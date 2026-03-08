Aficionados de Atlas y Chivas se enfrentaron en estación de transporte público de Jalisco

Guadalajara se quedó con el Clásico Tapatío tras remontar y vencer al Atlas en el Estadio Jalisco. Con goles de Armando 'Hormiga' González y Ángel Sepúlveda, las Chivas lograron darle la vuelta al marcador y sumar tres puntos importantes en uno de los partidos más intensos del futbol mexicano.

El duelo estuvo marcado por la intensidad que caracteriza a esta rivalidad histórica. Atlas y Chivas protagonizaron un encuentro disputado, pero el conjunto rojiblanco reaccionó en la segunda parte para cambiar el rumbo del partido y quedarse con la victoria.

Armando 'Hormiga' González en festejo de gol ante Atlas en el Clausura 2026 | IMAGO7

Armando González fue uno de los protagonistas del encuentro al marcar uno de los goles que impulsaron la remontada del Guadalajara, aunque falló un penalti. Posteriormente, Ángel Sepúlveda sentenció el resultado y confirmó el dominio de Chivas en esta edición del Clásico Tapatío.

Sin embargo, mientras dentro de la cancha el partido se definía a favor del Rebaño Sagrado, fuera del estadio se registraron incidentes que volvieron a encender las alarmas sobre la violencia en el futbol mexicano.

Festejo de Hormiga González y Ángel Sepúlveda | MEXSPORT

Aficionados protagonizan pelea cerca del Estadio Jalisco

Tras el partido, aficionados de Chivas y Atlas protagonizaron un enfrentamiento en las inmediaciones del Estadio Jalisco. De acuerdo con reportes, la pelea ocurrió en una estación del Macrobús, el sistema de transporte público de Guadalajara.

En el lugar se registraron golpes entre seguidores de ambos equipos, lo que generó momentos de tensión entre las personas que se encontraban en la zona. Las imágenes de la pelea comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas tras estos incidentes, aunque los hechos volvieron a poner en el centro del debate el tema de la seguridad en los partidos del futbol mexicano.

BRONCA AL FINAL DEL CLÁSICO TAPATÍO🐐🦊❌



Aficionados de Atlas y Chivas, tuvieron un enfrentamiento en las instalaciones del Macrobus, afuera del Estadio Jalisco.@notijaliscotv_ pic.twitter.com/pBRQD1FXEK — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) March 8, 2026

La violencia vuelve a aparecer en el futbol mexicano

Los disturbios en el Clásico Tapatío se suman a otros episodios de violencia que se han registrado durante la Jornada 10 del futbol mexicano. La rivalidad entre aficiones continúa siendo un tema preocupante para las autoridades y para la propia liga.

Uno de los casos recientes también ocurrió durante el Clásico Regio, otro de los partidos más importantes del balompié nacional, donde se reportaron incidentes entre seguidores tras el encuentro.