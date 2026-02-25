Verificación de edad requerida
El reporte Ponce: Peligra más Boston que Guadalajara en el Mundial
Respaldado. La Doctora Sheinbaum y después Infantino salieron a poner paños fríos a los rumores y al sensacionalismo: FIFA confía en que el Mundial 2026 siga como planeado en nuestro país, en las tres sedes. Claro, las garantías tienen que darse, como aseguró la Presidenta.
La ironía es que en lugar de Guadalajara, el epicentro de la reacción por la captura de El Mencho, es una ciudad de Estados Unidos la de mayor riesgo: Boston.
Las autoridades de Foxborough advirtieron que podrán negar la licencia para los 7 partidos del Mundial asignados a Boston si no se garantiza el pago de 8 millones de dólares en costos de seguridad y servicios de emergencia. El municipio fijó fecha límite el 17 de marzo para definir quién asumirá ese gasto, el estado, gobierno federal u otros organismos, pues la ciudad no puede cubrirlo. Veamos.
¿Y LOS BASECAMPS? FALTA LA DECISIÓN DE FIFA
Inquietos. Además de la organización de los partidos, también hubo preocupación de las selecciones que eligieron campamentos base durante el Mundial en nuestro país. De entrada, explicar que aún no son oficiales, pues FIFA debe aprobar las elecciones según el ranking de equipos. Me cuentan que han decidido esperar hasta que pase el Repechaje y oficializar así las 48 designaciones de ‘basecamp’.
ASÍ ELIGIERON SEDE LAS SELECCIONES
Favoritas. Se han filtrado ya varias elecciones de las Selecciones calificadas, y que es muy probable que sean las finales, pero falta aún la decisión de FIFA. Para vivir en nuestro país durante el torneo hay al menos cinco equipos confirmados, mientras que la gran mayoría están en EU. Así se reparten las elecciones que se han hecho al momento:
México
Cancún (Quintana Roo): Portugal
Ciudad de México: México
Pachuca (Hidalgo): Sudáfrica
Playa del Carmen (Quintana Roo): Uruguay
Estados Unidos
Alexandria (Virginia): Croacia
Austin (Texas): Arabia Saudita
Boca Ratón (Florida): Curaçao
Boston (Massachusetts): Francia
Columbus (Ohio): Ecuador
Charlotte (Carolina del Norte): Escocia
Chattanooga (Tennessee): España
Chester (Pennsylvania): Costa de Marfil
Greensboro (Carolina del Norte): Noruega
Kansas City (Missouri): Argentina, Inglaterra, Países Bajos
Morristown (New Jersey): Brasil
Nashville (Tennessee): Japón
Oakland (California): Australia
San Diego (California): Suiza
Santa Barbara (California): Austria, Qatar
Winston-Salem (Carolina del Norte): Alemania
Canadá
New Tecumseth (Ontario): Panamá
CRUZ AZUL PREPARA NUEVO MUNDIALISTA
Internacional. Y ya de cierre, ampliar el tema que ya te había adelantado de La Máquina: que van en el verano por dos posiciones al menos, un central y un lateral derecho. Además, están preparando un fichaje que resuene, el de un jugador mundialista este verano. Dentro de las opciones se ha soltado ya un nombre que te puedo confirmar que sí está en la baraja de opciones: César Montes, aún con el Lokomotiv de Rusia. Es posible, habrá que negociar porque es deseo de al menos otros dos mexicanos poderosos. Veamos.