El Reporte Ponce: ¿Por qué Milito no llegó a Cruz Azul antes que Chivas?

Es el mejor partido de la fase regular de este Clausura: Cruz Azul contra Chivas en la parte alta de la tabla general, La Máquina a confirmar que ni que jugando de visita cada semana pierde gas y el Rebaño a aumentar esa fantástica racha perfecta y demostrar que puede con los líderes. Agarrón que tiene varias historias entrelazadas, como la de Gabriel Milito, quien estuvo muy cerca de llegar antes a La Noria que a Verde Valle. Pero muy cerca.

ANSELMI, EL FACTOR DETERMINANTE

Cuando Milito arribó como entrenador a Independiente en 2016, encontró a Martín Anselmi como analista de video y decidió integrarlo a su cuerpo técnico; a pesar de que comparten u perfil similar, duraron apenas siete meses juntos y Gabriel no quiso seguir el camino como estratega junto a Martín, pues consideró que se le subió a las barbas.

El año pasado, cuando Cruz Azul se debatía sobre el reemplazo de Vicente Sánchez como interino, el principal candidato de Iván Alonso era Milito, porque el proyecto necesitaba un perfil similar al de Anselmi. Sin embargo, cuando buscaron al técnico y le plantearon retomar lo del entrenador anterior, Gabriel declinó, lo rechazó porque no estaba dispuesto a retomar lo que dejó su ex auxiliar. Así de claro. Y después, la propuesta de Chivas y su gran paso.

EDSON HIZO LO QUE ALEXIS AÚN NO

La decisión no fue fácil, pero ayer al fin se operó Edson Álvarez del tobillo derecho luego de que no quedaba con tratamiento, fue una intervención sencilla y necesaria para acelerar su recuperación, pensando en el Mundial, su principal objetivo.

Me cuentan que salió mejor de lo esperado, y la próxima semana ya sabrá el tiempo de recuperación. Tendrá el alta física, con tiempo para tener el alta futbolística para el gran evento.

El contraste es Alexis Vega, quien sí decidió esperar hasta después del Mundial para someterse a la operación que lo alejará un buen rato de las canchas por el problema de la rodilla derecha. Hace unas semanas sólo se hizo limpieza, una artroscopia que le permitirá volver pronto y aguantar para estar listo para el llamado de Aguirre. Dos resoluciones contrastantes que buscan lo mismo, la Copa Mundial de la FIFA 2026.

VEGA PUEDE REGRESAR ESTE FIN