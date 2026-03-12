Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Toluca hace ridículo, con un hombre de más, y termina cayendo 3-2 ante San Diego FC

Toluca cae en San Diego l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 23:47 - 11 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los californianos jugaron con un jugador menos tras la expulsión de Ingvartsen al minuto 12

Toluca simplemente no pudo sacar un marcador positivo en su visita a San Diego FC en la Ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, después de que los californianos se quedaran con un hombre menos apenas a los 12 minutos de juego. 

Toluca se iría al frente, apenas al minuto 11 el portero de San Diego FC se metía en problemas en el área chica y de milagro el equipo californiano se salvaba del primero en contra, tan solo minutos después llegaba la jugada clave del encuentro.

Al 13’ Ingvartsen estiraba la pierna de más en busca de ganar el esférico; pero terminó por contactar sobre el rostro de Marcel Ruiz quien ganó el mismo con la cabeza y de inmediato el colegiado marcaba penal con la roja incluida. 

SAN DIEGO FC VS TOLUCA | IMAGO7
SAN DIEGO FC VS TOLUCA | IMAGO7

Jesús Gallardo no fallaba y ponía el balón en el rincón para adelantar a los Choriceros. Al 28’ Toluca se quedaba cerca del segundo; pero, Ferree salvaba a San Diego cuando Marcel Ruiz remataba de cabeza a puerta.

David Vázquez empataba el partido, después de la recuperación en ataque y cerrando con potente disparo en linderos de la media luna para decretar el empate momentáneo y hacia ilusionar a los californianos ante su gente y con un hombre menos.

David Vázquez celebra gol con San Diego FC ante Toluca | X: @sandiegofc
David Vázquez celebra gol con San Diego FC ante Toluca | X: @sandiegofc

Lesión de Marcel Ruiz

Marcel Ruiz saldría del terreno de juego en el minuto 41 tras un dolor en la rodilla, al disputar un esférico en el ataque, y de inmediato mostró el gesto de dolor para tenderse sobre el césped apenas en el minuto 38 del primer tiempo.

Marcel Ruiz se lesiona ante San Diego FC l IMAGO7

¿Cómo fue la remontada de San Diego FC?

Vázquez, aparecería nuevamente para sorprender con gol de vestidor y encajaba el segundo para poner la voltereta en el marcador tras una serie de rebotes en el área. Al minuto 53 la presión de San Diego FC rindió frutos y ahora Anders Dreyer sacaba un potente y colocado disparo poniendo el esférico prácticamente en el ángulo izquierdo de Julio González.

Al minuto 86 marcaban otro penal a favor del Toluca tras una mano dentro del área, San Diego FC se quedaba con uno menos ya solo eran 9 dentro del campo, Helinho no fallaba y marcaba desde los once pasos para poner el 2-3.

Últimos videos
Lo Último
00:04 Antonin Kinsky rompió el silencio tras su desastrosa actuación ante Atlético de Madrid
23:47 Toluca hace ridículo, con un hombre de más, y termina cayendo 3-2 ante San Diego FC
23:38 NFL 2026: Jugadores veteranos que podrían disputar su última temporada en la liga
23:27 ¡Ni con Messi! Nashville e Inter Miami protagonizan empate sin goles en la Ida de los ‘Octavos’
23:05 Marcel Ruiz sale lesionado en el San Diego vs Toluca y enciende las alarmas
23:00 Galaxy vence cómodamente al Mount Pleasant y pone pie y medio en los Cuartos de Final
22:58 Italia la ‘Bestia negra' de México en el Clásico Mundial de Beisbol
22:28 Premios Oscar 2026 bajo alerta: FBI advierte riesgo de ataque con drones iraníes
22:16 Vuelve a sonar el himno ruso en los Paralímpicos con Golubkov y Bagiian
22:13 Japón rompe histórica marca en el Clásico Mundial de Béisbol
Tendencia
1
Contra Suspenden contingencia ambiental en CDMX y Edomex; así queda el Hoy No Circula este 12 de marzo
2
Futbol Marcel Ruiz sale lesionado en el San Diego vs Toluca y enciende las alarmas
3
Contra “Ley Cazzu”: proponen en México reforma para que un padre no pueda impedir que su hijo viaje
4
Futbol ¡Oficial! Carlos Vela se convierte en propietario de LAFC
5
Contra VIDEO: Mono “traiciona” a Punch y lo lanza desde un precipicio; la verdad detrás del momento
6
Beisbol ¡Fracaso! México cae ante Italia y se despide del Clásico Mundial de Béisbol
Te recomendamos
Antonin Kinsky rompió el silencio tras ser sustituido ante Atlético de Madrid | AP
Futbol
12/03/2026
Antonin Kinsky rompió el silencio tras su desastrosa actuación ante Atlético de Madrid
Toluca hace ridículo, con un hombre de más, y termina cayendo 3-2 ante San Diego FC
Futbol
11/03/2026
Toluca hace ridículo, con un hombre de más, y termina cayendo 3-2 ante San Diego FC
Aaron Rodgers en conferencia | AP
NFL
11/03/2026
NFL 2026: Jugadores veteranos que podrían disputar su última temporada en la liga
¡Ni con Messi! Nashville e Inter Miami protagonizan empate sin goles en la Ida de los ‘Octavos’
Futbol
11/03/2026
¡Ni con Messi! Nashville e Inter Miami protagonizan empate sin goles en la Ida de los ‘Octavos’
Marcel Ruiz sale lesionado en el San Diego vs Toluca y enciende las alarmas
Futbol
11/03/2026
Marcel Ruiz sale lesionado en el San Diego vs Toluca y enciende las alarmas
Gabriel Pec comandó el triunfo de Galaxy frente a Mount Pleasant | MEXSPORT
Futbol
11/03/2026
Galaxy vence cómodamente al Mount Pleasant y pone pie y medio en los Cuartos de Final