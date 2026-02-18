¡Oficial! Los 49ers regresarán a la Ciudad de México para un partido de temporada regular en 2026

Ya es oficial, los San Francisco 49ers anunciaron en un comunicado que serán el equipo que albergará el partido que marcará, el regreso de la NFL a la Ciudad de México. El equipo de la Bahía disputará un partido de temporada regular en la campaña de 2026 en nuestro territorio.

Esta noticia venía anunciándose desde hace ya un par de semanas. Incluso el propietario mayoritario, Jed York, había afirmado que México era el primer país candidato al que los Niners buscaban ir para tener un partido de local en esta nueva campaña. Hoy, se hace oficial dicho encuentro.

San Francisco 49ers apuntan a jugar en México | MEXSPORT

Regresa a la CDMX

El equipo californiano fungirá como local en el Estadio Banorte, en un encuentro cuyo rival está aún por definirse. Este partido formará parte de las Series Internacionales de NFL, mismas que contarán con un récord de nueve partidos fuera de Estados Unidos.

En cuanto a México, este partido será el regreso de la NFL a nuestro país para un partido de temporada regular tras una ausencia de cuatro años. Además, significará el séptimo partido de esta índole en la capital mexicana y el primero de un nuevo acuerdo de tres años.

San Francisco será local en la Ciudad de México | X @49ers

La visita más reciente de los Niners a la capital mexicana fue en 2022, cuando derrotaron a los Arizona Cardinals por 38-10 en un partido de Monday Night Football celebrado en el entonces llamado Estadio Azteca.

En los últimos 21 años, la NFL ha organizado seis partidos en la Ciudad de México, y los 49ers han participado en dos de ellos. De hecho, el equipo de San Francisco fue protagonista de un momento histórico en 2005, al jugar contra los Cardinals en el primer partido de temporada regular disputado fuera de Estados Unidos, precisamente en la capital mexicana.

San Francisco 49ers volverá a México | AP

Muchos viajes para los 49ers

Es importante destacar que, los 49ers jugarán también un partido de temporada regular en Melbourne, Australia, con el duelo ya confirmado ante los Rams de Los Ángeles, un vuelo que implan 16 horas de camino. Además tienen un calendario que incluye dos partidos como visitantes en el que atravesarán todo Estados Unidos en los Falcons y los Giants.

Con estos cuatro partidos en puerta, el equipo (que fue uno de los más afectados por lesiones la temporada pasada) apunta a ser uno de los que que más millas aéreas sume en toda la temporada.

Niners tendrán mucha afición

"México cuenta con la mayor base de aficionados de la NFL fuera de Estados Unidos. Más allá de los partidos, tanto la liga como los 49ers mantienen una inversión constante a lo largo del año a través de iniciativas para los seguidores, el desarrollo del programa NFL Flag y proyectos de impacto comunitario", anunció el equipo en su comunicado.

Arturo Olivé, director general de NFL México, expresó su entusiasmo por la noticia. "Estamos encantados de traer de vuelta los partidos de temporada regular de la NFL a la Ciudad de México a partir de 2026, reafirmando nuestra profunda y duradera conexión con los aficionados de todo el país", declaró. "El Estadio Banorte ha sido escenario de momentos increíblemente memorables en nuestra historia internacional, y regresar aquí subraya nuestro compromiso de hacer crecer el deporte en todos los niveles en este mercado".