Futbol

Polémica con penal que árbitro no marcó en el Toluca vs Bravos de Juárez

Gilherme en celebración por su gol con Juárez ante Toluca | IMAGO 7
Ramiro Pérez Vásquez 20:20 - 08 marzo 2026
Luis Enrique Santander decidió no marcar pisotón sobre Puma Rodríguez

La polémica arbitral volvió a encender el debate en la Liga MX luego de otra jugada polémica en la Jornada 10 del Clausura 2026 se presentara una jugada polémica a favor de FC Juárez ante Toluca por un penal que desde la apreciación de ‘El Cantante Guerrero’ era penal.

El analista de TUDN criticó la decisión de Luis Enrique Santander en el FC Juárez y Toluca FC, donde aseguró que se dejó de marcar un penal claro a favor de los Bravos, cuando el Puma Rodríguez se disponia a rematar de cabeza momento en que recibió un pisotón.

En el intento por disputar el balón, el escarlata Diego Barbosa terminó pisando al atacante fronterizo, lo que provocó que el jugador perdiera estabilidad justo cuando se disponía a conectar el esférico frente al arco defendido por Luis García.

Toluca vs Juárez | MEXSPORT
A través de su cuenta de X Guerrero señaló que la jugada debió sancionarse como penal a favor de Juárez, ya que el pisotón fue claro y afectó directamente la posibilidad del remate del atacante. Para el analista, la falta cumplía con los criterios para ser sancionada dentro del área.

¿Qué dijo El Cantante Guerrero?

El exárbitro fue contundente al señalar: “Penal a favor de FC Juárez que no se sanciona por un pisotón de Barbosa de Toluca”. Con ese mensaje, el exsilbante cuestionó la decisión arbitral que permitió que la jugada continuara sin intervención.

El analista también comparó la acción con una falta similar que sí fue marcada en el partido entre Chivas de Guadalajara y Atlas FC, lo que a su juicio evidencia inconsistencias en los criterios arbitrales dentro de la misma jornada.

Jugada por pisotón que no se marcó l CAPTURA

Las críticas no terminaron ahí. Guerrero lanzó un mensaje directo contra la estructura arbitral del futbol mexicano, señalando que existe un problema serio en el nivel de los silbantes y en la forma en que se toman decisiones dentro del campo.

“Un relajo arbitral” :Cantante Guerrero 

“Un relajo el arbitraje. Póngase a trabajar Juan Manuel Herrero, ¿no le da pena el nivel arbitral? Santander en la calle”, escribió el exárbitro, refiriéndose al desempeño del silbante Luis Enrique Santander, quien ha estado envuelto en varias polémicas en el torneo.

Alexis Vega ingresó de cambio en el partido de Toluca contra FC Juárez | IMAGO 7
La jugada volvió a abrir la discusión sobre el desempeño del arbitraje en la Liga MX, un tema que ha generado constantes cuestionamientos durante el torneo. Para analistas y aficionados, este tipo de decisiones alimenta la percepción de falta de uniformidad en los criterios y mantiene bajo presión a la comisión encargada de los silbantes.

