La novia del piloto de Fórmula 1 George Russell, ingresada de urgencia en el hospital

Susto para el piloto de Fórmula 1 George Russell y su novia Carmen Montero Mundt. La influencer de 28 años tuvo que ser ingresada de repente en el hospital con problemas de salud agudos. Y eso justo antes del inicio de la nueva temporada de carreras para el piloto británico de élite.

Mundt ingresó en el hospital con apendicitis. Esta afección debe tratarse rápidamente, de lo contrario, existe riesgo de muerte. La inflamación comienza con un dolor agudo en la parte inferior del abdomen y puede provocar vómitos, fiebre y dolor al moverse, reír o toser. Si la inflamación "se rompe", las consecuencias pueden ser desastrosas. El apéndice puede perforarse y causar una peritonitis potencialmente mortal o abscesos en la cavidad abdominal.

'En recuperación'

Afortunadamente, Mundt acudió a tiempo con sus síntomas, según relata en su Instagram. Desde una cama de hospital, confirma el diagnóstico que, al parecer, ya sospechaba. Ha sido operada con éxito y, por lo tanto, ha evitado los peligros. Russell, por supuesto, fue a apoyarla al hospital y su novia lo describió de inmediato como su enfermero favorito. "Ahora me estoy recuperando en la mejor compañía", escribe la española de nacimiento.

Entre compromisos laborales

Mundt tuvo suerte de que Russell tuviera una semana libre. La semana pasada, estuvo realizando pruebas con el Mercedes para la nueva temporada. Los días de pruebas en Baréin concluyeron el viernes para estar listos para la carrera inaugural del próximo fin de semana en Melbourne. Por lo tanto, por poco el piloto británico no habría podido visitar y apoyar a su novia en el hospital.

