¿Debió repetirse el penal? La polémica arbitral en el triunfo de Chivas ante Atlas

El Clásico Tapatío se tiñó de rojiblanco en el Estadio Jalisco, pero la victoria de las Chivas de Guadalajara no llegó exenta de controversia. A pesar de sumar los tres puntos, la conversación en redes sociales se ha centrado en el desempeño del arbitraje encabezado por Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz, con la afición del Rebaño Sagrado denunciando que, pese al resultado, fueron ellos los principales perjudicados.

'Hormiga' González falla penal ante Atlas | IMAGO7

El punto máximo de la tensión ocurrió durante el primero de los dos penales marcados a favor del Guadalajara. Armando "La Hormiga" González fue el encargado de ejecutar la pena máxima, la cual terminó siendo atajada por el guardameta rojinegro, Camilo Vargas.

¿SE ADELANTÓ CAMILO VARGAS?

Inmediatamente, usuarios en plataformas como X (antes Twitter) comenzaron a viralizar capturas de pantalla de la transmisión oficial. En una toma específica realizada desde la parte posterior de la portería, se percibía una aparente separación entre los pies del portero colombiano y la línea de cal, lo que habría invalidado la atajada y obligado a repetir el cobro.

Penal de Chivas vs Atlas | CAPTURA TUDN

La respuesta de la contraparte no tardó en llegar. Nuevas perspectivas de la misma transmisión y fotografías capturadas por aficionados presentes en las gradas del Jalisco ofrecieron un ángulo distinto. En estas imágenes se observa que Vargas mantuvo en todo momento su pie derecho sobre la línea de gol al momento del impacto, cumpliendo con el reglamento vigente.

BUENA DECISIÓN DEL 'GATO' ORTIZ

Tras la revisión silenciosa del VAR, la decisión de no repetir el penal se mantuvo firme, confirmando que el portero de los Zorros actuó dentro de la legalidad.

A pesar del penal fallado y los reclamos por la actuación del "Gato" Ortiz, el conjunto dirigido por el Rebaño logró imponerse en el marcador. La polémica, que amenazaba con empañar el desempeño futbolístico, terminó convirtiéndose en una anécdota estadística tras el silbatazo final.

Camilo Vargas ataja penal a Chivas | CAPTURA