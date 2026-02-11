UEFA Nations League: ¿Dónde y a qué ver el Sorteo Fase de Liga?

El camino hacia la próxima edición de la UEFA Nations League comienza a definirse. En esta ocasión serán 54 federaciones miembro las que competirán en el torneo, distribuidas en cuatro ligas (A, B, C y D) según su clasificación en la Lista de Acceso. Esta configuración quedará totalmente definida tras los play-offs de la Liga C/D de la edición 2024/25, que se jugarán en marzo de 2026.

Las Ligas A, B y C estarán compuestas por 16 selecciones cada una, que serán sorteadas en cuatro grupos de cuatro equipos. En esta fase, cada selección disputará seis partidos (ida y vuelta contra sus tres rivales de grupo). Por su parte, la Liga D contará con seis selecciones, que se dividirán en dos grupos de tres. Cada equipo jugará cuatro partidos en total (ida y vuelta contra los otros dos combinados de su grupo).

El sorteo de la UEFA Nations League sigue un procedimiento escalonado que comienza por la Liga D y culmina con la Liga A, garantizando una distribución equilibrada de las selecciones en sus respectivos grupos. A continuación, se detalla el mecanismo completo.

¿Dónde y a qué hora ver el sorteo de la UEFA Nations League?

El sorteo que configurará la fase de liga de la UEFA Nations League 2026-27 se celebrará en Bruselas. La cita está programada para el jueves 12 de febrero a las 18:00 horas locales, 11:00 horas (centro de México). El sorteo podrá seguirse por medio de la señal de UEFA.tv, a través de la señal en línea.

¿Cómo funciona el sorteo de la UEFA Nations League?

Para garantizar un sorteo equilibrado, las selecciones de cada liga se organizan en cuatro bombos según su ranking.

LIGA A Bombo 1: Portugal, España, Francia, Alemania

Bombo 2: Italia, Países Bajos, Dinamarca, Croacia

Bombo 3: Serbia, Bélgica, Inglaterra, Noruega

Bombo 4: Gales, Chequia, Grecia, Turquía

LIGA B Bombo 1: Escocia, Hungría, Polonia, Israel

Bombo 2: Suiza, Bosnia y Herzegovina, Austria, Ucrania

Bombo 3: Eslovenia, Georgia, República de Irlanda, Rumanía

Bombo 4: Suecia, Macedonia del Norte, Irlanda del Norte, Kosovo

LIGA C Bombo 1: Islandia, Albania, Montenegro, Kazajstán

Bombo 2: Finlandia, Eslovaquia, Bulgaria, Armenia

Bombo 3: Bielorrusia, Islas Feroe, Chipre, Estonia

Bombo 4: Letonia o Gibraltar, Luxemburgo o Malta, Moldavia, San Marino

Nota: Las posiciones finales de los equipos en el Bombo 4 se determinarán tras los play-offs de marzo de 2026 entre Letonia/Gibraltar y Luxemburgo/Malta.

LIGA D Bombo 1: Azerbaiyán, Lituania, Gibraltar o Letonia, Malta o Luxemburgo

Bombo 2: Liechtenstein, Andorra

Nota: La composición final del Bombo 1 dependerá de los resultados de los play-offs de la Liga C/D de la edición 2024/25.

Sorteo para la UEFA Nations League 2022/23 | TWITTER: @EURO2024

Condicionantes especiales del sorteo

Enfrentamientos prohibidos: El Comité Ejecutivo de la UEFA prohíbe ciertos emparejamientos por razones políticas. En la edición actual, se impide que Bosnia y Herzegovina (Liga B, bombo 2) y Kosovo (Liga B, bombo 4) coincidan en el mismo grupo. No existen otras restricciones de este tipo, ya que las demás selecciones implicadas compiten en ligas diferentes.

Restricciones por viajes excesivos: Para evitar desplazamientos de extrema duración (más de 8 horas de vuelo), se ha establecido que un grupo no puede contener más de un par de selecciones con esta problemática.

CR7 recibe el trofeo de la UEFA Nations League

En la Liga C, existen cinco posibles cruces con estas características, involucrando a países como Kazajistán, Islandia, Armenia, Chipre, Islas Feroe, Gibraltar y Malta. Si el sorteo genera una combinación no permitida, el sistema informático reasigna automáticamente al equipo al siguiente grupo disponible.

Condiciones climáticas adversas: Se ha identificado a siete países con alto riesgo de condiciones invernales severas: Estonia, Islas Feroe, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania y Noruega. Para mitigar problemas logísticos, un mismo grupo no puede incluir más de dos de estas selecciones. Esta norma afecta principalmente a la Liga C, donde se concentran la mayoría de estos equipos.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.