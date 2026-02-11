¡No va más con México! FIFA confirma One Time Switch de Marcelo Flores para jugar con Canadá

Oficialmente, Marcelo Flores ya no volverá a jugar con la Selección Mexicana. El jugador de Tigres recibió la aprobación para hacer su cambio de federación y a partir de ahora ya podrá jugar con la Selección de Canadá, a la cual eligió representar a pesar de que en su momento sí recibió llamados al Tri.

En la Plataforma de Cambio de Asociación de la FIFA, este miércoles ya se pudo ver el cambio de federación luego de que el organismo internacional aprobó el movimiento. Con ello, Marcelo tendrá la oportunidad de representar al equipo de la Hoja de Maple en la Copa del Mundo Norteamérica 2026, si Jesse March lo considera para su convocatoria final.

En FIFA ya aparece el cambio de Marcelo Flores | CAPTURA DE PANTALLA

Por ahora, el estratega del conjunto canadiense ya llamó al jugador de Tigres en enero de este año. No obstante, como seguía el proceso de cambio de federación, el futbolista no tenía derecho de jugar ni con México ni con Canadá, por lo que solo estuvo en los entrenamientos y no vio actividad en el amistoso contra la Selección de Guatemala.

Marcelo Flores durante un partido de la Selección Mexicana en la Liga de Naciones de Concacaf en 2022 | MEXSPORT

¿Cuándo puede debutar Marcelo Flores con Canadá?

Por ahora, el equipo de Jesse March tiene agendados tres partidos más antes del inicio del Mundial. En la Fecha FIFA de marzo están programados juegos ante Islandia (28 de marzo) y Túnez (31 de marzo), mientras que justo antes del torneo veraniego, Canadá tiene un encuentro de preparación contra Uzbekistán (1º de junio).

Para el torneo de la FIFA, el equipo de la Hoja de Maple quedó en el Grupo B, en donde se enfrentará a uno de los ganadores del repechaje de la UEFA (12 de junio), Qatar (18 de junio), y Suiza (24 de junio). En lo que va del Clausura 2026, Marcelo ha tenido mayor protagonismo con Tigres, con dos goles en cuatro partidos, por lo que no se descarta que se gane su lugar en la lista mundialista de March.

Los números de Marcelo Flores como seleccionado mexicano

Nacido en Canadá, de padre mexicano y con infancia en Inglaterra, Marcelo tenía la oportunidad de elegir a cualquiera de los tres países. Sin embargo, fue se decantó por el Tri, con el cual comenzó su proceso formativo en la Selección Sub-16 y pasó por la Sub-20 y la Sub-23.

Pero a pesar de ello, con la Selección Mayor no tuvo tanta relevancia. Fue en el proceso de Gerardo Martino que Marcelo Flores debutó con el primer equipo tricolor y solo tuvo actividad en tres encuentros. En diciembre de 2021 sumó ocho minutos en un amistoso contra la Selección de Chile, mientras que en abril de 2022 disputó 22 minutos frente a Guatemala.

El único partido oficial en el cual tuvo actividad fue contra Surinam en la Liga de Naciones de la Concacaf, en 2022. En dicho encuentro, Marcelo ingresó al minuto 81, con el marcador 2-0 a favor, en lugar de Diego Lainez; tuvo la oportunidad de hacer el tercer gol por la vía del penal, pero Warner Hahn atajó su disparo. A pesar de ello, el Tri ganó 3-0 gracias al tanto de Érick Sánchez en la compensación.