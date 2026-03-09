¡Teme por su vida! 'Gato' Ortiz recibe amenazas de muerte en Guadalajara tras Clásico Tapatío

La tensión del Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas trascendió los límites de la cancha y lamentablemente amenazas de muertes se hicieron presentes tras el final del partido, siendo el silbante Marco Antonio 'Gato' Ortiz el principal afectado.

'Gato' Ortiz en el Clásico Tapatío | IMAGO7

AMENAZAS POR PERJUDICAS AL ATLAS

De acuerdo con reportes de Claro Sports, el árbitro central del encuentro, el 'Gato' Ortiz, habría sido víctima de amenazas de muerte por parte de presuntos aficionados rojinegros tras su actuación en el duelo que culminó con victoria para el Rebaño Sagrado.

El reporte indica que los hechos ocurrieron después del partido, cuando el silbante abandonó el hotel de concentración para dirigirse a una tienda de autoservicio cercana. En dicho trayecto, Ortiz fue interceptado por un seguidor del Atlas, quien lo encaró y le reclamó de forma agresiva por las decisiones arbitrales que, a su juicio, perjudicaron al equipo local.

La situación escaló cuando el individuo siguió al árbitro de vuelta hasta las instalaciones de su hospedaje, manteniendo una actitud hostil y lanzando amenazas de muerte, situación que levantó todas las alertas del silbante mexicano.

'Gato' Ortiz señala penal en contra de Atlas | IMAGO7

Ante el riesgo de una agresión física, se señala que el colegiado solicitó de inmediato el apoyo de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

Trascendió que el 'Gato' Ortiz pidió formalmente ser trasladado a un hotel distinto bajo un operativo de resguardo especial para garantizar su integridad física durante el resto de su estancia en la capital de Jalisco.

Los señalamientos y amenazas de muerte en contra del 'Gato' Ortiz serían por los dos penales señalados a favor de Chivas y la presunta pena máxima no marcada a favor de Atlas, razones por las que los rojinegros se sintieron afectados, sin embargo, esto nunca será justificación para realizar amenazas en contra del cuerpo arbitral.

FMF GUARDA SILENCIO

Hasta el momento, la FMF no ha emitido un comunicado oficial para confirmar o desmentir los hechos. Este silencio institucional contrasta con la gravedad de la situación, que se suma a una preocupante tendencia de violencia en el futbol mexicano.

Este incidente no es un caso aislado en la Liga MX. Recientemente, la árbitra Katia Itzel García también denunció haber recibido amenazas de muerte a través de redes sociales, evidenciando la vulnerabilidad de los jueces ante el descontento de los pseudoaficionados.