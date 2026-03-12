Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Ni con Messi! Nashville e Inter Miami protagonizan empate sin goles en la Ida de los ‘Octavos’

Encorralaron a Messi l X:InterMiamiCF
Ramiro Pérez Vásquez 23:27 - 11 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La serie quedó abierta para la Vuelta en el Chase Stadium

El Nashville SC y el Inter Miami CF firmaron un empate sin goles en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, disputado en el Geodis Park. En un duelo intenso pero carente de contundencia, ambos equipos generaron aproximaciones de peligro, aunque ninguna logró romper el cero en el marcador.

El encuentro comenzó con un ritmo dinámico, con Nashville tratando de aprovechar su condición de local para presionar desde los primeros minutos. La primera llegada clara ocurrió tras un disparo desde fuera del área que obligó al arquero visitante a estirarse para desviar el balón y evitar la apertura del marcador.

Nashville e Inter Miami con la serie abierta l X:NashvilleSC

Inter Miami respondió con una jugada colectiva que terminó en los pies de Lionel Messi, quien recibió cerca del área y sacó un zurdazo colocado que pasó apenas por un costado del poste. La acción encendió a los aficionados presentes, que por momentos vieron cómo el conjunto de Florida se acercaba al gol.

¿Nashville tuvo sus aproximaciones? 

Antes del descanso, Nashville volvió a tocar la puerta con un centro peligroso desde la banda derecha que fue rematado de cabeza dentro del área. El balón parecía tener destino de red, pero el guardameta del conjunto visitante reaccionó a tiempo para evitar el tanto con una atajada que mantuvo el empate.

Para la segunda mitad, el partido se volvió más disputado en el mediocampo, con ambos equipos intentando generar espacios sin descuidar el orden defensivo. Inter Miami tuvo otra ocasión cuando un pase filtrado dejó a un atacante frente al portero, pero su disparo terminó siendo contenido sin mayores complicaciones.

Empate sin goles entre Nashville e Inter Miami l X:NashvilleSC

El conjunto local también generó peligro con un tiro libre cercano al área que fue ejecutado con potencia. El balón superó la barrera y obligó a una nueva intervención del arquero, quien desvió el esférico para evitar que Nashville tomara ventaja en el marcador.

Inter Miami no pudo

En los minutos finales, Inter Miami volvió a acercarse con una jugada que terminó en un disparo dentro del área tras un rebote defensivo. El tiro parecía sorprender al portero, pero la zaga local alcanzó a desviar la pelota antes de que cruzara la línea de gol.

Empate entre Nashville e Inter Miami l X:NashvilleSC

Con el silbatazo final, el empate sin anotaciones dejó la eliminatoria completamente abierta para el duelo de vuelta. Tanto Nashville como Inter Miami deberán buscar mayor contundencia en el próximo encuentro si quieren avanzar a la siguiente ronda del torneo regional. 

Últimos videos
Lo Último
00:04 Antonin Kinsky rompió el silencio tras su desastrosa actuación ante Atlético de Madrid
23:47 Toluca hace ridículo, con un hombre de más, y termina cayendo 3-2 ante San Diego FC
23:38 NFL 2026: Jugadores veteranos que podrían disputar su última temporada en la liga
23:27 ¡Ni con Messi! Nashville e Inter Miami protagonizan empate sin goles en la Ida de los ‘Octavos’
23:05 Marcel Ruiz sale lesionado en el San Diego vs Toluca y enciende las alarmas
23:00 Galaxy vence cómodamente al Mount Pleasant y pone pie y medio en los Cuartos de Final
22:58 Italia la ‘Bestia negra' de México en el Clásico Mundial de Beisbol
22:28 Premios Oscar 2026 bajo alerta: FBI advierte riesgo de ataque con drones iraníes
22:16 Vuelve a sonar el himno ruso en los Paralímpicos con Golubkov y Bagiian
22:13 Japón rompe histórica marca en el Clásico Mundial de Béisbol
Tendencia
1
Contra Suspenden contingencia ambiental en CDMX y Edomex; así queda el Hoy No Circula este 12 de marzo
2
Futbol Marcel Ruiz sale lesionado en el San Diego vs Toluca y enciende las alarmas
3
Contra “Ley Cazzu”: proponen en México reforma para que un padre no pueda impedir que su hijo viaje
4
Futbol ¡Oficial! Carlos Vela se convierte en propietario de LAFC
5
Contra VIDEO: Mono “traiciona” a Punch y lo lanza desde un precipicio; la verdad detrás del momento
6
Beisbol ¡Fracaso! México cae ante Italia y se despide del Clásico Mundial de Béisbol
Te recomendamos
Antonin Kinsky rompió el silencio tras ser sustituido ante Atlético de Madrid | AP
Futbol
12/03/2026
Antonin Kinsky rompió el silencio tras su desastrosa actuación ante Atlético de Madrid
Toluca hace ridículo, con un hombre de más, y termina cayendo 3-2 ante San Diego FC
Futbol
11/03/2026
Toluca hace ridículo, con un hombre de más, y termina cayendo 3-2 ante San Diego FC
Aaron Rodgers en conferencia | AP
NFL
11/03/2026
NFL 2026: Jugadores veteranos que podrían disputar su última temporada en la liga
¡Ni con Messi! Nashville e Inter Miami protagonizan empate sin goles en la Ida de los ‘Octavos’
Futbol
11/03/2026
¡Ni con Messi! Nashville e Inter Miami protagonizan empate sin goles en la Ida de los ‘Octavos’
Marcel Ruiz sale lesionado en el San Diego vs Toluca y enciende las alarmas
Futbol
11/03/2026
Marcel Ruiz sale lesionado en el San Diego vs Toluca y enciende las alarmas
Gabriel Pec comandó el triunfo de Galaxy frente a Mount Pleasant | MEXSPORT
Futbol
11/03/2026
Galaxy vence cómodamente al Mount Pleasant y pone pie y medio en los Cuartos de Final