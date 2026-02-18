Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Sergio Mayer solicita licencia en plena Reforma Electoral para ir a La Casa de los Famosos

El legislador en estos momentos ya está adentro de la casa / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 22:33 - 17 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El diputado de Morena pidió licencia indefinida para entrar al reality de Telemundo en plena discusión de reformas clave

En pleno arranque de debates importantes en la Cámara de Diputados, Sergio Mayer Bretón pidió licencia a su cargo como diputado federal para participar en “La Casa de los Famosos”, reality show producido por Telemundo.

La tarde del 17 de febrero de 2026, durante la sesión en San Lázaro, se “aprobó la licencia por tiempo indefinido solicitada por el diputado” de Morena. El permiso surtirá efecto de inmediato, justo cuando en las próximas semanas se discutirá la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el dictamen que busca reducir la jornada laboral a 40 horas.

Sí, mientras se vienen votaciones clave, Mayer cambia la curul por las cámaras.

Sergio Mayer ya se encuentra dentro de La Casa de los Famosos de Telemundo / Redes Sociales

¿Para qué pidió licencia Sergio Mayer?

Sergio Mayer solicitó licencia como diputado federal para integrarse al reality show “La Casa de los Famosos”, producido por Telemundo.

De acuerdo con versiones difundidas por periodistas de espectáculos, el diputado fue convencido tras una intensa negociación para unirse al elenco, en el que también figuran nombres como Lupita Jones, Kunno y Laura Zapata.

Su licencia le permitirá participar de tiempo completo en el programa, priorizando su exposición mediática sobre sus funciones legislativas.

El diputado de Morena pidió permiso para entrar de nueva cuenta al reality / Redes Sociales

La decisión no pasó desapercibida, especialmente porque su actividad parlamentaria en este segundo año de la LXVI Legislatura ha sido prácticamente nula: solo ha presentado dos iniciativas, ambas aún pendientes.

¿Quién sustituirá a Sergio Mayer en la Cámara de Diputados?

Según el Sistema de Información Legislativa, el suplente de Sergio Mayer es Luis Morales Flores, cuyo mandato concluiría el 31 de agosto de 2027.

Morales Flores pertenece a la Cuarta Circunscripción de la Ciudad de México y, en caso de asumir formalmente el escaño, sería quien vote las iniciativas impulsadas por el gobierno federal en lugar del ahora habitante del reality.

En medio de diferentes reformas importantes para el país, el morenista prefiere los reflectores de la farándula / Redes Sociales

¿Cuánto gana Sergio Mayer como diputado federal?

Aunque formalmente no reciben “sueldo”, las y los diputados perciben una dieta mensual que asciende a 79 mil pesos tras el ajuste de 2026.

Además:

  • Reciben mil 250 pesos mensuales como apoyo para despensa.

  • El aguinaldo anual equivale a 40 días de salario.

  • La prima vacacional asciende al 50% sobre 10 días de sueldo.

  • Existen apoyos adicionales por asistencia legislativa y atención ciudadana.

Con estos beneficios, la percepción mensual total de algunos diputados federales puede superar los 150 mil pesos.

Ahora, Mayer deja esa dieta y beneficios (al menos temporalmente) para encerrarse bajo el ojo público en un reality que promete polémica.

Últimos videos
Neuroamor
Contra
Neuroamor
Lo Último
22:47 Rusia y Bielorrusia, de nuevo bajo sus propias banderas en los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026
22:33 Sergio Mayer solicita licencia en plena Reforma Electoral para ir a La Casa de los Famosos
21:45 Brujas vs Atlético de Madrid: ¿Dónde ver los Playoffs de la Champions League?
21:45 Wolverhampton vs Arsenal: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 27 de la Premier League?
21:19 Mundial 2026: ¡Es oficial! México tendrá monedas conmemorativas en oro y plata
21:11 ¡Se jugará en el Estadio Banorte! La Selección Mexicana no tiene ‘plan B’ para el juego contra Portugal
21:04 Figura de Monterrey sufre rotura de ligamento cruzado
20:36 De la burla a México al racismo contra Vinícius: El oscuro historial de Gianluca Prestianni
20:35 VIDEO: Emily Cinnamon, hija del 'Canelo' conquista el New York Fashion Week
19:45 Cubs presentan jersey inspirado en México
Tendencia
1
Futbol Gabriel Milito no deja a Chivas pese a interés de Independiente de Argentina
2
Futbol ¿Problemas en América? Vinícius Lima protagoniza fuerte entrada sobre Kevin Álvarez en entrenamiento de las Águilas
3
Contra Eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026: dónde se verá el anillo de fuego y a qué hora observarlo
4
Empelotados El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica
5
Futbol Pachuca se despide de Jhonder Cádiz
6
Futbol Partido en Benfica se detiene varios minutos y Vinícius denuncia insulto racista de rival
Te recomendamos
Rusia y Bielorrusia, de nuevo bajo sus propias banderas en los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026
Otros Deportes
17/02/2026
Rusia y Bielorrusia, de nuevo bajo sus propias banderas en los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026
Sergio Mayer solicita licencia en plena Reforma Electoral para ir a La Casa de los Famosos
Contra
17/02/2026
Sergio Mayer solicita licencia en plena Reforma Electoral para ir a La Casa de los Famosos
Brujas vs Atlético de Madrid: ¿Dónde ver los Playoffs de la Champions League?
Futbol Internacional
17/02/2026
Brujas vs Atlético de Madrid: ¿Dónde ver los Playoffs de la Champions League?
Wolverhampton vs Arsenal: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 27 de la Premier League?
Futbol Internacional
17/02/2026
Wolverhampton vs Arsenal: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 27 de la Premier League?
Mundial 2026: ¡Es oficial! México tendrá monedas conmemorativas en oro y plata
Contra
17/02/2026
Mundial 2026: ¡Es oficial! México tendrá monedas conmemorativas en oro y plata
¡Se jugará en el Estadio Banorte! La Selección Mexicana no tiene ‘plan B’ para el juego contra Portugal
Futbol Nacional
17/02/2026
¡Se jugará en el Estadio Banorte! La Selección Mexicana no tiene ‘plan B’ para el juego contra Portugal