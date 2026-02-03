¿Bad Bunny se casa? Reportan compromiso con Gabriela Berlingeri

Bad Bunny vuelve a ser noticia a nivel mundial, pero esta vez no por su reciente Premio Grammy a Mejor Álbum del Año ni por su próximo show de Medio Tiempo del Super Bowl LX, que se llevará a cabo el domingo 8 de febrero, sino por su situación sentimental. De acuerdo con diversos reportes, el Conejo Malo se habría comprometido con su novia Gabriela Berlingeri, con quien había terminado su relación hace algunos años.

Aseguran que Bad Bunny se comprometió en 2025

Fue en el verano de 2025 cuando el intérprete de Debí Tirar Más Fotos habría pedido matrimonio a su pareja durante una reunión íntima en Puerto Rico, según reveló la influencer especializada en espectáculos Jacqueline Martínez, mejor conocida como ‘Chamonic’. La creadora de contenido aseguró que Gabriela ha acompañado a Bad Bunny durante toda su gira de conciertos, así como en la reciente entrega de los Premios Grammy, realizada en Los Ángeles, California.

Jamás dejó de pensar en ella y extrañarla, ahora que regresaron él decidió comprometerse con Gabriela”, escribió Chamonic en una publicación de Instagram, acompañada de fotografías y videos de la pareja.

Gabriela Berlingeri es la mujer que conquistó el corazón de Bad Bunny/IG: @gabrielaberlingeri

Gabriela, presente en cada paso del Conejo Malo

“Ella ha estado acompañándolo en todo momento sin ser protagonista, no faltó a ningún concierto, incluso estuvo dentro de ‘La Casita’ y Bad Bunny siempre estaba al pendiente de ella. Me dicen que cuando no la veía cerca mandaba a su seguridad a buscarla”, agregó. De acuerdo con este reporte, Benito Antonio Martínez, nombre real del artista, pidió matrimonio a Gabriela Berlingeri el año pasado.

Una propuesta íntima y llena de raíces boricuas

La propuesta habría ocurrido “en una fiesta íntima, rodeado únicamente de familiares y amigos muy selectos”, momento que cerró con Bad Bunny cantándole a su pareja la canción ‘Pleno’.

Bad Bunny se colocó frente a un anuncio que decía: ‘¿Quieres casarte conmigo?’. La respuesta fue inmediata y llena de emoción: ‘sí’. Justo en ese instante, comenzaron a sonar Los Pleneros, el grupo de música tradicional que suele acompañarlo, llenando el ambiente de celebración y raíces boricuas.

Gabriela estuvo en los Grammy apoyando a Bad Bunny

Incluso, se asegura que Gabriela Berlingeri estuvo presente entre el público durante la entrega de los Premios Grammy, donde Bad Bunny fue reconocido con tres galardones, incluido el Mejor Álbum del Año. Este premio fue histórico, ya que es la primera vez que se otorga a un álbum grabado completamente en español. “Ahora puedo confirmar que sí están juntos y todo lo que me contaron es real, pues ayer ella estuvo presente en los Grammys apoyando a su pareja, pero sin quitarle protagonismo…”, añadió la influencer.

Bad Bunny recién ganó el Premio Grammy a Mejor Álbum del Año/AP

¿Quién es Gabriela Berlingeri?

Gabriela Berlingeri es una modelo, empresaria y diseñadora de joyería puertorriqueña, reconocida por su marca Diciembre 29, con la que ha logrado consolidarse en la industria. Aunque mantiene un perfil bajo, ha aparecido en varios videoclips de Bad Bunny, como ‘Yo Perreo Sola’ y ‘Tití Me Preguntó’. También ha participado vocalmente en temas como ‘En Casita’ y ‘El Apagón’. En la canción ‘Acho PR’, Bad Bunny la menciona en la frase: “Gracias Dios por poner en mi camino a Jan, a Noah y a Gabriela”.

Una historia que comenzó en 2017

Benito y Gabriela se conocieron en 2017, en un restaurante, donde surgió “una conexión inmediata”, según ha contado el propio cantante en entrevistas. Su relación se fortaleció durante la pandemia de 2020, aunque se separaron en 2022.

