Catean oficinas de X en París; citan a declarar a Elon Musk
Las oficinas de X (antes Twitter) en París fueron registradas por la unidad de delitos informáticos de la Fiscalía, en colaboración con la Policía de ciberdelincuencia francesa y Europol.
La operación forma parte de una investigación iniciada en enero del año pasado por la difusión de contenido ilícito en la plataforma.
La Fiscalía de París confirma la redada y deja X
La propia Fiscalía de París confirmó el registro a través de su cuenta oficial en X, donde además anunció su salida definitiva de la red social.
«La fiscalía de París abandona X. Encuéntrenos en Linkedin e Instagram», comunicó la entidad, detallando que la redada se llevó a cabo como parte de las diligencias abiertas.
Elon Musk y la CEO de X serán citados a declarar
En un comunicado posterior, la fiscalía informó que citó a declarar el próximo 20 de abril tanto al propietario de X, Elon Musk, como a la consejera delegada de la compañía, Linda Yaccarino.
Además, varios empleados de la plataforma serán interrogados en calidad de testigos durante la semana del 20 al 24 de abril de 2026.
Investigación por presunta manipulación del algoritmo
La investigación se originó a partir de denuncias presentadas el 12 de enero, las cuales apuntaban a una posible manipulación del algoritmo de la red social para promocionar determinados contenidos.
Posteriormente, la pesquisa se amplió para incluir nuevas denuncias relacionadas con Grok, la inteligencia artificial de X.
Acusaciones contra Grok y contenido ilícito
Según la fiscalía, Grok habría facilitado la difusión de contenido negacionista y “deepfakes” de carácter sexual.
Estos señalamientos motivaron a la Comisión Europea a abrir la semana pasada una investigación formal contra X, por una presunta violación de la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea.
Los delitos que investiga la justicia francesa
La investigación de la justicia francesa se centra en delitos graves, entre los que se incluyen:
Complicidad en la posesión y difusión organizada de imágenes de pornografía infantil.
Atentado contra la imagen de la persona mediante “deepfakes” sexuales.
Crímenes contra la humanidad por negacionismo.
Extracción fraudulenta y falsificación de datos de sistemas automatizados.
Administración de una plataforma en línea ilícita de forma organizada.
