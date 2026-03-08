Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Bajón del Tala? Estos han sido los errores de Rangel con Chivas este torneo

Aficionados de Guadalajara comentaron que disfrutan más el Clásico Tapatío que el Clásico Nacional
Ramiro Pérez Vásquez 15:43 - 08 marzo 2026
El arquero rojiblanco protagonizó su más reciente falla ante Atlas

El arquero de CD Guadalajara, Raúl Rangel, volvió a quedar en el centro de la conversación durante EL Clausura 2026 tras un error reciente que terminó en gol del Atlas en el Clásico Tapatío. La equivocación del guardameta rojiblanco reavivó el debate sobre algunas jugadas puntuales del torneo en las que fallas suyas han terminado influyendo directamente en el marcador.

La acción más reciente ocurrió ante Atlas, cuando el portero intentó salir jugando desde su propia área. En lugar de despejar el balón, Rangel buscó tocar corto con un compañero, pero la presión rival provocó que la pelota quedara comprometida dentro del área rojiblanca.

El error fue aprovechado de inmediato por el delantero rojinegro Paulo Ramírez, quien recuperó el esférico y definió frente al arco para marcar el gol que adelantó a los locales. La jugada generó fuertes críticas hacia el arquero, ya que se trató de una pérdida en una zona donde cualquier equivocación suele terminar en anotación.

Tala Rangel en el Clausura 2026 l IMAGO7

Aunque el conjunto rojiblanco logró reaccionar posteriormente en ese partido, la acción quedó marcada como una de las jugadas más polémicas del encuentro, especialmente por tratarse de un Clásico Tapatío, donde cada detalle suele tener un impacto mayor en el resultado y en el ánimo de la afición.

¿Ha tenido errores en Clausura 2026?

No fue la primera vez que Rangel protagonizó una acción desafortunada durante el torneo. En la Jornada 3, durante el enfrentamiento ante Querétaro FC, el arquero también tuvo una intervención que derivó en un gol del rival en un duelo que terminó con marcador de 2-1.

Tala Rangel ante Querétaro l IMAGO7

En aquella jugada, el guardameta intentó controlar un disparo desde fuera del área, pero no logró sujetar el balón con firmeza y dejó un rebote largo dentro del área chica. La pelota quedó a merced del atacante argentino Mateo Coronel, quien no desaprovechó la oportunidad y empujó el esférico al fondo de la red para acercar a los Gallos Blancos en el marcador.

El tanto generó tensión en los minutos finales del partido, ya que el descuento permitió a Querétaro presionar en busca del empate. Aunque Chivas logró conservar la ventaja y quedarse con los tres puntos, la jugada evidenció un momento de inseguridad del arquero rojiblanco.

'Tala' Rangel durante Clásico Tapatío | IMAGO7

¿El más sobresaliente en México? 

Pese a estos episodios, Raúl Rangel continúa siendo uno de los porteros jóvenes en proceso de consolidación dentro del futbol mexicano. Sin embargo, errores puntuales como los ocurridos ante Atlas y Querétaro en el Clausura 2026 han puesto bajo la lupa su desempeño, recordando lo determinante que puede ser la posición de guardameta en el destino de un partido. 

