Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

UEFA Nations League: ¿Dónde y a qué ver el Sorteo Fase de Liga?

Trofeo de la Nations League de UEFA 2021 | TWITTER @EURO2024
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 15:17 - 11 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Este jueves se marcará el camino de la UEFA Nations League, en un sorteo que definirá el destino de las selecciones participantes

El camino hacia la próxima edición de la UEFA Nations League comienza a definirse. En esta ocasión serán 54 federaciones miembro las que competirán en el torneo, distribuidas en cuatro ligas (A, B, C y D) según su clasificación en la Lista de Acceso. Esta configuración quedará totalmente definida tras los play-offs de la Liga C/D de la edición 2024/25, que se jugarán en marzo de 2026.

Las Ligas A, B y C estarán compuestas por 16 selecciones cada una, que serán sorteadas en cuatro grupos de cuatro equipos. En esta fase, cada selección disputará seis partidos (ida y vuelta contra sus tres rivales de grupo). Por su parte, la Liga D contará con seis selecciones, que se dividirán en dos grupos de tres. Cada equipo jugará cuatro partidos en total (ida y vuelta contra los otros dos combinados de su grupo).

El sorteo de la UEFA Nations League sigue un procedimiento escalonado que comienza por la Liga D y culmina con la Liga A, garantizando una distribución equilibrada de las selecciones en sus respectivos grupos. A continuación, se detalla el mecanismo completo.

¿Dónde y a qué hora ver el sorteo de la UEFA Nations League?

El sorteo que configurará la fase de liga de la UEFA Nations League 2026-27 se celebrará en Bruselas. La cita está programada para el jueves 12 de febrero a las 18:00 horas locales, 11:00 horas (centro de México). El sorteo podrá seguirse por medio de la señal de UEFA.tv, a través de la señal en línea.

¿Cómo funciona el sorteo de la UEFA Nations League?

Para garantizar un sorteo equilibrado, las selecciones de cada liga se organizan en cuatro bombos según su ranking.

LIGA A

  • Bombo 1: Portugal, España, Francia, Alemania

  • Bombo 2: Italia, Países Bajos, Dinamarca, Croacia

  • Bombo 3: Serbia, Bélgica, Inglaterra, Noruega

  • Bombo 4: Gales, Chequia, Grecia, Turquía

LIGA B

  • Bombo 1: Escocia, Hungría, Polonia, Israel

  • Bombo 2: Suiza, Bosnia y Herzegovina, Austria, Ucrania

  • Bombo 3: Eslovenia, Georgia, República de Irlanda, Rumanía

  • Bombo 4: Suecia, Macedonia del Norte, Irlanda del Norte, Kosovo

LIGA C

  • Bombo 1: Islandia, Albania, Montenegro, Kazajstán

  • Bombo 2: Finlandia, Eslovaquia, Bulgaria, Armenia

  • Bombo 3: Bielorrusia, Islas Feroe, Chipre, Estonia

  • Bombo 4: Letonia o Gibraltar, Luxemburgo o Malta, Moldavia, San Marino

Nota: Las posiciones finales de los equipos en el Bombo 4 se determinarán tras los play-offs de marzo de 2026 entre Letonia/Gibraltar y Luxemburgo/Malta.

LIGA D

  • Bombo 1: Azerbaiyán, Lituania, Gibraltar o Letonia, Malta o Luxemburgo

  • Bombo 2: Liechtenstein, Andorra

Nota: La composición final del Bombo 1 dependerá de los resultados de los play-offs de la Liga C/D de la edición 2024/25.

Sorteo para la UEFA Nations League 2022/23 | TWITTER: @EURO2024

Condicionantes especiales del sorteo

Enfrentamientos prohibidos: El Comité Ejecutivo de la UEFA prohíbe ciertos emparejamientos por razones políticas. En la edición actual, se impide que Bosnia y Herzegovina (Liga B, bombo 2) y Kosovo (Liga B, bombo 4) coincidan en el mismo grupo. No existen otras restricciones de este tipo, ya que las demás selecciones implicadas compiten en ligas diferentes.

