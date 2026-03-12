¡Ni con Messi! Nashville e Inter Miami protagonizan empate sin goles en la Ida de los ‘Octavos’

El Nashville SC y el Inter Miami CF firmaron un empate sin goles en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, disputado en el Geodis Park. En un duelo intenso pero carente de contundencia, ambos equipos generaron aproximaciones de peligro, aunque ninguna logró romper el cero en el marcador.

El encuentro comenzó con un ritmo dinámico, con Nashville tratando de aprovechar su condición de local para presionar desde los primeros minutos. La primera llegada clara ocurrió tras un disparo desde fuera del área que obligó al arquero visitante a estirarse para desviar el balón y evitar la apertura del marcador.

Inter Miami respondió con una jugada colectiva que terminó en los pies de Lionel Messi, quien recibió cerca del área y sacó un zurdazo colocado que pasó apenas por un costado del poste. La acción encendió a los aficionados presentes, que por momentos vieron cómo el conjunto de Florida se acercaba al gol.

¿Nashville tuvo sus aproximaciones?

Antes del descanso, Nashville volvió a tocar la puerta con un centro peligroso desde la banda derecha que fue rematado de cabeza dentro del área. El balón parecía tener destino de red, pero el guardameta del conjunto visitante reaccionó a tiempo para evitar el tanto con una atajada que mantuvo el empate.

Para la segunda mitad, el partido se volvió más disputado en el mediocampo, con ambos equipos intentando generar espacios sin descuidar el orden defensivo. Inter Miami tuvo otra ocasión cuando un pase filtrado dejó a un atacante frente al portero, pero su disparo terminó siendo contenido sin mayores complicaciones.

El conjunto local también generó peligro con un tiro libre cercano al área que fue ejecutado con potencia. El balón superó la barrera y obligó a una nueva intervención del arquero, quien desvió el esférico para evitar que Nashville tomara ventaja en el marcador.

Inter Miami no pudo

En los minutos finales, Inter Miami volvió a acercarse con una jugada que terminó en un disparo dentro del área tras un rebote defensivo. El tiro parecía sorprender al portero, pero la zaga local alcanzó a desviar la pelota antes de que cruzara la línea de gol.

