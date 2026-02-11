El Real Madrid y la UEFA pactan el fin de la Superliga

El Real Madrid ha confirmado un acuerdo con la UEFA y la Asociación de Clubes Europeos (EFC) que pone fin a las disputas legales en torno al proyecto de la Superliga. Este pacto, anunciado por el club blanco, busca resolver las tensiones existentes y marca un nuevo capítulo en las relaciones entre la entidad madrileña y el máximo organismo del futbol europeo.

Con este movimiento, se cierra el litigio que el Real Madrid y los promotores de la Superliga mantenían abierto contra la UEFA. En dicha demanda, reclamaban una indemnización de 4.500 millones de euros por los daños que, según ellos, había causado la oposición del organismo al nuevo torneo. El acuerdo oficializado este miércoles pone punto final a esa batalla judicial.

Real Madrid venció al Vallecano en los últimos minutos | AP

¿Cómo surgió el proyecto de la Superliga?

El proyecto de la Superliga se presentó en 2021 con el respaldo de doce clubes fundadores, entre los que se encontraban, además del Real Madrid, el FC Barcelona, el Atlético de Madrid, seis equipos ingleses y tres italianos. Sin embargo, la iniciativa se desmoronó rápidamente tras la retirada masiva de los clubes británicos, seguida por la de los italianos y el Atlético. Hasta hace poco, solo el Real Madrid y el Barcelona seguían formalmente vinculados al proyecto.

El comunicado del Real Madrid se produce pocos días después de que el FC Barcelona también formalizara su desvinculación, un paso que ya se daba por hecho en el entorno del futbol.

Logo de la UEFA | AP

El acuerdo entre el Real Madrid y la UEFA

Según el texto emitido por el club merengue, el acuerdo se basa en "principios por el bien del futbol europeo de clubes". Se destaca el respeto al mérito deportivo, la sostenibilidad a largo plazo de los equipos y la mejora de la experiencia de los aficionados a través de la tecnología.

El conflicto legal se intensificó cuando A22 Sports Management, la empresa promotora de la Superliga, llevó el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En diciembre de 2023, el tribunal dictaminó que las normativas de la UEFA sobre la autorización de nuevas competiciones infringían las leyes de libre competencia de la UE. A pesar de este fallo favorable, el proyecto no logró reactivarse.

Meses antes, en octubre de 2025, la UEFA ya había admitido haber mantenido conversaciones informales con A22 para buscar una solución, aunque en ese momento no se alcanzó ningún acuerdo formal. El pacto anunciado ahora representa la culminación de esas negociaciones, cerrando definitivamente uno de los capítulos más polémicos del futbol europeo reciente.