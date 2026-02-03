Super Bowl LX: Estos son los mejores comerciales que se han estrenado durante el Súper Tazón

Este domingo, los Seattle Seahawks se enfrentarán a los New England Patriots en la edición número 60 del Super Bowl, donde (lejos del emparrillado) los fanáticos esperan saber cuáles serán los comerciales que se estrenarán durante el Half Time Show.

En las últimas décadas, los comerciales del Super Bowl han sido épicos, se cuecen aparte, y prueba de ellos son estos cinco comerciales que, fuera de su presentación en el Súper Tazón, han roto los paradigmas de la publicidad.

5.- El comercial de McDonalds protagonizado por Jordan

En el principio de la década de los 90, Michael Jordan era la celebridad del momento y McDonalds era la marca de comida rápida dominante, por lo que para 1993 estrenaron 'El Enfrentamiento' donde Larry Bird y MJ23 compitieron por una Big Mac ¿El resultado? Uno de los mejores comerciales de la marca estadounidense.

4.- Walter White hace su debut en el Super Bowl

En 2015 Breaking Bad era la serie más aclamada del momento, por lo que Sorta Pharmacy aprovechó la popularidad de la serie para llevar a Walter White a una Farmacia, el químico más reconocido del mundo apareció en el medio tiempo del Super Bowl y queda como uno de los comerciales más icónicos del Half Time Show.

3.- Uber Eats lleva a los Beckham al Super Bowl

En 2024, gracias al documental de Netflix, la familia Beckahm tomó una gran relevancia en la cultura estadounidense, por eso, Uber no pudo evitar llevar a David Beckham y a su esposa Victoria a un comercial, en el cual recrean una escena del documental de la plataforma de streaming.

2.- Stella Artois y la historia del hermano perdido de Beckham

La popularidad de David Beckham en Estados Unidos no ha dejado de crecer desde que llegó para ser jugador del LA Galaxy, por eso, en 2025, Stella Artois presentó un comercial donde sus padres le revelan a David que tiene un hermano gemelo... que también se llama David, siendo la verdadera razón por la que el exjugador del Manchester United viaja a América.

1.- Hellmann's juntó a Meg Ryan y a Sydney Sweeney