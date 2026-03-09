Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Toluca se impone a Bravos de Juárez en el regreso de Alexis Vega

Marcel Ruiz y Alexis Vega se saludan en el partido de Toluca ante Juárez | IMAGO 7
Marcel Ruiz y Alexis Vega se saludan en el partido de Toluca ante Juárez | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 19:16 - 08 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los Diablos Rojos se mantienen sublíderes de la clasificación y cumplieron en casa ante los Bravos

No hubo sorpresa en el Estadio Nemesio Diez. Toluca cumplió como vigente campeón de la Liga MX y con contundencia se impuso en casa ante FC Juárez, en un partido que tuvo el regreso de Alexis Vega. El capitán escarlata ingresó en el segundo tiempo, pero no influyó directamente en el marcador.

Desde el partido de vuelta de la Final del Apertura 2025 ante Tigres, Vega no había disputado un solo compromiso de los Diablos, por una limpieza articular artroscópica en la rodilla derecha. Finalmente, este domingo volvió a la canchas, con miras a ganarse de nuevo un lugar en la Selección Mexicana.

Jugadores de Toluca celebran con Helinho ante FC Juárez en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Jugadores de Toluca celebran con Helinho ante FC Juárez en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

En cuanto a lo colectivo, el equipo dirigido por Antonio Mohamed extendió a diez partidos su invicto, con siete triunfos y tres empates en el Clausura 2026. Con ello, se mantiene segundo en la tabla, a un punto de Cruz Azul, que este sábado venció 3-0 a Atlético San Luis.

Alexis Vega ingresó de cambio en el partido de Toluca contra FC Juárez | IMAGO 7
Alexis Vega ingresó de cambio en el partido de Toluca contra FC Juárez | IMAGO 7

Goles, penales y polémica arbitral en el Toluca vs Juárez

Después de un empate sin goles en el primer tiempo, en el cual Toluca no supo aprovechar sus oportunidades de cara al arco, Luis Enrique Santander sancionó con penal una falta de Óscar Estupinán sobre Antonio 'Pollo' Briseño, y Helinho no perdonó desde los once pasos al 54'.

Helinho en celebración por su gol con Toluca ante FC Juárez | IMAGO 7
Helinho en celebración por su gol con Toluca ante FC Juárez | IMAGO 7

El mismo 'Pollo' se encargó de ampliar el marcador al 70', minutos después de otra revisión en el VAR por un posible penal a favor de los Bravos, pero que Santander decidió no penalizar. La determinación del silbante causó molestia en el banquillo fronterizo, sobre todo porque poco después llegó el remate de Briseño que significó el 2-0.

Guilherme Castilho reaccionó de forma inmediata y al 72' acortó distancias con un disparo inatajable para Luis García. Sin embargo, en la compensación Paulinho, quien ingresó desde el banquillo, sentenció el encuentro en un contragolpe.

¿Cuándo juegan de nuevo Toluca y FC Juárez?

Después de este compromiso, los Bravos volverán al Estadio Olímpico Benito Juárez, donde recibirá a Rayados de Monterrey, que este fin de semana cayó 1-0 ante Tigres en el Clásico Regio. El encuentro está programado para el viernes 13 de marzo a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

En cuanto a Toluca repetirá como local ante Atlas, que también perdió su clásico en casa ante Chivas, con marcador 1-2. El partido ante los rojinegros está agendado para el sábado 14 a las 19:00 horas, pero a media semana los mexiquenses se enfrentarán a San Diego FC, en la ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones Concacaf, el miércoles 11 a las 21:30 horas.

Últimos videos
Lo Último
19:21 ¡Vuelve el Príncipe del Averno! Alexis Vega reaparece con Toluca tras meses de inactividad
19:18 Randy Arozarena y sus botas de la suerte vuelven a aparecer en la previa del juego ante Brasil
19:16 Toluca se impone a Bravos de Juárez en el regreso de Alexis Vega
19:07 ¡Un auténtico caos! Se desata batalla campal en la Final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro
18:50 Hoy No Circula 9 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: qué autos no pueden circular
18:43 ¿Gudiño al Mundial 2026? Narrador de TUDN postula a su candidato tras caos con porteros mexicanos
18:42 Chaco Giménez se enciende en su debut en la Kings League y encara a Rafael Cid
18:31 Xavi Hernández acusa a Laporta de 'frenar el fichaje de Lionel Messi'
18:16 ¿Acuchillan al Bicampeón? Analistas arbitrales destacan una tarjeta roja no sancionada en Toluca vs Bravos
18:15 Liga MX: ¿Qué partidos se jugarán en la Jornada 11 del Clausura 2026?
Tendencia
1
Futbol ¡Vuelve el ídolo! Alexis Vega reaparece en la banca en el Toluca vs FC Juárez
2
Futbol “No voy a regresar”: Xavi al ser preguntado sobre el Barcelona
3
Futbol ¿Ya son novios? Así fueron captados Mbappé y Ester Expósito llegando a Madrid tras vacaciones en París
4
Contra Marcha del 8M en CDMX 2026 reúne a miles de mujeres rumbo al Zócalo en una histórica movilización
5
Contra Así recrearon la vecindad de El Chavo del 8 con edición 3D en video viral de Instagram
6
Futbol Xavi Hernández acusa a Laporta de 'frenar el fichaje de Lionel Messi'
Te recomendamos
¡Vuelve el Príncipe del Averno! Alexis Vega reaparece con Toluca tras meses de inactividad
Futbol
08/03/2026
¡Vuelve el Príncipe del Averno! Alexis Vega reaparece con Toluca tras meses de inactividad
Randy Arozarena y sus botas de la suerte vuelven a aparecer en la previa del juego ante Brasil
Beisbol
08/03/2026
Randy Arozarena y sus botas de la suerte vuelven a aparecer en la previa del juego ante Brasil
Marcel Ruiz y Alexis Vega se saludan en el partido de Toluca ante Juárez | IMAGO 7
Futbol
08/03/2026
Toluca se impone a Bravos de Juárez en el regreso de Alexis Vega
¡Un auténtico caos! Se desata batalla campal en la Final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro
Futbol
08/03/2026
¡Un auténtico caos! Se desata batalla campal en la Final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro
Hoy No Circula 9 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: qué autos no pueden circular
Contra
08/03/2026
Hoy No Circula 9 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: qué autos no pueden circular
¿Gudiño al Mundial 2026? Narrador de TUDN postula a su candidato tras caos con porteros mexicanos
Futbol
08/03/2026
¿Gudiño al Mundial 2026? Narrador de TUDN postula a su candidato tras caos con porteros mexicanos