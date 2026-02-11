Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡No va más con México! FIFA confirma One Time Switch de Marcelo Flores para jugar con Canadá

Marcelo Flores con la Selección Mexicana en la Liga de Naciones de la Concacaf en 2022 | MEXSPORT
Marcelo Flores con la Selección Mexicana en la Liga de Naciones de la Concacaf en 2022 | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 09:21 - 11 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El jugador de Tigres ya tendrá la oportunidad de jugar con el equipo de la Hoja de Maple, luego de que en enero solo estuvo en los entrenamientos

Oficialmente, Marcelo Flores ya no volverá a jugar con la Selección Mexicana. El jugador de Tigres recibió la aprobación para hacer su cambio de federación y a partir de ahora ya podrá jugar con la Selección de Canadá, a la cual eligió representar a pesar de que en su momento sí recibió llamados al Tri.

En la Plataforma de Cambio de Asociación de la FIFA, este miércoles ya se pudo ver el cambio de federación luego de que el organismo internacional aprobó el movimiento. Con ello, Marcelo tendrá la oportunidad de representar al equipo de la Hoja de Maple en la Copa del Mundo Norteamérica 2026, si Jesse March lo considera para su convocatoria final.

En FIFA ya aparece el cambio de Marcelo Flores | CAPTURA DE PANTALLA
En FIFA ya aparece el cambio de Marcelo Flores | CAPTURA DE PANTALLA

Por ahora, el estratega del conjunto canadiense ya llamó al jugador de Tigres en enero de este año. No obstante, como seguía el proceso de cambio de federación, el futbolista no tenía derecho de jugar ni con México ni con Canadá, por lo que solo estuvo en los entrenamientos y no vio actividad en el amistoso contra la Selección de Guatemala.

Marcelo Flores durante un partido de la Selección Mexicana en la Liga de Naciones de Concacaf en 2022 | MEXSPORT
Marcelo Flores durante un partido de la Selección Mexicana en la Liga de Naciones de Concacaf en 2022 | MEXSPORT

¿Cuándo puede debutar Marcelo Flores con Canadá?

Por ahora, el equipo de Jesse March tiene agendados tres partidos más antes del inicio del Mundial. En la Fecha FIFA de marzo están programados juegos ante Islandia (28 de marzo) y Túnez (31 de marzo), mientras que justo antes del torneo veraniego, Canadá tiene un encuentro de preparación contra Uzbekistán (1º de junio).

Para el torneo de la FIFA, el equipo de la Hoja de Maple quedó en el Grupo B, en donde se enfrentará a uno de los ganadores del repechaje de la UEFA (12 de junio), Qatar (18 de junio), y Suiza (24 de junio). En lo que va del Clausura 2026, Marcelo ha tenido mayor protagonismo con Tigres, con dos goles en cuatro partidos, por lo que no se descarta que se gane su lugar en la lista mundialista de March.

Los números de Marcelo Flores como seleccionado mexicano

Nacido en Canadá, de padre mexicano y con infancia en Inglaterra, Marcelo tenía la oportunidad de elegir a cualquiera de los tres países. Sin embargo, fue se decantó por el Tri, con el cual comenzó su proceso formativo en la Selección Sub-16 y pasó por la Sub-20 y la Sub-23.

Pero a pesar de ello, con la Selección Mayor no tuvo tanta relevancia. Fue en el proceso de Gerardo Martino que Marcelo Flores debutó con el primer equipo tricolor y solo tuvo actividad en tres encuentros. En diciembre de 2021 sumó ocho minutos en un amistoso contra la Selección de Chile, mientras que en abril de 2022 disputó 22 minutos frente a Guatemala.

El único partido oficial en el cual tuvo actividad fue contra Surinam en la Liga de Naciones de la Concacaf, en 2022. En dicho encuentro, Marcelo ingresó al minuto 81, con el marcador 2-0 a favor, en lugar de Diego Lainez; tuvo la oportunidad de hacer el tercer gol por la vía del penal, pero Warner Hahn atajó su disparo. A pesar de ello, el Tri ganó 3-0 gracias al tanto de Érick Sánchez en la compensación.

Marcelo Flores en el partido de la Selección Mexicana contra Surinam en la Liga de Naciones Concacaf en 2022 | MEXSPORT
Marcelo Flores en el partido de la Selección Mexicana contra Surinam en la Liga de Naciones Concacaf en 2022 | MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
10:15 Drones de cárteles mexicanos provocan cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas
10:02 Tottenham destituye a Thomas Frank a días del derbi ante Arsenal
09:26 ¿Qué dijo Gabo Cuevas que enfureció a Poncho de Nigris? Ya hay demanda contra el influencer
09:22 El Real Madrid y la UEFA pactan el fin de la Superliga
09:21 ¡No va más con México! FIFA confirma One Time Switch de Marcelo Flores para jugar con Canadá
08:58 Roberto Hernández, ¿por otro milagro en Monterrey? El actual DT de Xelajú salvó a Morelia del descenso en el Clausura 2017
08:51 ¡Se calienta el Ring Royale! Adame y Trejo se van con todo
08:38 ¡Hay que bajar las expectativas! Ricardo Peláez pide no exigirle a Pumas campeonatos: "Ya no es lo mismo"
08:10 Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, estuvo presente en el partido de Pumas para ver a su hijo
08:09 Aeropuerto de El Paso, Texas cierra operaciones por 10 días: ¿Por qué?
Tendencia
1
Futbol Ex DT de Chivas es el nuevo entrenador de Ajax en Países Bajos
2
Futbol Rodrigo Aguirre comanda goleada de Tigres ante Forge para avanzar en la Concachampions
3
Futbol Henry Martín responde a las críticas de la afición americanista: "No trabajo para ellos, trabajo para mí"
4
Futbol América vs Olimpia: ¿Cuándo y por dónde ver la Concacaf Champions Cup?
5
Futbol Nacional ¡Faltó garra! Pumas queda eliminado de Concachampions tras no lograr remontar a San Diego
6
Otros Deportes ¡Histórico! Donovan Carrillo avanza a la Final de patinaje artístico en Milano-Cortina 2026
Te recomendamos
Drones de cárteles mexicanos provocan cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas
Contra
11/02/2026
Drones de cárteles mexicanos provocan cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas
Tottenham destituye a Thomas Frank a días del derbi ante Arsenal
Futbol
11/02/2026
Tottenham destituye a Thomas Frank a días del derbi ante Arsenal
¿Qué dijo Gabo Cuevas que enfureció a Poncho de Nigris? Ya hay demanda contra el influencer
Contra
11/02/2026
¿Qué dijo Gabo Cuevas que enfureció a Poncho de Nigris? Ya hay demanda contra el influencer
El Real Madrid y la UEFA pactan el fin de la Superliga
Futbol
11/02/2026
El Real Madrid y la UEFA pactan el fin de la Superliga
Marcelo Flores con la Selección Mexicana en la Liga de Naciones de la Concacaf en 2022 | MEXSPORT
Futbol
11/02/2026
¡No va más con México! FIFA confirma One Time Switch de Marcelo Flores para jugar con Canadá
Roberto Hernández, ¿por otro milagro en Monterrey? El actual DT de Xelajú salvó a Morelia del descenso en el Clausura 2017
Futbol
11/02/2026
Roberto Hernández, ¿por otro milagro en Monterrey? El actual DT de Xelajú salvó a Morelia del descenso en el Clausura 2017