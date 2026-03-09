Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Cuánto cobró Galilea Montijo por asistir a lujosa fiesta de XV años en Tabasco?

Galilea Montijo dio detalles del por qué de su asistencia a los XV años de Mafer/IG: @galileamontijo-X: @Indie5051
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 10:16 - 09 marzo 2026
La conductora del programa Hoy rompió el silencio y aseguró que conoce a la familia de la quinceañera

La fiesta de XV años que se llevó a cabo el pasado fin de semana en Tabasco sigue generando curiosidad por el nivel de invitados que tuvo. Entre ellos destacó Galilea Montijo, conductora del programa Hoy de Televisa, quien rompió el silencio y dio detalles de por qué estuvo presente en el cumpleaños de Mafer.

Galilea fungió como anfitriona de la fiesta de Mafer en Villahermosa, Tabasco/X: @Indie5051

Una fiesta de XV años con artistas internacionales

Además de Galilea Montijo, quien fungió como presentadora del evento, a la Quinta Malagón, en la ciudad de Villahermosa, llegaron varias celebridades.


Belinda interpretó Las Mañanitas para la festejada, mientras que Matute, Xavi y J Balvin fueron los encargados de poner a bailar a los invitados.


Por su parte, la influencer Priscy Escoto envió un video de felicitación a Mafer, en el que reveló que uno de sus regalos sería una bolsa valuada en un millón de pesos.


Aunque no está confirmado oficialmente, trascendió que la fiesta pudo haber costado alrededor de 45 millones de pesos.


El gasto habría corrido a cargo del padre de la adolescente, Juan Carlos Guerrero Rojas, un empresario petrolero dueño de Grupo Energético de la Chontalpa S.A. de C.V., quien presuntamente habría tenido negocios en el pasado con Petróleos Mexicanos (Pemex).

J Balvin, Belinda, Xavi y Matute fueron los que pusieron la música en la fiesta/X: @Indie5051

Galilea Montijo explica por qué estuvo en la fiesta

Toda esta situación colocó a Galilea Montijo en el centro de la conversación pública. A su llegada a la Ciudad de México, proveniente de Tabasco, la conductora fue cuestionada por reporteros sobre su presencia en la lujosa celebración.


La presentadora aseguró que acudió únicamente como invitada de la familia de la quinceañera, a quienes dijo conocer personalmente.

Yo fui como invitada de la familia. Me dijeron ‘oye, ¿recibes a Mafer?’, y dije ‘con mucho gusto’, porque la temática era de Met Gala en un salón de fiestas”, declaró Galilea a los medios.

La conductora también negó haber sido contratada para participar en el evento.


“Me pidieron que recibiera a Mafer y acepté con gusto, pero fui solo como invitada”, reiteró.

“Siempre critican lo que haces”

Los reporteros presentes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México también le pidieron su opinión sobre la lujosa fiesta de XV años que contó con la presencia de artistas de talla internacional.


Galilea respondió que todo se debió al esfuerzo que hicieron los padres de la quinceañera para regalarle una celebración especial.

Siempre la gente critica lo que puedas hacer, pero nunca critica el trabajo, nunca critica el esfuerzo que haces, y eso es lo que hizo la familia. Así como manejarle la chequera al señor, tampoco ¿verdad?”, comentó.

Finalmente, la conductora calificó a Juan Carlos Guerrero Rojas y Vicky, padres de la festejada, como “personas muy lindas, una familia preciosa”, lo que sugiere que existe una relación cercana entre ellos y la presentadora.


Hasta el momento no se ha confirmado si Galilea Montijo y los demás famosos que asistieron a la fiesta lo hicieron de manera gratuita o si recibieron algún pago por su participación, ni cuál habría sido la cifra en caso de haber sido contratados.

