Futbol

Roberto Hernández, ¿por otro milagro en Monterrey? El actual DT de Xelajú salvó a Morelia del descenso en el Clausura 2017

Roberto Hernández, en su etapa con Monarcas Morelia | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 08:58 - 11 febrero 2026
El conjunto guatemalteco logró sacar un valioso empate de su cancha ante los Rayados

El futbol está lleno de historias de David contra Goliath, y en el balompié de este lado del mundo no es la excepción. Xelajú, equipo guatemalteco, enfrentará a los Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA, que le trae recuerdos positivos a Roberto Hernández, entrenador mexicano del cuadro centroamericano.

Hernández tuvo su paso por la Liga MX con Monarcas Morelia, equipo que por un gran lapso de tiempo fue competitivo a su mando. Sin embargo, uno de los momentos más recordados en su etapa con la monarquía fue cuando logró eludir el descenso, en una última jornada icónica en el balompié nacional.

Roberto Hernández con Xelajú ante Rayados de Monterrey | MEXSPORT

¿Cómo se salvó Monarcas Morelia de perder la categoría en 2017?

El descenso fue uno de los momentos más dramáticos en la Liga MX, y Morelia protagonizó uno de sus puntos más álgidos. El Clausura 2017 fue una montaña rusa de emociones para el conjunto purépecha, pues nunca se lograron establecer del todo y llegaron con el agua hasta el cuello en la Jornada 17.

Pese a que la lucha por la permanencia era entre tres equipos -Jaguares, Monarcas y Veracruz-, la realidad es que solamente el duelo fue entre Morelia y Chiapas. Ambos equipos terminaron por disputar la Temporada Regular fuera de casa, los de la selva en el Estadio Jalisco ante Atlas; mientras que los dirigidos por Roberto Hernández en el norte ante Rayados de Monterrey.

Monarcas se salva ante Rayados | IMAGO7

La ventaja para Morelia era que dependían de sí mismos para mantener la categoría, ya que con una victoria no importaba lo que hiciera Chiapas. Para su mala fortuna, el conjunto chiapaneco jugó con todo aquel partido y anotó un gol que silenció a todos en Morelia y Monterrey, pero un héroe inesperado estaba por aparecer.

Paralelo al juego en el Jalisco, Monarcas estaba ganando, pero un penalti que ejecutó a la perfección Dorlán Pabón, le dio vida a Jaguares. Con vehemencia, Monarcas se fue al ataque en los últimos minutos, pero fue hasta el minuto 90 que la gloria llegó a ellos y el infierno salió de Michoacán.

Cuerpo técnico de Monarcas Morelia en el BBVA | IMAGO7

Raúl Ruidíaz escribió su nombre con letras doradas después de empujar un balón en el área chica de Rayados. El delantero peruano sentenció el destino de dos equipos en una sola jugada, que podrá servir como inspiración para Roberto Hernández en el próximo duelo de Xelajú.

La actualidad de Xelajú

Pese a que la labor parece titánica, no hay imposible en el balompié. El equipo de Quetzaltenango perdió en su último partido de liga ante Guastatoya, pero antes logró una gran victoria ante Comunicaciones, uno de los gigantes del país. 

La salvación de Monarcas | IMAGO7
