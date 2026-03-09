Toluca se impone a Bravos de Juárez en el regreso de Alexis Vega

No hubo sorpresa en el Estadio Nemesio Diez. Toluca cumplió como vigente campeón de la Liga MX y con contundencia se impuso en casa ante FC Juárez, en un partido que tuvo el regreso de Alexis Vega. El capitán escarlata ingresó en el segundo tiempo, pero no influyó directamente en el marcador.

Desde el partido de vuelta de la Final del Apertura 2025 ante Tigres, Vega no había disputado un solo compromiso de los Diablos, por una limpieza articular artroscópica en la rodilla derecha. Finalmente, este domingo volvió a la canchas, con miras a ganarse de nuevo un lugar en la Selección Mexicana.

Jugadores de Toluca celebran con Helinho ante FC Juárez en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

En cuanto a lo colectivo, el equipo dirigido por Antonio Mohamed extendió a diez partidos su invicto, con siete triunfos y tres empates en el Clausura 2026. Con ello, se mantiene segundo en la tabla, a un punto de Cruz Azul, que este sábado venció 3-0 a Atlético San Luis.

Alexis Vega ingresó de cambio en el partido de Toluca contra FC Juárez | IMAGO 7

Goles, penales y polémica arbitral en el Toluca vs Juárez

Después de un empate sin goles en el primer tiempo, en el cual Toluca no supo aprovechar sus oportunidades de cara al arco, Luis Enrique Santander sancionó con penal una falta de Óscar Estupinán sobre Antonio 'Pollo' Briseño, y Helinho no perdonó desde los once pasos al 54'.

Helinho en celebración por su gol con Toluca ante FC Juárez | IMAGO 7

El mismo 'Pollo' se encargó de ampliar el marcador al 70', minutos después de otra revisión en el VAR por un posible penal a favor de los Bravos, pero que Santander decidió no penalizar. La determinación del silbante causó molestia en el banquillo fronterizo, sobre todo porque poco después llegó el remate de Briseño que significó el 2-0.

Guilherme Castilho reaccionó de forma inmediata y al 72' acortó distancias con un disparo inatajable para Luis García. Sin embargo, en la compensación Paulinho, quien ingresó desde el banquillo, sentenció el encuentro en un contragolpe.

¿Cuándo juegan de nuevo Toluca y FC Juárez?

Después de este compromiso, los Bravos volverán al Estadio Olímpico Benito Juárez, donde recibirá a Rayados de Monterrey, que este fin de semana cayó 1-0 ante Tigres en el Clásico Regio. El encuentro está programado para el viernes 13 de marzo a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).