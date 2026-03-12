Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

A 91 días: México 1970 fue el primer Mundial en el que se utilizaron tarjetas para sancionar a los jugadores

Partido inaugural del Mundial de 1970 entre México y la URSS | MexSport
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 00:05 - 12 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La innovación en las reglas de la Copa del Mundo no es algo reciente; México sigue siendo parte de la historia antes de albergar su tercera competencia internacional

La IFAB ha autorizado nuevas reglas de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en ellas, el árbitro podrá tener ayuda extra para las decisiones que sean erróneas, pero con diferencias notorias a los Mundiales anteriores.

Antes, el VAR solo podía intervenir en las tarjetas rojas, pero ahora, también podrá hacerlo en las amarillas; sin embargo, todo esto que se ha descrito, sigue siendo parte de una actualidad a la que estamos acostumbrados por el día a día, pues esto era diferente hace 56 años, cuando la Copa del Mundo aterrizó por primera vez en México.

El Estadio Azteca ha sido testigo de momentos históricos en Mundiales | MexSport

La llegada del color rojo y amarillo al Mundial

Si en algo se puede coincidir, es que el Mundial de México 1970 fue innovador, y coincidentemente, con situaciones que tienen que ver con los colores. Una de ellas fue que los partidos pudieran disfrutarse por primera vez de una manera que no fuera en blanco y negro, permitiendo al aficionado, ver con más detalles los uniformes, balones, rasgos del campo y más.

Pero regresando a las innovaciones, México 1970 fue la primera ocasión en que el futbol se vivió con dos cosas a las que el aficionado hoy en día está sumamente acostumbrado: los cambios y las tarjetas. El 11 de junio de 2026, el Estadio Azteca será sede una vez más de una inauguración de Copa del Mundo y en ella podremos ver reflejadas las nuevas reglas que ha autorizado la IFAB.

El Mundial de México en 1970 fue testigo de las primeras tarjetas amarillas de la historia | MexSport

Pero 56 años en el pasado, el 'Coloso de Santa Úrsula' también fue testigo de algo que hasta ese momento no tenía precedentes. Lo que se buscó lograr con la adición de los cartones de color fue que los demás jugadores, cuerpos técnicos, fanáticos y periodistas, tuvieran una herramienta visual para comprender mejor las sanciones que se tomaran dentro del campo.

Pero, ¿quién fue el jugador que 'estrenó' las tarjetas en Copas del Mundo?

Evgeny Lovchev, jugador de la Unión Soviética, fue el primer futbolista en ser amonestado dentro de una Copa del Mundo, lo cual sucedió en el partido inaugural ante México en el Estadio Azteca. En aquel Mundial, se mostraron un total de 45 cartones preventivos; cabe destacar también que no hubo ningún árbitro que utilizara la tarjeta roja, eso a pesar de que sí hubo opciones para que se pudiera ocupar.

Evgeny Lovchev, primer jugador amonestado en la historia | Google

La primera roja en Mundiales, llegó hasta 1974 en España, cuando el chileno Carlos Caszely fue autor de una fuerte entrada ante un rival del equipo anfitrión, Alemania Federal.

En cuanto a la otra adición a las reglas para 1970, los cambios le dieron un nuevo ritmo a la competencia; en aquel año, solamente se comenzaron a permitir dos cambios a lo largo de todo el partido, no fue hasta 1995 cuando los tres cambios, mismos que tuvieron que cambiar a raíz de la pandemia en 2020, llegaron para los partidos de todas las competencias.

Últimos videos
Lo Último
09:31 Revancha Canelo Álvarez – Dmitry Bivol ya es una posibilidad real, confirma equipo del campeón
09:24 Alerta en CDMX: así operan los “monta-rentas”, el fraude que roba dinero a quienes buscan departamento
09:15 ¿Le cede su lugar? Luis Ángel Malagón revela plática con Guillermo Ochoa
09:11 Checo Pérez alerta a la F1 sobre un accidente grave: "Es cuestión de tiempo"
09:04 El Atlético de Madrid se viste de gala al estilo 'Peaky Blinders'
09:01 ¿Hay internos lesionados? Incendio en penal de Santa Martha Acatitla moviliza a bomberos
08:57 David Villa regresa al Atlético de Madrid. ¿Cuál será su cargo?
08:47 ¿Otra vez? Neymar Jr. se vuelve a lesionar en vísperas del cumpleaños de su hermana
08:33 ¡ACHO PR es otra cosa! Jugadores de Puerto Rico lucen el regalo de Bad Bunny en el Clásico Mundial de Béisbol
08:18 Mundial 2026 se verá en el cine: partidos de la Selección llegarán en formato Macro XE
Tendencia
1
Contra Suspenden contingencia ambiental en CDMX y Edomex; así queda el Hoy No Circula este 12 de marzo
2
Futbol Marcel Ruiz sale lesionado en el San Diego vs Toluca y enciende las alarmas
3
Contra “Ley Cazzu”: proponen en México reforma para que un padre no pueda impedir que su hijo viaje
4
Futbol ¡Oficial! Carlos Vela se convierte en propietario de LAFC
5
Contra VIDEO: Mono “traiciona” a Punch y lo lanza desde un precipicio; la verdad detrás del momento
6
Beisbol ¡Fracaso! México cae ante Italia y se despide del Clásico Mundial de Béisbol
Te recomendamos
Revancha Canelo Álvarez – Dmitry Bivol ya es una posibilidad real, confirma equipo del campeón
Box
12/03/2026
Revancha Canelo Álvarez – Dmitry Bivol ya es una posibilidad real, confirma equipo del campeón
Alerta en CDMX: así operan los “monta-rentas”, el fraude que roba dinero a quienes buscan departamento
Contra
12/03/2026
Alerta en CDMX: así operan los “monta-rentas”, el fraude que roba dinero a quienes buscan departamento
¿Le cede su lugar? Luis Ángel Malagón revela plática con Guillermo Ochoa
Futbol
12/03/2026
¿Le cede su lugar? Luis Ángel Malagón revela plática con Guillermo Ochoa
Checo Pérez alerta a la F1 sobre un accidente grave: "Es cuestión de tiempo"
Fórmula 1
12/03/2026
Checo Pérez alerta a la F1 sobre un accidente grave: "Es cuestión de tiempo"
El Atlético de Madrid se viste de gala al estilo 'Peaky Blinders'
Empelotados
12/03/2026
El Atlético de Madrid se viste de gala al estilo 'Peaky Blinders'
¿Hay internos lesionados? Incendio en penal de Santa Martha Acatitla moviliza a bomberos
Contra
12/03/2026
¿Hay internos lesionados? Incendio en penal de Santa Martha Acatitla moviliza a bomberos