A 85 días de la Copa del Mundo: La fase de Octavos de Final se estrenó por primera vez en México 1986

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la tercera vez que el torneo aterrice en suelo mexicano después de las ediciones de 1970 y 1986, por lo que la fiebre mundialista parece estar más encendida que nunca.

Sin embargo, de cara a esta tercera edición del torneo han existido muchas quejas con respecto a la cantidad de participantes, misma situación que hará que el formato de competencia sea diferente sin saber que en una de las visitas previas del torneo algo similar ya había sucedido.

Ceremonia de inauguración del Mundial México 86 | MexSport

Los cambios de formato en territorio azteca

2026 será el primer año en el que el Mundial cuente con un total de 48 selecciones, las cuales están ya sorteadas del Grupo A al L, pero los cambios siguen cuando se trata de las siguientes etapas, pues regresará la regla en la que los mejores terceros lugares de cada sector clasifiquen y tengan oportunidad de conseguir el título más preciado en la tierra.

La competencia tendrá ronda de 16avos, Octavos, Cuartos, Semifinales y por supuesto la Final, modificando lo que ha sucedido en las últimas ediciones, pero en 1986, de nueva cuenta en México, algo muy parecido tuvo lugar.

En aquel año, fue la primera vez en la que el torneo contó con la participación de 24 selecciones después de haber tenido 16 de manera previa, lo cual obligó a los directivos a cambiar el formato de competencia, ya que antes los primeros lugares de cada grupo se metían directamente a los Cuartos de Final o a Semifinales.

Partido de Francia vs Italia en la Copa del Mundo México 1986 | MexSport

Con el paso de los partidos, en el Mundial de México 86, fueron solo 16 equipos los que se metieron a la siguiente etapa, exactamente lo mismo que sucedió desde esa edición hasta la de Qatar en 2022, disputada de noviembre a diciembre de ese año, solo que en el segundo torneo disputado en territorio azteca, los terceros lugares sí podían meterse a la siguiente ronda.

¿Cómo se jugaron aquellos primeros Octavos de Final?

En Puebla se jugó Argentina vs Uruguay, dándole el pase a la siguiente ronda a la albiceleste y enfrentarse en Cuartos a Inglaterra, quienes en Ciudad de México echaron a Paraguay con un 3-0 en el marcador final. Dentro de Querétaro, el partido que se llevó a cabo fue Dinamarca cayendo 5-1 en contra de España; por su parte Bélgica eliminó a la Unión Soviética en León con un duelo lleno de goles que culminó 4-3.

El Estadio Jalisco en Guadalajara fue testigo de Brasil echando 4-0 a Polonia tan solo un día antes de que Italia echara a Francia con un sencillo 2-0 que terminó con la actividad del Calcio en el torneo.

Hugo Sánchez en el Mundial de 1986 | MexSport

En cuanto a el camino de México bajo ese cambio de formato, el 15 de junio de 1986 vencieron a Bulgaria en el Estadio Azteca para firmar lo que hasta el momento es la mejor actuación del combinado nacional; su rival en Cuartos fue Alemania Federal que eliminó a Marruecos en Monterrey por la mínima.