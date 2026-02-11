¡Se calienta el Ring Royale! Adame y Trejo se van con todo

¡Se prendió el avispero! El careo oficial del Ring Royale terminó como pelea de vecindad entre lavaderos: con insultos, empujones, amenazas y hasta un micrófonazo mal tirado por parte de Alfredo Adame a Carlos Trejo.

El evento, que reunirá a celebridades, influencers, luchadores y hasta drag queens este próximo 15 de marzo, ya dejó claro que las rivalidades están más vivas que nunca y que varios subirán al ring con el orgullo por delante... y otros, con sed de venganza.

Como era de esperarse, Adame y Trejo protagonizaron una serie de insultos y amenazas / Especial

“Te vas en una caja”: Carlos Trejo explota contra Adame

Después de 22 años de dimes y diretes, el famoso Cazafantasmas y el polémico Golden Boy de la TV por fin se verán las caras en un ring. Y como era de esperarse, el careo fue una bomba.

“Te vas en una caja”, lanzó Trejo en plena conferencia, mientras que Adame, fiel a su estilo, le aventó un micrófono que ni siquiera le dio. La producción los tuvo que mantener separados para evitar que se ‘mataran’ antes del evento.

Ambos aseguran que esta vez sí habrá ganador, y no en redes, sino con los puños: Más que una pelea de box, el encuentro entre ellos es una revancha por todas cosas que se han dicho por décadas.

Ring Royale reunirá a influencers, luchadores, raperos y drags para varios encuentros de box / Especial

Drag queens, influencers y luchadores: Todos contra todos

El escenario del Ring Royale es digno de un multiverso de la polémica, y aquí los careos no fueron la excepción:

Abelito vs Bull Terrie

En un careo que terminó como show de talk show noventero, Abelito se burló de la forma de hablar de Bull Terrie, quien aún está de luto por la muerte de su padre. Las risas pasaron a los empujones y terminaron con Bull tirado del banco. Dicen que “era show”, pero se notó que el coraje es real.

Las drags van con todo

La única pelea con cuatro participantes y dos réferis será protagonizada por La Kyliezz y Georgiana contra Alexis Mvgler y Velvetine. Y si el ring no arde, el chisme lo hará: se sacaron los trapitos al sol en pleno escenario.

El Patrón contra Chuy Almada será un pelea donde el box y la lucha se encontrarán / Especial

“El barrio nos respalda”, advirtieron. Ellas no van a pelear por fama: “saben lo que es pelear en las calles”.

El Patrón y Chuy Almada, entre lucha libre y box

Alberto del Río "El Patrón" se burló de Chuy Almada por no saber boxear, a lo que el ex Exatlón le respondió que tiene 15 peleas semiprofesionales. El intercambio terminó en empujones y en un golpe a traición de un luchador que desató el caos. Seguridad tuvo que intervenir y sacar a varios.

Aldo vs Nicola: de reality a puñetazos

Ambos salieron de La Casa de los Famosos y ahora se agarrarán a golpes. Nicola Porcella insinuó que Aldo de Nigris es el favorito por ser familiar del organizador, a lo que Aldo respondió directo: “No te quejes y no pongas pretextos”.

Durante el careo Aldo casi le suelta un golpe, pero fueron separados a tiempo, mientras Nicolla solo se burlaba de su rival, a quien piensa ganarle a como dé lugar.

Nicola Porcella y Aldo de Nigris casi llegan a los golpes, pero los separaron / Especial

Karely Ruiz promete “vender put$zos”

Una de las peleas más esperadas es la de Karely Ruiz contra Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris. Y la tensión se desbordó desde el micrófono.

“Vengo a ganar, a darlo todo, a demostrar de qué estoy hecha, que no solo soy un cuerpo como ella me dijo, qué vendes, qué anuncias… vendo put$zos”, lanzó Karely sin filtro.

Marcela y Karely buscan terminar con su rivalidad de años / Especial

Marcela, más medida, respondió: “Estamos listas para este 15 de marzo… según yo las cosas estaban bien, pero según lo que yo escucho, pues no tanto”.