia, personas adultas mayores, población indígena y afromexicana, y personas con discapacidad, aunque los criterios específicos se detallarán en convocatorias posteriores.

Paso a paso para hacer el pre-registro en línea

Para completar el proceso, las personas interesadas deben:

  1. Ingresar a la plataforma oficial de pre-registro de Conavi.

  2. Capturar su CURP para validar identidad.

  3. Llenar el formulario con nombre completo, fecha de nacimiento y datos de contacto.

  4. Confirmar la información proporcionada antes de enviar la solicitud.

  5. Guardar el comprobante o folio que genere el sistema, en caso de que se proporcione.

La información capturada permitirá a la autoridad planear la implementación del programa en las distintas regiones del país y determinar las zonas con mayor demanda.

La autoridad pidió no recurrir a gestores ni realizar pagos a terceros para completar el registro./ RS

La Conavi reiteró que cualquier información oficial sobre fechas, resultados o siguientes etapas se dará a conocer únicamente a través de canales gubernamentales oficiales, por lo que se recomienda no compartir datos personales en páginas no verificadas.

El Programa de Vivienda para el Bienestar busca atender el rezago habitacional mediante apoyos dirigidos a quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a una solución de vivienda, por lo que las personas interesadas deberán mantenerse atentas a las próximas convocatorias oficiales de 2026.

El trámite es completamente gratuito y debe realizarse únicamente en la plataforma oficial del Gobierno de México./ Conavi
