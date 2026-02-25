Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Lamentable noticia! Cruz Azul anuncia la muerte de un exjugador Celeste

Estadio Cuauhtémoc, casa temporal de Cruz Azul | IMAGO7
Emiliano Cárdenas Ramírez 08:04 - 25 febrero 2026
El conjunto cementero anunció por sus redes sociales el fallecimiento de un exjugador clave para la inscripción del equipo a 2.ª división profesional.

Cruz Azul hizo oficial este martes 24 de febrero el fallecimiento del exjugador Juan Díaz López, mejor conocido como ‘El Polaco’; el jugador fue clave para la inscripción del equipo a segunda división profesional

¿Qué tan importante fue ‘El Polaco’ en la historia del Cruz Azul? 

Tanto en las redes sociales del club como en las de Víctor Vélazquez, expresaron las lamentables noticias de uno de sus jugadores fundadores del Cruz Azul

“Hoy, con mucha tristeza, supe del fallecimiento de Don Juan Díaz, a quien conocíamos como ‘Polaco’. Lo recordaremos con mucho cariño como un gran cooperativista y uno de los fundadores de nuestro amado @CruzAzul. D.E.P.”

A pesar de no ser un jugador tan mencionado en la historia reciente de los Celestes, ‘El Polaco’ fue muy importante en la historia de los cementeros, siendo uno de los jugadores más emblemáticos en la época de los 70, siendo uno de los principales protagonistas para que la cooperativa inscriba a su equipo de trabajadores en la segunda división del futbol mexicano.

Don Juan Díaz 'El Polaco' l X: @Victor_VelRan
¿Habrá tributo para la leyenda Celeste?

De momento no ha habido un anuncio oficial por parte del club, por lo que se desconoce si habrá un homenaje o no. Los últimos reportes informan que se podría rendir un homenaje cuando vuelvan a jugar de locales, siendo la fecha 10 ante Atlético de San Luis, pero no se descartará una posibilidad que sea en el juego ante Rayados del Monterrey.

Cruz Azul celebra gol ante Chivas J7 l IMAGO7
