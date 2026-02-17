Eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026: dónde se verá el anillo de fuego y a qué hora observarlo

Este martes 17 de febrero de 2026 se registrará un eclipse solar anular, fenómeno astronómico que se produce cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero no alcanza a cubrirlo por completo. Como resultado, se forma un aro brillante alrededor del satélite, conocido popularmente como el “anillo de fuego”.

En esta ocasión, la franja donde podrá apreciarse la anularidad —es decir, el aro completo— estará localizada únicamente en una zona específica de la Antártida. Se trata de un corredor aproximado de 4,282 kilómetros de longitud y 616 kilómetros de ancho, donde la Luna ocultará cerca del 96% del disco solar.

El eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026 formará el llamado “anillo de fuego” en una zona específica de la Antártida./ Pixabay

Fuera de esa franja limitada, el fenómeno se observará como eclipse parcial en otras áreas del continente antártico y en regiones del extremo sur de América del Sur, incluyendo puntos de Argentina y Chile como Tierra del Fuego y Punta Arenas. También podrá apreciarse parcialmente en sectores del sur de África.

¿A qué hora comenzará el eclipse solar del 17 de febrero de 2026?

De acuerdo con el cronograma astronómico, la fase parcial del eclipse comenzará a las 6:56 de la mañana, hora local de Argentina (9:56 GMT). El fenómeno avanzará de manera gradual hasta alcanzar su punto máximo en la zona de anularidad ubicada en el este de la Antártida.

La fase parcial del fenómeno comenzará a las 6:56 a. m. (9:56 GMT) y concluirá a las 11:27 a. m. (14:27 GMT)./ Pixabay

La fase parcial concluirá a las 11:27 de la mañana (14:27 GMT). Durante ese intervalo, quienes se encuentren dentro del corredor antártico podrán observar el característico anillo luminoso, aunque se trata de una región remota, alejada de bases habitadas o zonas de fácil acceso.

En el resto de los territorios donde el eclipse será parcial, los observadores verán cómo la Luna cubre una porción del Sol sin llegar a formar el aro brillante completo.

Especialistas recuerdan que observar un eclipse solar requiere medidas estrictas de seguridad. Es indispensable utilizar lentes certificados para eclipses solares o filtros especiales aprobados para telescopios y cámaras.

El eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026 será uno de los eventos astronómicos más destacados del año, aunque la visibilidad plena del anillo de fuego quedará restringida a una región muy específica del planeta. Para el resto del mundo, el espectáculo podrá disfrutarse de manera parcial, siempre con las precauciones adecuadas.