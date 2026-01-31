Revelan correos entre Elon Musk y Jeffrey Epstein: emails muestran posibles planes para visitar su isla privada

Una extensa liberación de archivos por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha sacado a la luz correos electrónicos intercambiados en 2012 y 2013 entre Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, y Jeffrey Epstein, el financista convicto por tráfico sexual de menores. Los mensajes parecen mostrar planificaciones para visitar la isla privada de Epstein en el Caribe, aunque no está claro si la visita se concretó.

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX. / AP

¿Qué muestran los correos entre Musk y Epstein?

Los documentos liberados —parte de una masa mayor de millones de páginas de archivos relacionados con la investigación de Epstein— revelan que Musk y Epstein mantuvieron intercambios de correos electrónicos en los que discutieron horarios y fechas para una posible visita a la isla privada del financiero.

Correos electrónicos fechados en 2013 muestran intercambios entre Musk y Epstein sobre una posible visita a su isla privada en el Caribe. / AP

En uno de los mensajes fechados en 13 de diciembre de 2013, Musk escribió a Epstein:

“Estaré en la zona de BVI/St Bart’s durante las fiestas. ¿Hay un buen momento para visitarte?” — refiriéndose a la zona de las Islas Vírgenes Británicas y San Bartolomé, cercana al lugar donde se encuentra la isla asociada con los crímenes de Epstein.

Epstein respondió que principios del nuevo año serían propicios y añadió que “siempre hay espacio para ti”. En otro intercambio, Epstein indicó que el 2 o 3 de enero sería “perfecto” y dijo que iría a recogerlo. Musk contestó después preguntando:

“¿A qué hora vamos a tu isla el día 2?” — aunque los documentos no confirman que la visita se haya realizado.

🚨BREAKING: Elon Musk is in the Epstein Files! pic.twitter.com/zEb4Hps9NY — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) January 30, 2026

¿Qué ha dicho Musk sobre estos correos?

Hasta el momento, Elon Musk no ha emitido comentarios o declaraciones oficiales sobre la publicación de estos nuevos correos electrónicos. Anteriormente, Musk había declarado en redes sociales que rechazó invitaciones de Epstein para visitar su isla, y que solo tuvo interacciones limitadas con él en el pasado.

Elon Musk no ha emitido comentarios o declaraciones oficiales sobre la publicación de estos nuevos correos electrónicos. / AP

Contexto: los archivos de Epstein

La publicación de estos correos forma parte de una divulgación más amplia de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, que requiere transparencia por parte del Departamento de Justicia y ha generado un intenso escrutinio público sobre las conexiones del convicto con diversas personalidades. Organizaciones defensoras de víctimas y legisladores han pedido el acceso completo a los archivos sin redacciones, argumentando que la información aún oculta podría aportar claridad sobre posibles vínculos y responsabilidades.