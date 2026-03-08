Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Los ‘consentidos’: Chivas el segundo equipo con más penaltis pitados por el Gato Ortiz; uno menos que América

El técnico de Chivas dio detalles sobre lo sucedido en el Clásico Tapatío
Aldo Martínez
Aldo Martínez 11:37 - 08 marzo 2026
El equipo del Rebaño recibió dos tiros de castigo a su favor en su victoria ante Atlas en el Clásico Tapatío

Una nueva edición del Clásico Tapatío se llevó a cabo en la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX, mismo que terminó en una polémica victoria a favor de Chivas de dos goles contra uno ante los Rojinegros del Atlas en la cancha del Estadio Jalisco. Sin embargo, este se vio mermado por un par de decisiones arbitrales.

Armando González y jugadores de Chivas durante el partido ante Atlas del Clausura 2026 | IMAGO7

¿Victoria polémica?

Pese a la gran exhibición mostrada por las Chivas de Gabriel Milito, este se vio opacado por dos penales marcados por el silbante mexicano el Gato Ortiz, mismo que valieron el gol de la victoria gracias  al cobro de Ángel Sepúlveda

Luego de las dos sanciones de castigo desde los 11 pasos, el equipo de Chivas escaló en la lista de los equipos con más penaltis pitados a su favor cuando el mexicano porta la ocarina principal dentro del rectángulo de juego.

Gato Ortiz amonestando a un jugador de Atlas en el duelo contra Chivas I IMAGO7

Bajo el mandato de Ortiz, el Guadalajara llegó a los nueve penales en su favor, con este número se unen a clubes como Tigres, Xolos de Tijuana y Puebla; a diferencia  de los cuatro equipos solo dos son superhéroes en esta tabla por un par de sanciones más.

Contrario a lo que los fanáticos del balompié pueden creer, el equipo con más penaltis marcados a su favor es el Club Santos Laguna, el cual suma 11. Por debajo del cuadro de la comarca se encuentran las Águilas del América con 10, es decir, con solo un penal más que el rebaño.

Gato Ortiz marcando penal para Chivas en el juego contra Atlas de Liga MX I IMAGO7

Sueñan los Rojiblancos

Tras su victoria ante el odiado rival de ciudad, el equipo de las Chivas se reencontró con los tres puntos luego de caer en dos jornadas de manera consecutiva. Con su reciente triunfo, la escuadra comandada por Milito llegó a las siete victorias con 21 puntos, colocándose como el tercer mejor equipo del torneo solo por debajo de Cruz Azul y Toluca

El siguiente reto para el chiverio será el que los enfrente a uno de  los peores equipos del campeonato, el Santos Laguna, en el partido correspondiente a la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Festejo de Chivas después de llegar al triunfo en el Clásico Tapatío | MexSport
Los 'consentidos': Chivas el segundo equipo con más penaltis pitados por el Gato Ortiz; uno menos que América
