VIDEO: ¿Hubo fiesta en honor al Mencho? Hasta Los Alegres del Barranco estuvieron

¿Una fiesta para recordar al Mencho? Esa fue la versión que comenzó a circular en las últimas horas, señalando como organizador a Pedro Segura Valladares, empresario y excandidato a gobernador de Guerrero, quien horas más tarde rompió el silencio y dio detalles del evento privado en el que incluso reaparecieron Los Alegres del Barranco, grupo que tiene varios corridos inspirados en el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Videos del evento se vuelven virales

Fue en redes sociales donde comenzaron a circular videos de un concierto realizado en el hotel Vida en el Lago, en Tepecoacuilco, Guerrero, durante la noche del miércoles 25 de febrero.

En las imágenes aparece sobre el escenario el grupo de regional mexicano Los Alegres del Barranco, que a inicios del año pasado se volvió noticia luego de que, en un concierto celebrado en Guadalajara, mostraron en pantallas gigantes la imagen de Nemesio Oseguera Cervantes, hecho que les valió un proceso legal por presunta apología del delito.

En los videos del evento se observa al empresario Pedro Segura en el escenario junto a la agrupación, a quienes les pide que interpreten el tema ‘El del palenque’, inspirado en el Mencho.

Sin embargo, los músicos se niegan al argumentar que podrían meterse en problemas legales.

Lamentablemente, aunque la tocamos, a nosotros nos puede perjudicar como ya pasó, no queremos nosotros salir perjudicados”, respondió al micrófono Pavel Moreno, vocalista de Los Alegres del Barranco, luego de que el excandidato a gobernador pidiera que solo le dieran la tonada y él interpretaría la canción. Corridos, es gratis, es privado y el gobierno a chingar a su madre”, dijo el empresario.

¿Era un homenaje al Mencho?

Tras la viralización de los videos y luego de que comenzara a difundirse la versión de que el evento era una fiesta en memoria de Nemesio Oseguera Cervantes, abatido el pasado domingo por Fuerzas Armadas tras un operativo en Tapalpa, Jalisco, Segura Valladares rompió el silencio.

Mediante un video, aclaró que el evento privado lo pagó con su propio dinero y que no era para recordar al narcotraficante, a quien negó conocer.

No sean pendejos. El evento de anoche… yo lo pagué para mí. Me gustan los corridos, igual que al gobierno, me gustan los corridos de los capos, ¿cuál es el pedo? Nunca conocí al Mencho, nunca lo saludé, nunca lo miré, y ahí están chingando la madre”, dijo en tono molesto el empresario, señalando principalmente a los medios de comunicación que difundieron la versión del supuesto homenaje.

El mensaje que encendió la polémica