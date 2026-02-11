¿De qué murió James Van Der Beek, actor de "Dawson’s Creek"?

El actor estadounidense James Van Der Beek, conocido mundialmente por su papel como Dawson Leery en la serie Dawson’s Creek, falleció este 11 de febrero de 2026 a los 48 años, según confirmó su familia en redes sociales.

La noticia del deceso fue hecha pública por su esposa Kimberly Van Der Beek, quien en un comunicado expresó que su esposo “enfrentó sus últimos días con coraje, fe y gracia” y pidió respeto y privacidad mientras la familia procesa la pérdida.

El actor falleció a los 48 años. / @vanderjames y @vanderkimberly

¿Quién fue James Van Der Beek?

James David Van Der Beek alcanzó fama internacional en los años 90 como protagonista de Dawson’s Creek (1998-2003), un drama juvenil que definió la televisión de esa época. Además de ese papel icónico, participó en películas como Varsity Blues y en series como Pose y Don’t Trust the B- in Apartment 23.

A finales de agosto de 2023 fue diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa avanzada, información que decidió hacer pública en noviembre de 2024 para compartir su experiencia y generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana.

James Van Der Beek fue reconocido mundialmente por protagonizar la serie juvenil Dawson’s Creek. / Dawson's Creek Wiki

La batalla contra el cáncer

Durante más de dos años, Van Der Beek compartió partes de su proceso de tratamiento y reflexiones públicas sobre su enfermedad, destacando la importancia de la fe, la familia y la detección oportuna de síntomas.

Van Der Beek compartió partes de su proceso de tratamiento y reflexiones públicas sobre su enfermedad. / @vanderjames

¿Cuál fue la causa de su fallecimiento?