¡Un Tri muy Rojiblanco! México vence 4-0 a Islandia en Querétaro
Cielito Lindo. La Selección Mexicana venció 4-0 a su similar de Islandia en el Estadio Corregidora. La noche fue especial para Hormiga González y Richard Ledezma, quienes hicieron su primer gol con la camiseta del Tricolor.
El inmueble de Querétaro se pintó de verde ante el apoyo total a su selección. Y es que ante una entrada inmejorable la afición hizo pesar el recinto.
JUGADORES DE CHIVAS BRILLAN CON EL TRI
El tiempo transcurrió y los dirigidos por Javier Aguirre comenzaron a atacar. Llegó el minuto 21 y Richard Ledezma anotó el primero del Tri y debutó con gol con la camiseta del conjunto azteca.
Minutos después, al 24, apareció Armando González para hacer el segundo de México, con este tanto también debutaba con gol con la Selección Mexicana.
En una jugada que inició Erik Lira, con un pase largo que recibió Jesús Gallardo, asistiendo para La Hormiga, en donde solo empujó el esférico.
GANA, GUSTA Y GOLEA
Para la segunda mitad, el conjunto mexicano siguió atacando y ante el buen juego de Jesús Gallardo, tampoco podría quedarse atrás y ayudó en la victoria.
Llegó el turno para Jesús Garza, el jugador de 25 años hizo su debut con la Selección de México, ingresó al minuto 65 en lugar de Richard Ledezma. Brian Gutiérrez también anotó en la victoria del tricolor al minuto 91.
Cabe señalar que el inmueble presentó una gran asistencia, fueron 31 mil 611 aficionados que se hicieron presente en el Estadio de La Corregidora.
