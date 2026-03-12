A 91 días: México 1970 fue el primer Mundial en el que se utilizaron tarjetas para sancionar a los jugadores

La IFAB ha autorizado nuevas reglas de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en ellas, el árbitro podrá tener ayuda extra para las decisiones que sean erróneas, pero con diferencias notorias a los Mundiales anteriores.

Antes, el VAR solo podía intervenir en las tarjetas rojas, pero ahora, también podrá hacerlo en las amarillas; sin embargo, todo esto que se ha descrito, sigue siendo parte de una actualidad a la que estamos acostumbrados por el día a día, pues esto era diferente hace 56 años, cuando la Copa del Mundo aterrizó por primera vez en México.

El Estadio Azteca ha sido testigo de momentos históricos en Mundiales | MexSport

La llegada del color rojo y amarillo al Mundial

Si en algo se puede coincidir, es que el Mundial de México 1970 fue innovador, y coincidentemente, con situaciones que tienen que ver con los colores. Una de ellas fue que los partidos pudieran disfrutarse por primera vez de una manera que no fuera en blanco y negro, permitiendo al aficionado, ver con más detalles los uniformes, balones, rasgos del campo y más.

Pero regresando a las innovaciones, México 1970 fue la primera ocasión en que el futbol se vivió con dos cosas a las que el aficionado hoy en día está sumamente acostumbrado: los cambios y las tarjetas. El 11 de junio de 2026, el Estadio Azteca será sede una vez más de una inauguración de Copa del Mundo y en ella podremos ver reflejadas las nuevas reglas que ha autorizado la IFAB.

El Mundial de México en 1970 fue testigo de las primeras tarjetas amarillas de la historia | MexSport

Pero 56 años en el pasado, el 'Coloso de Santa Úrsula' también fue testigo de algo que hasta ese momento no tenía precedentes. Lo que se buscó lograr con la adición de los cartones de color fue que los demás jugadores, cuerpos técnicos, fanáticos y periodistas, tuvieran una herramienta visual para comprender mejor las sanciones que se tomaran dentro del campo.

Pero, ¿quién fue el jugador que 'estrenó' las tarjetas en Copas del Mundo?

Evgeny Lovchev, jugador de la Unión Soviética, fue el primer futbolista en ser amonestado dentro de una Copa del Mundo, lo cual sucedió en el partido inaugural ante México en el Estadio Azteca. En aquel Mundial, se mostraron un total de 45 cartones preventivos; cabe destacar también que no hubo ningún árbitro que utilizara la tarjeta roja, eso a pesar de que sí hubo opciones para que se pudiera ocupar.

Evgeny Lovchev, primer jugador amonestado en la historia | Google

La primera roja en Mundiales, llegó hasta 1974 en España, cuando el chileno Carlos Caszely fue autor de una fuerte entrada ante un rival del equipo anfitrión, Alemania Federal.