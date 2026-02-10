Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Insolito! Un entrenador inglés ganó el Super Bowl, ningún británico ha ganado la Premier League

Aden Durde es el primer británico en gana un Super Bowl | AP
Marcos Olvera García 18:32 - 09 febrero 2026
Aden Durde, nacido en Reino Unido, es parte del staff de los Seattle Seahawks, en más de tres décadas ningún inglés ha ganado la Premier League

El pasado domingo, cuando los Seattle Seahawks se coronaron por segunda ocasión en la NFL, Aden Durde hizo historia al ser el primer entrenador británico en ganar el Super Bowl.

Lo que realmente hace especial a Durde es que, el nacido en Londres, Inglaterra, ganó primero en un deporte estadounidense antes de que un director técnico británico se corone como campeón en la Premier League.

Alex Ferguson es el entrenador más ganador en la Premier League | AP

Desde 1992, año en el que se instauró la Premier League, ningún entrenador inglés ha podido coronarse como campeón en el futbol británico, la cual ha sido dominada por dos escoceses, un francés, un chileno, cuatro italianos, un portugués, un alemán, un español y un neerlandés.

Alex Ferguson (con el Manchester United) levantó la Premier League en 13 ocasiones, siendo el entrenador que más veces ha ganado el campeonato inglés. Arsène Wenger (Arsenal) y José Mourinho (Chelsea) han ganado la Premier en tres ocasiones.

Guardiola es el segundo más ganador en Premier League | AP

El segundo entrenador más ganador en la historia de la Premier League es el español Josep Guardiola, que ganó el campeonato británico con el Manchester City.

El último entrenador inglés en ganar en el campeonato inglés fue Howard Wilkinson, que levantó la Primera División Inglesa con el Leeds United en la campaña 1991-1992.

Mourinho ganó tres veces la Premier League | X: @premierleague

Aden Durde llegó a la NFL, como entrenador, en la temporada 2014-2015 con los Dallas Cowboys, pasando por los Atlanta Falcons hasta su campaña con los Seattle Seahawks.

Esta temporada, en la Premier League, solo hay cinco entrenadores ingleses, Michael Carrick (Manchester United), Liam Rosenior (Chelsea), Sean Dyche (Nottingham Forest), Scott Parker (Burnley) y Eddie Howe (Newcastle United).

