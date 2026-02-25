El reporte Ponce: Peligra más Boston que Guadalajara en el Mundial

Respaldado. La Doctora Sheinbaum y después Infantino salieron a poner paños fríos a los rumores y al sensacionalismo: FIFA confía en que el Mundial 2026 siga como planeado en nuestro país, en las tres sedes. Claro, las garantías tienen que darse, como aseguró la Presidenta.

La ironía es que en lugar de Guadalajara, el epicentro de la reacción por la captura de El Mencho, es una ciudad de Estados Unidos la de mayor riesgo: Boston.

Las autoridades de Foxborough advirtieron que podrán negar la licencia para los 7 partidos del Mundial asignados a Boston si no se garantiza el pago de 8 millones de dólares en costos de seguridad y servicios de emergencia. El municipio fijó fecha límite el 17 de marzo para definir quién asumirá ese gasto, el estado, gobierno federal u otros organismos, pues la ciudad no puede cubrirlo. Veamos.

¿Y LOS BASECAMPS? FALTA LA DECISIÓN DE FIFA

Inquietos. Además de la organización de los partidos, también hubo preocupación de las selecciones que eligieron campamentos base durante el Mundial en nuestro país. De entrada, explicar que aún no son oficiales, pues FIFA debe aprobar las elecciones según el ranking de equipos. Me cuentan que han decidido esperar hasta que pase el Repechaje y oficializar así las 48 designaciones de ‘basecamp’.

ASÍ ELIGIERON SEDE LAS SELECCIONES

Favoritas. Se han filtrado ya varias elecciones de las Selecciones calificadas, y que es muy probable que sean las finales, pero falta aún la decisión de FIFA. Para vivir en nuestro país durante el torneo hay al menos cinco equipos confirmados, mientras que la gran mayoría están en EU. Así se reparten las elecciones que se han hecho al momento:

México



Cancún (Quintana Roo): Portugal

Ciudad de México: México

Pachuca (Hidalgo): Sudáfrica

Playa del Carmen (Quintana Roo): Uruguay

Estados Unidos



Alexandria (Virginia): Croacia

Austin (Texas): Arabia Saudita

Boca Ratón (Florida): Curaçao

Boston (Massachusetts): Francia

Columbus (Ohio): Ecuador

Charlotte (Carolina del Norte): Escocia

Chattanooga (Tennessee): España

Chester (Pennsylvania): Costa de Marfil

Greensboro (Carolina del Norte): Noruega

Kansas City (Missouri): Argentina, Inglaterra, Países Bajos

Morristown (New Jersey): Brasil

Nashville (Tennessee): Japón

Oakland (California): Australia

San Diego (California): Suiza

Santa Barbara (California): Austria, Qatar

Winston-Salem (Carolina del Norte): Alemania

Canadá



New Tecumseth (Ontario): Panamá

