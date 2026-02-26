Carlos de los Cobos respalda a Javier Aguirre y confía en la Selección Mexicana rumbo al Mundial

La Selección Mexicana continúa con su proceso de preparación rumbo a la Copa del Mundo y recientemente disputó un nuevo partido amistoso en el que logró imponerse a Islandia. Con este resultado, el equipo nacional alcanzó su tercera victoria consecutiva, un hecho que le permite encarar con mayor continuidad la siguiente etapa de su calendario internacional.Se

Tras el triunfo en el Corregidora, el equipo puede poner la vista en la siguiente etapa, en la cual verán compromisos exigentes durante la Fecha FIFA de marzo frente a Portugal y Bélgica. Posteriormente disputarán otros tres partidos antes de iniciar su participación en la Copa del Mundo.

El resultado positivo ante el conjunto europeo se da en un contexto de transición para el combinado nacional, que busca consolidar una base competitiva de cara a la justa mundialista. Si bien el arranque reciente ha mostrado señales de estabilidad en los marcadores, el balance del último año no ha sido del todo favorable para el representativo tricolor, sobre todo frente a selecciones que también estarán presentes en el Mundial.

Un año irregular en resultados ante selecciones mundialistas

Durante el cierre de 2025, la Selección Mexicana acumuló una racha de seis partidos consecutivos sin conseguir victoria. Todos esos encuentros fueron ante selecciones que ya cuentan con su boleto asegurado a la Copa del Mundo, lo que elevó el grado de dificultad de los compromisos. Entre esos resultados se encuentran derrotas frente a Colombia y Paraguay, partidos que formaron parte del proceso de evaluación del plantel y del cuerpo técnico en escenarios de alta exigencia.

A pesar de esa etapa sin triunfos, el entorno del futbol mexicano ha comenzado a mostrar respaldo al proyecto actual. Diversos exjugadores y exentrenadores han expresado confianza en el trabajo que se realiza, particularmente en la experiencia del actual director técnico, Javier Aguirre, quien afronta una nueva etapa al frente del conjunto nacional con la misión de llevarlo en condiciones competitivas al Mundial.

Javier Aguirre revela detalles sobre sus porteros | IMAGO7

Carlos de los Cobos muestra su respaldo al proceso del Tri

El más reciente en manifestar públicamente su apoyo fue Carlos de los Cobos, exfutbolista y exentrenador con una trayectoria de más de cuatro décadas dentro del futbol profesional, tanto en México como en Centroamérica. A lo largo de su carrera, De los Cobos participó como jugador y director técnico en instituciones de gran relevancia del balompié nacional, entre ellas Club América, Tigres UANL y Monterrey.

Entre 1993 y 2004 dirigió a siete equipos en México y también tuvo responsabilidades dentro de las categorías juveniles del país, al frente de la Selección Olímpica, así como de los representativos Sub-21 y Sub-23. Además, en distintas etapas formó parte del cuerpo técnico de la Selección Nacional Mexicana como auxiliar. Su experiencia también cuenta con paso por la MLS así como por algunas selecciones internacionales.

Carlos de los Cobos mostró su apoyo para Javier Aguirre | IMAGO7

Este miércoles, De los Cobos fue homenajeado por la Federación Mexicana de Futbol y, durante el acto realizado en el Estadio Corregidora, aprovechó para expresar su respaldo al actual entrenador del Tri. En entrevista con RÉCORD, de los Cobos defendió el trabajo del Vasco.

"Siempre hablar de la selección no es fácil, pero confiemos en que el trabajo de Javier pueda arredituar cosas positivas en el mundial. Desde mi punto de vista, él es un hombre con muchísima experiencia, y de lógico va a querer llevar lo que piensa que es lo mejor para la selección", comentó el exfutbolista.

Las palabras de Carlos de los Cobos se suman a las voces que acompañan el proceso de la Selección Mexicana en esta etapa de preparación, en la que los próximos amistosos y competencias oficiales serán clave para definir el rumbo del equipo de cara a la Copa del Mundo.