Restricciones por viajes excesivos: Para evitar desplazamientos de extrema duración (más de 8 horas de vuelo), se ha establecido que un grupo no puede contener más de un par de selecciones con esta problemática.

CR7 recibe el trofeo de la UEFA Nations League

En la Liga C, existen cinco posibles cruces con estas características, involucrando a países como Kazajistán, Islandia, Armenia, Chipre, Islas Feroe, Gibraltar y Malta. Si el sorteo genera una combinación no permitida, el sistema informático reasigna automáticamente al equipo al siguiente grupo disponible.

Condiciones climáticas adversas: Se ha identificado a siete países con alto riesgo de condiciones invernales severas: Estonia, Islas Feroe, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania y Noruega. Para mitigar problemas logísticos, un mismo grupo no puede incluir más de dos de estas selecciones. Esta norma afecta principalmente a la Liga C, donde se concentran la mayoría de estos equipos.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Cristiano festejando la UEFA Nations League | X: @cristiano
Últimos videos
Lo Último
16:36 Athletic Club cae en casa por la mínima ante Real Sociedad, a pesar de gran actuación de Alex Padilla
16:35 NFL: Seahawks hace estallar Seattle al recordar en desfile que se coronó en el campo de 49ers
16:35 VIDEO: Automovilista agrede a profesor de la UNAM en Tlalpan tras incidente vial
16:31 NFL en México 2026: San Francisco 49ers regresan al Estadio Azteca
16:17 Manchester City mete presión a Arsenal en Premier League tras goleada ante Fulham
15:54 México trabaja más que nadie… pero gana mucho menos, de acuerdo con la OCDE
15:49 Fórmula E: las especificaciones de un monoplaza por un mecánico
15:32 Luis Romo se pierde el Clásico Nacional por desgarro muscular; estará fuera de 4 a 6 semanas
15:29 SEP suspende clases y habrá puente de 4 días en febrero: Te decimos cuándo y dónde
15:17 UEFA Nations League: ¿Dónde y a qué ver el Sorteo Fase de Liga?
Tendencia
1
Futbol ¡No va más con México! FIFA confirma One Time Switch de Marcelo Flores para jugar con Canadá
2
Futbol Luis Romo se pierde el Clásico Nacional por desgarro muscular; estará fuera de 4 a 6 semanas
3
Futbol Efraín Álvarez lanza advertencia previo al Clásico Nacional: "se tiene que ganar sí o sí"
4
Futbol César Ramos será el árbitro central para el Clásico Nacional entre Chivas y América del Clausura 2026
5
Fórmula 1 Checo Pérez quedó fuera del Top 10 en el primer día de pretemporada en la F1; Norris y McLaren dominaron
6
Beisbol TelevisaUnivision transmitirá la MLB en México hasta 2028: acuerdo histórico con Grandes Ligas
Te recomendamos
Real Sociedad superó a Athletic en la Ida de Semifinales | GROSBY
Futbol
11/02/2026
Athletic Club cae en casa por la mínima ante Real Sociedad, a pesar de gran actuación de Alex Padilla
NFL: Seahawks hace estallar Seattle al recordar en desfile que se coronó en el campo de 49ers
NFL
11/02/2026
NFL: Seahawks hace estallar Seattle al recordar en desfile que se coronó en el campo de 49ers
VIDEO: Automovilista agrede a profesor de la UNAM en Tlalpan tras incidente vial
Contra
11/02/2026
VIDEO: Automovilista agrede a profesor de la UNAM en Tlalpan tras incidente vial
NFL en México 2026: San Francisco 49ers regresan al Estadio Azteca
NFL
11/02/2026
NFL en México 2026: San Francisco 49ers regresan al Estadio Azteca
Erling Haaland celebra con sus compañeros luego de su gol contra Fulham | AP
Futbol
11/02/2026
Manchester City mete presión a Arsenal en Premier League tras goleada ante Fulham
México trabaja más que nadie… pero gana mucho menos, de acuerdo con la OCDE
Contra
11/02/2026
México trabaja más que nadie… pero gana mucho menos, de acuerdo con la OCDE