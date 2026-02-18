Mundial 2026: ¡Es oficial! México tendrá monedas conmemorativas en oro y plata

El Senado de la República aprobó por unanimidad la emisión de tres monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que será organizada por México, Estados Unidos y Canadá. El dictamen fue avalado con 94 votos a favor y cero en contra, y ahora fue remitido al Ejecutivo federal para su promulgación.

Las piezas serán de oro puro, plata pura y una versión bimetálica, con valores nominales de 25, 20 y 10 pesos, respectivamente. Se trata de una edición especial que celebrará que México será sede mundialista por tercera ocasión en la historia, tras 1970 y 1986.

Las monedas tendrán valores nominales de 25, 20 y 10 pesos / GROK

¿Cómo serán las monedas del Mundial 2026?

De acuerdo con el decreto aprobado, las tres monedas llevarán en el anverso el Escudo Nacional en relieve escultórico con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”. El diseño del reverso será determinado por el Banco de México y deberá estar relacionado con la Copa Mundial de Futbol 2026.

En tribuna, el senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, destacó que el diseño debe reflejar también la identidad nacional. “México será sede mundialista por tercera ocasión y estas piezas serán el recuerdo de una justa deportiva, y a la vez una declaración de identidad, dignidad y raíz”.

Estas piezas serán el recuerdo de una justa deportiva, dice el Senado / Grok

Añadió que las monedas “son una forma de hablarle al mundo”, un símbolo de memoria depositado en un metal que será depositado de mano en mano con la misma naturalidad con la que rueda un balón de futbol.

Más que futbol: identidad y tradición

Durante la discusión, se subrayó que el futbol en México trasciende el espectáculo profesional. El senador Huerta recordó que no sólo existen figuras internacionales que han puesto en alto el nombre del país, sino también “el futbol llanero, la cancha de tierra, la coperacha para el uniforme, la comunidad que se organiza para jugar en paz”.

Por su parte, el senador Homero Davis Castro, a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, explicó que la emisión de las monedas cumple con la Ley Monetaria de México y no generará impacto negativo en las finanzas públicas.

Las monedas cumple con la Ley Monetaria de México y no generará impacto negativo en las finanzas públicas / GROK

Señaló que la medida “no altera el Sistema Financiero y no genera presiones adicionales sobre el gasto público, ya que es una medida responsable, cuidadosamente diseñada y jurídicamente sólida”.