Contra

SEP suspende clases por brote de sarampión: Te decimos dónde

Como medida precautoria, la SEP suspendió clases debido al sarampión/SEP
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 10:05 - 03 febrero 2026
Hay casos confirmados de sarampión en alumnos de primaria y secundaria

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la suspensión de clases presenciales en diversos planteles de educación básica como medida preventiva ante un brote de sarampión detectado en comunidades escolares del país. La decisión busca reducir el riesgo de contagio entre estudiantes, docentes y personal educativo, principalmente en zonas donde ya se registraron casos confirmados.

¿Suspensión de clases en todo el país?

De acuerdo con información oficial, la medida no representa un cierre generalizado del sistema educativo, sino que se trata de una estrategia focalizada que se aplica únicamente en escuelas donde las autoridades sanitarias identificaron la presencia del virus. En estos casos, cientos de alumnos permanecerán en casa mientras se llevan a cabo acciones de vigilancia epidemiológica y control del brote.

La suspensión de clases en primarias y secundarias es debido a un brote de sarampión/SEP

Entidades donde se aplicó la suspensión de clases

La suspensión de actividades presenciales fue confirmada en Jalisco y Aguascalientes, entidades donde se detectaron casos confirmados de sarampión en planteles de educación básica. Las autoridades educativas determinaron que la medida es necesaria para evitar la propagación de esta enfermedad altamente contagiosa dentro de las comunidades escolares.

Escuelas afectadas y alcance de la medida

En el caso de Jalisco, al menos 15 escuelas de educación básica suspendieron clases presenciales, tanto en municipios de la Zona Metropolitana como en el interior del estado. La aplicación fue escalonada, ya que en algunos planteles la suspensión solo afecta a ciertos grupos, mientras que en otros se determinó el cierre temporal total.

Por su parte, en Aguascalientes, las autoridades educativas suspendieron actividades en escuelas primarias y secundarias donde se confirmaron contagios. A diferencia de otros casos, no se estableció una fecha específica para el regreso a clases, ya que la reanudación dependerá del control del brote y de las evaluaciones de las instancias de salud.

Esta medida de la SEP únicamente aplica en algunas escuelas de Jalisco y Aguascalientes/SEP

Medida enfocada en proteger a la población escolar

La SEP reiteró que estas acciones buscan proteger a la población escolar más vulnerable, especialmente a niñas y niños que no cuentan con esquemas completos de vacunación. Asimismo, precisó que en otras entidades del país las clases continúan con normalidad, debido a que solo se han reportado casos sospechosos sin confirmación.

Sarampión: síntomas y prevención

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por vía aérea y puede causar complicaciones graves en menores de edad. Entre sus principales síntomas se encuentran fiebre alta, tos, escurrimiento nasal, ojos enrojecidos, manchas blancas en la boca y erupciones cutáneas. Las autoridades de salud recomiendan mantener al día el esquema de vacunación, considerada la principal medida de prevención.

Los niños son los principales afectados por la enfermedad de sarampión/Pixabay
