Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Mundial 2026: ¡Es oficial! México tendrá monedas conmemorativas en oro y plata

Serán tres monedas con valores nominales de 10, 20 y 25 pesos / GROK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 21:19 - 17 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Senado aprueba por unanimidad tres monedas oficiales rumbo a la Copa del Mundo 2026

El Senado de la República aprobó por unanimidad la emisión de tres monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que será organizada por México, Estados Unidos y Canadá. El dictamen fue avalado con 94 votos a favor y cero en contra, y ahora fue remitido al Ejecutivo federal para su promulgación.

Las piezas serán de oro puro, plata pura y una versión bimetálica, con valores nominales de 25, 20 y 10 pesos, respectivamente. Se trata de una edición especial que celebrará que México será sede mundialista por tercera ocasión en la historia, tras 1970 y 1986.

Las monedas tendrán valores nominales de 25, 20 y 10 pesos / GROK

¿Cómo serán las monedas del Mundial 2026?

De acuerdo con el decreto aprobado, las tres monedas llevarán en el anverso el Escudo Nacional en relieve escultórico con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”. El diseño del reverso será determinado por el Banco de México y deberá estar relacionado con la Copa Mundial de Futbol 2026.

En tribuna, el senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, destacó que el diseño debe reflejar también la identidad nacional. “México será sede mundialista por tercera ocasión y estas piezas serán el recuerdo de una justa deportiva, y a la vez una declaración de identidad, dignidad y raíz”.

Estas piezas serán el recuerdo de una justa deportiva, dice el Senado / Grok

Añadió que las monedas “son una forma de hablarle al mundo”, un símbolo de memoria depositado en un metal que será depositado de mano en mano con la misma naturalidad con la que rueda un balón de futbol.

Más que futbol: identidad y tradición

Durante la discusión, se subrayó que el futbol en México trasciende el espectáculo profesional. El senador Huerta recordó que no sólo existen figuras internacionales que han puesto en alto el nombre del país, sino también “el futbol llanero, la cancha de tierra, la coperacha para el uniforme, la comunidad que se organiza para jugar en paz”.

Por su parte, el senador Homero Davis Castro, a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, explicó que la emisión de las monedas cumple con la Ley Monetaria de México y no generará impacto negativo en las finanzas públicas.

Las monedas cumple con la Ley Monetaria de México y no generará impacto negativo en las finanzas públicas / GROK

Señaló que la medida “no altera el Sistema Financiero y no genera presiones adicionales sobre el gasto público, ya que es una medida responsable, cuidadosamente diseñada y jurídicamente sólida”.

Con esta decisión, México comienza oficialmente su ruta rumbo al Mundial 2026 no sólo en lo deportivo, sino también en lo simbólico y cultural.

Últimos videos
Neuroamor
Contra
Neuroamor
Lo Último
22:47 Rusia y Bielorrusia, de nuevo bajo sus propias banderas en los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026
22:33 Sergio Mayer solicita licencia en plena Reforma Electoral para ir a La Casa de los Famosos
21:45 Brujas vs Atlético de Madrid: ¿Dónde ver los Playoffs de la Champions League?
21:45 Wolverhampton vs Arsenal: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 27 de la Premier League?
21:19 Mundial 2026: ¡Es oficial! México tendrá monedas conmemorativas en oro y plata
21:11 ¡Se jugará en el Estadio Banorte! La Selección Mexicana no tiene ‘plan B’ para el juego contra Portugal
21:04 Figura de Monterrey sufre rotura de ligamento cruzado
20:36 De la burla a México al racismo contra Vinícius: El oscuro historial de Gianluca Prestianni
20:35 VIDEO: Emily Cinnamon, hija del 'Canelo' conquista el New York Fashion Week
19:45 Cubs presentan jersey inspirado en México
Tendencia
1
Futbol Gabriel Milito no deja a Chivas pese a interés de Independiente de Argentina
2
Futbol ¿Problemas en América? Vinícius Lima protagoniza fuerte entrada sobre Kevin Álvarez en entrenamiento de las Águilas
3
Contra Eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026: dónde se verá el anillo de fuego y a qué hora observarlo
4
Empelotados El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica
5
Futbol Pachuca se despide de Jhonder Cádiz
6
Futbol Partido en Benfica se detiene varios minutos y Vinícius denuncia insulto racista de rival
Te recomendamos
Rusia y Bielorrusia, de nuevo bajo sus propias banderas en los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026
Otros Deportes
17/02/2026
Rusia y Bielorrusia, de nuevo bajo sus propias banderas en los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026
Sergio Mayer solicita licencia en plena Reforma Electoral para ir a La Casa de los Famosos
Contra
17/02/2026
Sergio Mayer solicita licencia en plena Reforma Electoral para ir a La Casa de los Famosos
Brujas vs Atlético de Madrid: ¿Dónde ver los Playoffs de la Champions League?
Futbol Internacional
17/02/2026
Brujas vs Atlético de Madrid: ¿Dónde ver los Playoffs de la Champions League?
Wolverhampton vs Arsenal: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 27 de la Premier League?
Futbol Internacional
17/02/2026
Wolverhampton vs Arsenal: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 27 de la Premier League?
Mundial 2026: ¡Es oficial! México tendrá monedas conmemorativas en oro y plata
Contra
17/02/2026
Mundial 2026: ¡Es oficial! México tendrá monedas conmemorativas en oro y plata
¡Se jugará en el Estadio Banorte! La Selección Mexicana no tiene ‘plan B’ para el juego contra Portugal
Futbol Nacional
17/02/2026
¡Se jugará en el Estadio Banorte! La Selección Mexicana no tiene ‘plan B’ para el juego contra Portugal