Toluca hace ridículo, con un hombre de más, y termina cayendo 3-2 ante San Diego FC

Toluca simplemente no pudo sacar un marcador positivo en su visita a San Diego FC en la Ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, después de que los californianos se quedaran con un hombre menos apenas a los 12 minutos de juego.

Toluca se iría al frente, apenas al minuto 11 el portero de San Diego FC se metía en problemas en el área chica y de milagro el equipo californiano se salvaba del primero en contra, tan solo minutos después llegaba la jugada clave del encuentro.

Al 13’ Ingvartsen estiraba la pierna de más en busca de ganar el esférico; pero terminó por contactar sobre el rostro de Marcel Ruiz quien ganó el mismo con la cabeza y de inmediato el colegiado marcaba penal con la roja incluida.

SAN DIEGO FC VS TOLUCA | IMAGO7

Jesús Gallardo no fallaba y ponía el balón en el rincón para adelantar a los Choriceros. Al 28’ Toluca se quedaba cerca del segundo; pero, Ferree salvaba a San Diego cuando Marcel Ruiz remataba de cabeza a puerta.

David Vázquez empataba el partido, después de la recuperación en ataque y cerrando con potente disparo en linderos de la media luna para decretar el empate momentáneo y hacia ilusionar a los californianos ante su gente y con un hombre menos.

David Vázquez celebra gol con San Diego FC ante Toluca | X: @sandiegofc

Lesión de Marcel Ruiz

Marcel Ruiz saldría del terreno de juego en el minuto 41 tras un dolor en la rodilla, al disputar un esférico en el ataque, y de inmediato mostró el gesto de dolor para tenderse sobre el césped apenas en el minuto 38 del primer tiempo.

Marcel Ruiz se lesiona ante San Diego FC l IMAGO7

¿Cómo fue la remontada de San Diego FC?

Vázquez, aparecería nuevamente para sorprender con gol de vestidor y encajaba el segundo para poner la voltereta en el marcador tras una serie de rebotes en el área. Al minuto 53 la presión de San Diego FC rindió frutos y ahora Anders Dreyer sacaba un potente y colocado disparo poniendo el esférico prácticamente en el ángulo izquierdo de Julio González.