Futbol

Mbappé estalla contra el arbitraje en Mestalla y llama "bufones" a los árbitros

Enojo de Kylian Mbappé tras el gol anulado | AP
Mauricio Díaz Valdivia 17:20 - 09 febrero 2026
El delantero francés del Real Madrid se mostró inconforme con el arbitraje surante el último partido de LaLiga ante Valencia

Kylian Mbappé volvió a quedar en el centro de la polémica arbitral en LaLiga. El delantero francés protagonizó un tenso cruce con el cuarto árbitro durante el descanso del ValenciaReal Madrid, partido disputado en Mestalla y que terminó con victoria blanca por 0-2.

Las cámaras de DAZN captaron el momento en el que el atacante expresó su indignación por una acción señalada como fuera de juego, una decisión que no logró comprender pese a insistir en obtener explicaciones por parte del cuerpo arbitral.

Mbappé anotó el segundo gol del partido ante Valencia | AP

Mbappé reclama explicaciones por un fuera de juego

La escena se produjo justo antes de que ambos equipos se dirigieran al vestuario. Mbappé se acercó al cuarto árbitro para preguntarle directamente: "¿Cómo puede ser fuera de juego? ¿Me puedes dar una explicación?", visiblemente molesto por la decisión tomada durante la primera mitad.

La respuesta del colegiado no calmó al futbolista francés. "Con cámara es forzado, lo siento, háblalo dentro", le contestó el árbitro, sugiriendo que continuaran la conversación en el túnel de vestuarios. Mbappé aceptó la propuesta, aunque dejó claro que no entendía la decisión.

Mbappé pidió una explicación a los coleagiados | AP

Ya dentro del túnel y momentos antes de saltar al campo para la segunda parte, el delantero del Real Madrid volvió a acercarse al cuarto árbitro para recordarle la explicación pendiente. "Tú me dices de hablar dentro, estoy dentro y no me hablas", reclamó ante la falta de respuesta.

El enfado continúa y el comentario captado por las cámaras

Al ver que su insistencia no tenía efecto, Mbappé expresó su frustración ante su compañero Eduardo Camavinga, quien se encontraba justo delante de él. Las cámaras recogieron entonces el comentario que cerró el episodio: "Bufones, los árbitros".

Celebración de los merengues en uno de los goles en Mestalla | AP

El gesto y las palabras del francés no pasaron desapercibidos y rápidamente se difundieron en redes sociales, reabriendo el debate sobre la comunicación entre jugadores y árbitros en LaLiga, así como la gestión de decisiones polémicas apoyadas en el uso del VAR.

Pese al enfado, Mbappé terminó siendo protagonista también en lo deportivo, ya que anotó el segundo gol del Real Madrid en Mestalla, sellando un triunfo importante para el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa en la jornada 23 del campeonato.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

