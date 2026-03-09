Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

¡Teme por su vida! 'Gato' Ortiz recibe amenazas de muerte en Guadalajara tras Clásico Tapatío

'Gato' Ortiz en el Clásico Tapatío | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 11:07 - 09 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El silbante mexicano tuvo abandonar su hotel de concentración y recibió resguardo especial por dichas amenazas

La tensión del Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas trascendió los límites de la cancha y lamentablemente amenazas de muertes se hicieron presentes tras el final del partido, siendo el silbante Marco Antonio 'Gato' Ortiz el principal afectado.

'Gato' Ortiz en el Clásico Tapatío | IMAGO7

AMENAZAS POR PERJUDICAS AL ATLAS

De acuerdo con reportes de Claro Sports, el árbitro central del encuentro, el 'Gato' Ortiz, habría sido víctima de amenazas de muerte por parte de presuntos aficionados rojinegros tras su actuación en el duelo que culminó con victoria para el Rebaño Sagrado.

El reporte indica que los hechos ocurrieron después del partido, cuando el silbante abandonó el hotel de concentración para dirigirse a una tienda de autoservicio cercana. En dicho trayecto, Ortiz fue interceptado por un seguidor del Atlas, quien lo encaró y le reclamó de forma agresiva por las decisiones arbitrales que, a su juicio, perjudicaron al equipo local.

La situación escaló cuando el individuo siguió al árbitro de vuelta hasta las instalaciones de su hospedaje, manteniendo una actitud hostil y lanzando amenazas de muerte, situación que levantó todas las alertas del silbante mexicano.

'Gato' Ortiz señala penal en contra de Atlas | IMAGO7

Ante el riesgo de una agresión física, se señala que el colegiado solicitó de inmediato el apoyo de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

Trascendió que el 'Gato' Ortiz pidió formalmente ser trasladado a un hotel distinto bajo un operativo de resguardo especial para garantizar su integridad física durante el resto de su estancia en la capital de Jalisco.

Los señalamientos y amenazas de muerte en contra del 'Gato' Ortiz serían por los dos penales señalados a favor de Chivas y la presunta pena máxima no marcada a favor de Atlas, razones por las que los rojinegros se sintieron afectados, sin embargo, esto nunca será justificación para realizar amenazas en contra del cuerpo arbitral.

FMF GUARDA SILENCIO

Hasta el momento, la FMF no ha emitido un comunicado oficial para confirmar o desmentir los hechos. Este silencio institucional contrasta con la gravedad de la situación, que se suma a una preocupante tendencia de violencia en el futbol mexicano.

Este incidente no es un caso aislado en la Liga MX. Recientemente, la árbitra Katia Itzel García también denunció haber recibido amenazas de muerte a través de redes sociales, evidenciando la vulnerabilidad de los jueces ante el descontento de los pseudoaficionados.

Katia Itzel ha denunciado las amenzas que recibe | IMAGO 7
Últimos videos
Lo Último
11:24 ¡Tremendo inicio de semana! Chivas se burla del Atlas con imagen ‘sensible’ tras triunfo en el Clásico Tapatío
11:10 VIDEO: ¡Tragedia en microbús de CDMX! Hombre muere tras autolesionarse frente a pasajeros
11:07 ¡Teme por su vida! 'Gato' Ortiz recibe amenazas de muerte en Guadalajara tras Clásico Tapatío
10:46 ¿Cristiano Ronaldo viene a CDMX? Portugal se aproxima con su convocatoria para medirse a México
10:21 ¿Last Dance? Travis Kelce apunta a regresar con Kansas City Chiefs una temporada más
10:16 ¿Cuánto cobró Galilea Montijo por asistir a lujosa fiesta de XV años en Tabasco?
10:12 Chivas: Hormiga, a la baja: estos son los números de Armando González en sus últimos tres partidos
09:34 ¡Histórico! Brutal pelea entre Atlético Mineiro y Cruzeiro desató 23 expulsados marcando una cifra récord
09:27 ¡Fin de una era! Miami Dolphins cortan a Tua Tagovailoa
08:48 Manny Barreda lanza mensaje que ilusiona, a Mexico, previo a juego ante Estados Unidos
Tendencia
1
Futbol Internacional ¡De Guadalajara a Ámsterdam! Chivas lo echó y Ajax lo nombra como su nuevo DT
2
Futbol ¡Tribunero! Julián Araujo muestra escudo de Celtic a aficionados de Rangers
3
Fórmula 1 Cadillac, en problemas: Checo Pérez se pega con Lawson; Bottas, fuera del GP de Australia
4
Futbol ¡Es su papá! Nahuel Guzmán se burla de aficionados de Monterrey tras victoria en Clásico Regio
5
Futbol ¡Una locura! Jorge Mas, copropietario del Inter Miami, reveló el exorbitante salario de Messi
6
Futbol Xavi Hernández acusa a Laporta de 'frenar el fichaje de Lionel Messi'
Te recomendamos
¡Tremendo inicio de semana! Chivas se burla del Atlas con imagen ‘sensible’ tras triunfo en el Clásico Tapatío
Futbol
09/03/2026
¡Tremendo inicio de semana! Chivas se burla del Atlas con imagen ‘sensible’ tras triunfo en el Clásico Tapatío
VIDEO: ¡Tragedia en microbús de CDMX! Hombre muere tras autolesionarse frente a pasajeros
Contra
09/03/2026
VIDEO: ¡Tragedia en microbús de CDMX! Hombre muere tras autolesionarse frente a pasajeros
¡Teme por su vida! 'Gato' Ortiz recibe amenazas de muerte en Guadalajara tras Clásico Tapatío
Futbol Nacional
09/03/2026
¡Teme por su vida! 'Gato' Ortiz recibe amenazas de muerte en Guadalajara tras Clásico Tapatío
¿Cristiano Ronaldo viene a CDMX? Portugal se aproxima con su convocatoria para medirse a México
Futbol
09/03/2026
¿Cristiano Ronaldo viene a CDMX? Portugal se aproxima con su convocatoria para medirse a México
¿Last Dance? Travis Kelce apunta a regresar con Kansas City Chiefs una temporada más
NFL
09/03/2026
¿Last Dance? Travis Kelce apunta a regresar con Kansas City Chiefs una temporada más
¿Cuánto cobró Galilea Montijo por asistir a lujosa fiesta de XV años en Tabasco?
Contra
09/03/2026
¿Cuánto cobró Galilea Montijo por asistir a lujosa fiesta de XV años en Tabasco?