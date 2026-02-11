Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Hombre se lanza en paracaídas desde el piso 41 de hotel en Guadalajara

El paracaidista no lo pensó dos veces y se lanzó desdelo más alto del edificio/X: @RaulGtzNR
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 13:13 - 11 febrero 2026
El paracaidista violó la seguridad del Rooftop Bar 360 para lograr su hazaña; autoridades ya clausuraron el lugar

Un video se volvió viral en redes sociales al mostrar el momento exacto en que un joven se lanza en paracaídas desde un edificio de aproximadamente 200 metros de altura, aterriza sano y salvo y después huye en una camioneta.


El clip dura cerca de dos minutos y muestra al joven vestido con ropa deportiva, casco verde de seguridad y un par de cámaras portátiles.

El paracaidista se lanzó desde un edificio de alrededor de 200 metros de altura/X: @RaulGtzNR

Salto desde el piso 41 del Hotel Riu Plaza Guadalajara

En el video se observa cómo el hombre sube a una de las mesas del Rooftop Bar 360, ubicado en la terraza del Hotel Riu Plaza Guadalajara.


Trabajadoras del lugar intentan impedir la acción.


Pese a que le piden que se baje —argumentando que está violando las reglas y exponiendo su vida—, el joven se niega y se dirige hacia la orilla de la terraza.

Señor bájese, no se puede”, dice una mujer mientras intenta acercarse para evitar el salto.

El joven responde: “¿Por qué no? 3, 2, 1…

Acto seguido, se lanza desde el piso 41, ante la mirada de las empleadas que gritan y continúan grabando.

Aterrizaje en La Estampida y fuga

El aterrizaje también quedó registrado en video.


El hombre descendió en la Glorieta La Estampida, donde recogió rápidamente su paracaídas y corrió hacia una camioneta pickup, en la que ya lo esperaban para escapar.

Fue desde el piso 41 del rascacielos donde el hombre de lanzó/X: @GuadalajaraGob

Clausuran el Rooftop Bar 360

Tras la difusión del video, el Gobierno de Guadalajara emitió un comunicado en el que informó que realizó una inspección en el Rooftop Bar 360.


Durante la revisión se detectaron irregularidades en protocolos y medidas de seguridad, por lo que se procedió a la clausura de la terraza.

Durante la revisión se detectaron irregularidades, entre ellas la falta de aplicación de protocolos y medidas de seguridad, por lo que se procedió a la clausura de la terraza ‘Rooftop Bar 360’, la cual permanecerá cerrada hasta que acredite plenamente condiciones seguras para operar
Autoridades de Guadalajara decidieron clausurar el bar ubicada en esa terraza/X: @GuadalajaraGob

Las autoridades agregaron:

Este hecho no es un espectáculo: es una acción que puso en riesgo la vida de quien realizó el salto y de cientos de personas que transitan diariamente por la zona de La Estampida. Ya se inició una investigación para deslindar responsabilidades.

¿Qué sanciones podría enfrentar?

Este tipo de actividades extremas, realizadas sin autorización, constituyen una actividad ilegal.


Las sanciones pueden incluir:

  • Multas locales y federales

  • Penas de prisión de hasta cuatro años

La multa estimada asciende a 50 mil UMAs, equivalente a 5 millones 865 mil pesos.



