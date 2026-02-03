Catean oficinas de X en París; citan a declarar a Elon Musk

Las oficinas de X (antes Twitter) en París fueron registradas por la unidad de delitos informáticos de la Fiscalía, en colaboración con la Policía de ciberdelincuencia francesa y Europol.

La operación forma parte de una investigación iniciada en enero del año pasado por la difusión de contenido ilícito en la plataforma.

La Fiscalía de París confirma la redada y deja X

La propia Fiscalía de París confirmó el registro a través de su cuenta oficial en X, donde además anunció su salida definitiva de la red social. «La fiscalía de París abandona X. Encuéntrenos en Linkedin e Instagram», comunicó la entidad, detallando que la redada se llevó a cabo como parte de las diligencias abiertas.

X es una de las redes sociales más utilizadas alrededor del mundo/Pixabay

Elon Musk y la CEO de X serán citados a declarar

En un comunicado posterior, la fiscalía informó que citó a declarar el próximo 20 de abril tanto al propietario de X, Elon Musk, como a la consejera delegada de la compañía, Linda Yaccarino. Además, varios empleados de la plataforma serán interrogados en calidad de testigos durante la semana del 20 al 24 de abril de 2026.

Elon Musk será citado por las autoridades para declarar/AP

Investigación por presunta manipulación del algoritmo

La investigación se originó a partir de denuncias presentadas el 12 de enero, las cuales apuntaban a una posible manipulación del algoritmo de la red social para promocionar determinados contenidos. Posteriormente, la pesquisa se amplió para incluir nuevas denuncias relacionadas con Grok, la inteligencia artificial de X.

Acusaciones contra Grok y contenido ilícito

Según la fiscalía, Grok habría facilitado la difusión de contenido negacionista y “deepfakes” de carácter sexual. Estos señalamientos motivaron a la Comisión Europea a abrir la semana pasada una investigación formal contra X, por una presunta violación de la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea.

La policía indaga una posible alteración en el algoritmo para promocionar ciertos contenidos/Pixabay

Los delitos que investiga la justicia francesa