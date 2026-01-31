Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¿Por qué Bad Bunny fue elegido la figura pop más grande de 2025 por Billboard?

El cantante rompió récords con sus disco en todo el mundo / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 13:58 - 31 enero 2026
Con 'Debí Tirar Más Fotos', el puertorriqueño se acabó de consagrar a nivel mundial

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, no solo dominó la música latina en 2025, sino que se coronó como el artista pop más importante del año a nivel mundial, según la lista de Billboard. ¿La razón? Su capacidad de redefinir lo que significa ser una superestrella global… y en español.

Bad Bunny llegó al 2025 consolidado como uno de los artistas más influyentes de su generación”, apuntó Billboard, recordando cómo el Conejo Malo rompió récords desde 2020 con álbumes como El Último Tour del Mundo, Un Verano Sin Ti y Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana.

La proyección de Bunny creció en varios ámbitos lejos de la música / Especial

Logra cifras récord

Pero fue con Debí Tirar Más Fotos que Bad Bunny no solo tocó la cima del Billboard 200, sino también los corazones de millones. El álbum, lanzado el 5 de enero, fue descrito por el propio Benito como “el álbum más puertorriqueño” que ha hecho, y rápidamente se convirtió en un fenómeno viral gracias a temas como “DtMF” y “Baile inolvidable”.

Con más de mil millones de streams en varias canciones y una gira mundial que ya dejó cifras históricas, el impacto de Benito traspasó fronteras. Además, su residencia No Me Quiero Ir de Aquí en Puerto Rico vendió 400 mil boletos en cuatro horas, convirtiéndose en un fenómeno cultural y económico para la isla.

Canciones que no dejan de sonar

Y por si fuera poco, este 2026 lo tiene en la mira de todos: encabezará el medio tiempo del Super Bowl LX y podría llevarse el Grammy al Álbum del Año, haciendo historia como el primer artista de habla hispana en recibir nominaciones en tres de las categorías más importantes de los premios.

Bad Bunny sorprendió con el anuncio de su llegada al Super Bowl / Especial

“El álbum alcanzó el puesto No. 1 en la lista de los 50 Mejores Álbumes de 2025 de Billboard y, por supuesto, en nuestra lista de Los 25 Mejores Álbumes de Música Latina de 2025”, Billboard lo resume con precisión.

Además, se convirtió en el artista con más temas en el Global 200 y Global Excl. U.S., dominó el chart Top Latin Albums y cerró el año como el único artista hispanohablante en el Top 30 de los mejores del mundo.

Dominó el chart Top Latin Albums y es el único artista hispanohablante en el Top 30 de los mejores del mundo / Especial

Crecimiento en el cine

Benito también brilló en la pantalla con Happy Gilmore 2 y Caught Stealing, demostró humor en Saturday Night Live y alzó la voz por los inmigrantes y Puerto Rico con mensajes que combinan irreverencia y activismo.

“Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender”, dijo en SNL, retando al mundo entero.

¿2025 fue el año de Bad Bunny? Sin duda. ¿Pero es 2026 el año donde el Conejo Malo redefine el pop global para siempre? Todo apunta a que sí.

