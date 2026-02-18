Sergio Mayer solicita licencia en plena Reforma Electoral para ir a La Casa de los Famosos

En pleno arranque de debates importantes en la Cámara de Diputados, Sergio Mayer Bretón pidió licencia a su cargo como diputado federal para participar en “La Casa de los Famosos”, reality show producido por Telemundo.

La tarde del 17 de febrero de 2026, durante la sesión en San Lázaro, se “aprobó la licencia por tiempo indefinido solicitada por el diputado” de Morena. El permiso surtirá efecto de inmediato, justo cuando en las próximas semanas se discutirá la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el dictamen que busca reducir la jornada laboral a 40 horas.

Sí, mientras se vienen votaciones clave, Mayer cambia la curul por las cámaras.

Sergio Mayer ya se encuentra dentro de La Casa de los Famosos de Telemundo / Redes Sociales

¿Para qué pidió licencia Sergio Mayer?

Sergio Mayer solicitó licencia como diputado federal para integrarse al reality show “La Casa de los Famosos”, producido por Telemundo.

De acuerdo con versiones difundidas por periodistas de espectáculos, el diputado fue convencido tras una intensa negociación para unirse al elenco, en el que también figuran nombres como Lupita Jones, Kunno y Laura Zapata.

Su licencia le permitirá participar de tiempo completo en el programa, priorizando su exposición mediática sobre sus funciones legislativas.

El diputado de Morena pidió permiso para entrar de nueva cuenta al reality / Redes Sociales

La decisión no pasó desapercibida, especialmente porque su actividad parlamentaria en este segundo año de la LXVI Legislatura ha sido prácticamente nula: solo ha presentado dos iniciativas, ambas aún pendientes.

¿Quién sustituirá a Sergio Mayer en la Cámara de Diputados?

Según el Sistema de Información Legislativa, el suplente de Sergio Mayer es Luis Morales Flores, cuyo mandato concluiría el 31 de agosto de 2027.

Morales Flores pertenece a la Cuarta Circunscripción de la Ciudad de México y, en caso de asumir formalmente el escaño, sería quien vote las iniciativas impulsadas por el gobierno federal en lugar del ahora habitante del reality.

En medio de diferentes reformas importantes para el país, el morenista prefiere los reflectores de la farándula / Redes Sociales

¿Cuánto gana Sergio Mayer como diputado federal?

Aunque formalmente no reciben “sueldo”, las y los diputados perciben una dieta mensual que asciende a 79 mil pesos tras el ajuste de 2026.

Además:

Reciben mil 250 pesos mensuales como apoyo para despensa.

El aguinaldo anual equivale a 40 días de salario.

La prima vacacional asciende al 50% sobre 10 días de sueldo.

Existen apoyos adicionales por asistencia legislativa y atención ciudadana.

Con estos beneficios, la percepción mensual total de algunos diputados federales puede superar los 150 mil pesos.