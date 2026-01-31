Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Revelan correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein: emails muestran posibles planes para visitar su isla privada

Elon Musk aparece en correos electrónicos revelados dentro de los archivos judiciales relacionados con Jeffrey Epstein. / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:20 - 31 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Una reciente liberación de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos expone intercambios de correos electrónicos entre el empresario Elon Musk y el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein

Una extensa liberación de archivos por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha sacado a la luz correos electrónicos intercambiados en 2012 y 2013 entre Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, y Jeffrey Epstein, el financista convicto por tráfico sexual de menores. Los mensajes parecen mostrar planificaciones para visitar la isla privada de Epstein en el Caribe, aunque no está claro si la visita se concretó.

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX. / AP

¿Qué muestran los correos entre Musk y Epstein?

Los documentos liberados —parte de una masa mayor de millones de páginas de archivos relacionados con la investigación de Epstein— revelan que Musk y Epstein mantuvieron intercambios de correos electrónicos en los que discutieron horarios y fechas para una posible visita a la isla privada del financiero.

Correos electrónicos fechados en 2013 muestran intercambios entre Musk y Epstein sobre una posible visita a su isla privada en el Caribe. / AP

En uno de los mensajes fechados en 13 de diciembre de 2013, Musk escribió a Epstein:

“Estaré en la zona de BVI/St Bart’s durante las fiestas. ¿Hay un buen momento para visitarte?” — refiriéndose a la zona de las Islas Vírgenes Británicas y San Bartolomé, cercana al lugar donde se encuentra la isla asociada con los crímenes de Epstein.

Epstein respondió que principios del nuevo año serían propicios y añadió que “siempre hay espacio para ti”. En otro intercambio, Epstein indicó que el 2 o 3 de enero sería “perfecto” y dijo que iría a recogerlo. Musk contestó después preguntando:

“¿A qué hora vamos a tu isla el día 2?” — aunque los documentos no confirman que la visita se haya realizado.

¿Qué ha dicho Musk sobre estos correos?

Hasta el momento, Elon Musk no ha emitido comentarios o declaraciones oficiales sobre la publicación de estos nuevos correos electrónicos. Anteriormente, Musk había declarado en redes sociales que rechazó invitaciones de Epstein para visitar su isla, y que solo tuvo interacciones limitadas con él en el pasado.

Elon Musk no ha emitido comentarios o declaraciones oficiales sobre la publicación de estos nuevos correos electrónicos. / AP

Contexto: los archivos de Epstein

La publicación de estos correos forma parte de una divulgación más amplia de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, que requiere transparencia por parte del Departamento de Justicia y ha generado un intenso escrutinio público sobre las conexiones del convicto con diversas personalidades.

Organizaciones defensoras de víctimas y legisladores han pedido el acceso completo a los archivos sin redacciones, argumentando que la información aún oculta podría aportar claridad sobre posibles vínculos y responsabilidades.

El Departamento de Justicia dice que está publicando más de 3 millones de páginas de documentos en la última revelación de Jeffrey Epstein. / AP
Últimos videos
Lo Último
15:31 VIDEO: ¡Balazos, persecución y caos! Trailero se lanza contra policías en la México-Texcoco
15:20 Revelan correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein: emails muestran posibles planes para visitar su isla privada
15:09 AJ Styles se retira de la lucha libre tras perder en Royal Rumble ante Gunther
14:57 Rayados exporta otra joya de su cantera a Europa
14:43 Refuerzan la alerta por Frente Frío 32: las autoridades mantiene la guardia arriba
14:28 Segunda muerte por sarampión en México: bebé de 1 año fallece en Tlaxcala por complicaciones
14:23 Sorpresa en la Bundesliga: Bayern no pudo con Hamburgo y deja escapar dos puntos
14:20 ¡Sale del aire! Fox Sports es retirado de importante sistema de cable
14:19 Christian Martinoli confesó la razón de su ausencia en el amistosos de México
14:03 FC Juárez busca reforzarse con un canterano del FC Barcelona
Tendencia
1
Empelotados Presentadora de FOX arremete contra sus detractores: ‘Es ridículo que me digan trans’
2
Futbol ¡Bombazo! Toluca ficha a exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026
3
Futbol Nicolás Larcamón y su auxiliar fueron expulsados en el duelo ante Juárez
4
Futbol ¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo
5
Futbol ¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora
6
Futbol ¿Joao Pedro llega a Cruz Azul?
Te recomendamos
VIDEO: ¡Balazos, persecución y caos! Trailero se lanza contra policías en la México-Texcoco
Contra
31/01/2026
VIDEO: ¡Balazos, persecución y caos! Trailero se lanza contra policías en la México-Texcoco
Revelan correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein: emails muestran posibles planes para visitar su isla privada
Contra
31/01/2026
Revelan correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein: emails muestran posibles planes para visitar su isla privada
AJ Styles se retira de la lucha libre tras perder en Royal Rumble ante Gunther
Lucha
31/01/2026
AJ Styles se retira de la lucha libre tras perder en Royal Rumble ante Gunther
Rayados exporta otra joya de su cantera a Europa
Futbol
31/01/2026
Rayados exporta otra joya de su cantera a Europa
Refuerzan la alerta por Frente Frío 32: las autoridades mantiene la guardia arriba
Contra
31/01/2026
Refuerzan la alerta por Frente Frío 32: las autoridades mantiene la guardia arriba
Segunda muerte por sarampión en México: bebé de 1 año fallece en Tlaxcala por complicaciones
Contra
31/01/2026
Segunda muerte por sarampión en México: bebé de 1 año fallece en Tlaxcala por complicaciones