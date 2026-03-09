Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Antonio Mohamed destaca el triunfo de Toluca pese a las rotaciones obligadas

El jugador mexicano regresó a las canchas después de varios meses de inactividad; buscará llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026
Mauricio Díaz Valdivia
09 marzo 2026
El estratega de los Diablos Rojos ha destacado la buena participación de los suplentes del equipo en el triunfo ante Juárez

Toluca sigue con su buen paso en el Clausura 2026, son segundo lugar de la tabla y lo han conseguido mantener después de una victoria contundente ante los Bravos de Juárez en un partido en el que han utilizado a un plantel completamente alterno.

Para el 'Turco' Mohamed esto ha sido un excelente triunfo, pero más allá del resultado como tal, ha destacado la presencia de futbolistas conj los cuales no cuenta en la mayoría de los duelos importantes, ya que próximamente tendrán partido de Concachampions.

Antonio Mohamed y Alexis Vega en el Toluca vs Juárez del Clausura 2026 | MEXSPORT

Toluca es imparable hasta con el equipo B

Los Diablos son el único equipo invicto en lo que va del Clausura 2026, en una sola semana vencieron a Pumas para quitarle esa misma racha y, tan solo unos cuantos días después, se han metido a su estadio con una alineación llena de suplentes para ganarle a Juárez.

Mohamed sabe que rotar al equipo es algo que se tiene que hacer si quieren pelear los dos torneos (Liga y Concacaf), así que no se reúsa a hacerlo de esta manera, pero tampoco cree que sea algo que le reste a sus jugadores, pues han logrado quedarse con el triunfo en la décima fecha del campeonato.

Bastantes buenas noticias hoy: han jugado ocho jugadores que no tenían ritmo, y el equipo pudo mantener la fisionomía; importantísimo triunfo. La vuelta de Alexis también es importante

El 'Turco' sabe que en el equipo existen prioridades, y una de ellas es conseguir el título internacional, lo cual es la única cosa que les falta en este camino dentro de los últimos meses que prácticamente ha sido perfecto. Es por ello que el argentino decidió rotar a quienes considera como sus armas fuertes de cara al siguiente encuentro ante San Diego.

Los Diablos son imparables en casa

Los suplentes de Toluca también tuvieron un papel importante en la victoria ante FC Juárez, aportando frescura y profundidad en la segunda mitad del encuentro. Entre ellos destacó el regreso de Alexis Vega, quien volvió a la actividad tras varios meses de ausencia debido a una limpieza articular artroscópica en la rodilla derecha. El capitán escarlata ingresó en el complemento, marcando su primer partido desde la final del Apertura 2025 frente a Tigres.

Aunque Vega no tuvo una incidencia directa en el marcador, su presencia en la cancha fue uno de los momentos más destacados del partido para la afición en el Estadio Nemesio Diez. Su regreso también es clave pensando en recuperar ritmo competitivo y volver a posicionarse como una opción para la Selección Mexicana en próximos compromisos internacionales.

Jugadores de Toluca celebran con Helinho ante FC Juárez en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Jugadores de Toluca celebran con Helinho ante FC Juárez en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Otro de los cambios que terminó influyendo en el resultado fue el ingreso de Paulinho, quien apareció en el tiempo de compensación para sellar la victoria de los Diablos Rojos. El delantero aprovechó un contragolpe para marcar el 3-1 definitivo, confirmando que el aporte desde el banquillo fue determinante para que Toluca asegurara los tres puntos y mantuviera su gran momento en el Clausura 2026.

