Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
La novia del piloto de Fórmula 1 George Russell, ingresada de urgencia en el hospital
Susto para el piloto de Fórmula 1 George Russell y su novia Carmen Montero Mundt. La influencer de 28 años tuvo que ser ingresada de repente en el hospital con problemas de salud agudos. Y eso justo antes del inicio de la nueva temporada de carreras para el piloto británico de élite.
Mundt ingresó en el hospital con apendicitis. Esta afección debe tratarse rápidamente, de lo contrario, existe riesgo de muerte. La inflamación comienza con un dolor agudo en la parte inferior del abdomen y puede provocar vómitos, fiebre y dolor al moverse, reír o toser. Si la inflamación "se rompe", las consecuencias pueden ser desastrosas. El apéndice puede perforarse y causar una peritonitis potencialmente mortal o abscesos en la cavidad abdominal.
'En recuperación'
Afortunadamente, Mundt acudió a tiempo con sus síntomas, según relata en su Instagram. Desde una cama de hospital, confirma el diagnóstico que, al parecer, ya sospechaba. Ha sido operada con éxito y, por lo tanto, ha evitado los peligros. Russell, por supuesto, fue a apoyarla al hospital y su novia lo describió de inmediato como su enfermero favorito. "Ahora me estoy recuperando en la mejor compañía", escribe la española de nacimiento.
Entre compromisos laborales
Mundt tuvo suerte de que Russell tuviera una semana libre. La semana pasada, estuvo realizando pruebas con el Mercedes para la nueva temporada. Los días de pruebas en Baréin concluyeron el viernes para estar listos para la carrera inaugural del próximo fin de semana en Melbourne. Por lo tanto, por poco el piloto británico no habría podido visitar y apoyar a su novia en el hospital.
Favorito para el título mundial
Russell es el favorito de las casas de apuestas para el título mundial de Fórmula 1 este año. Sin embargo, las diferencias son mínimas. Si bien al principio era el gran favorito, ahora ve a Max Verstappen muy cerca. Mercedes se mostró muy fuerte durante las pruebas, pero Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc también. El actual campeón del mundo, Lando Norris, se encuentra en el sexto lugar de los favoritos en las casas de apuestas, por debajo de los pilotos de Mercedes Russell y Kimi Antonelli, los pilotos de Ferrari y Verstappen.