Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026: dónde se verá el anillo de fuego y a qué hora observarlo

El corredor de anularidad se extenderá por más de 4 mil kilómetros dentro del territorio antártico./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 22:42 - 16 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La diferencia entre un eclipse total y uno anular radica en la distancia de la Luna respecto a la Tierra

Este martes 17 de febrero de 2026 se registrará un eclipse solar anular, fenómeno astronómico que se produce cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero no alcanza a cubrirlo por completo. Como resultado, se forma un aro brillante alrededor del satélite, conocido popularmente como el “anillo de fuego”.

En esta ocasión, la franja donde podrá apreciarse la anularidad —es decir, el aro completo— estará localizada únicamente en una zona específica de la Antártida. Se trata de un corredor aproximado de 4,282 kilómetros de longitud y 616 kilómetros de ancho, donde la Luna ocultará cerca del 96% del disco solar.

El eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026 formará el llamado “anillo de fuego” en una zona específica de la Antártida./ Pixabay

Fuera de esa franja limitada, el fenómeno se observará como eclipse parcial en otras áreas del continente antártico y en regiones del extremo sur de América del Sur, incluyendo puntos de Argentina y Chile como Tierra del Fuego y Punta Arenas. También podrá apreciarse parcialmente en sectores del sur de África.

¿A qué hora comenzará el eclipse solar del 17 de febrero de 2026?

De acuerdo con el cronograma astronómico, la fase parcial del eclipse comenzará a las 6:56 de la mañana, hora local de Argentina (9:56 GMT). El fenómeno avanzará de manera gradual hasta alcanzar su punto máximo en la zona de anularidad ubicada en el este de la Antártida.

La fase parcial del fenómeno comenzará a las 6:56 a. m. (9:56 GMT) y concluirá a las 11:27 a. m. (14:27 GMT)./ Pixabay

La fase parcial concluirá a las 11:27 de la mañana (14:27 GMT). Durante ese intervalo, quienes se encuentren dentro del corredor antártico podrán observar el característico anillo luminoso, aunque se trata de una región remota, alejada de bases habitadas o zonas de fácil acceso.

En el resto de los territorios donde el eclipse será parcial, los observadores verán cómo la Luna cubre una porción del Sol sin llegar a formar el aro brillante completo.

Especialistas recuerdan que observar un eclipse solar requiere medidas estrictas de seguridad. Es indispensable utilizar lentes certificados para eclipses solares o filtros especiales aprobados para telescopios y cámaras.

El eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026 será uno de los eventos astronómicos más destacados del año, aunque la visibilidad plena del anillo de fuego quedará restringida a una región muy específica del planeta. Para el resto del mundo, el espectáculo podrá disfrutarse de manera parcial, siempre con las precauciones adecuadas.

En la franja de anularidad, la Luna cubrirá aproximadamente el 96% del disco solar./ Pixabay
Últimos videos
Neuroamor
Contra
Neuroamor
Lo Último
23:05 F1 2026: Checo Pérez va por récord de histórico piloto brasileño en su regreso a la parrilla
23:02 ¿Puede Obed Vargas jugar la Champions League a pesar de no jugar la Fase de Liga?
22:42 Eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026: dónde se verá el anillo de fuego y a qué hora observarlo
22:09 ¿Aparece el primer therian en México en Sonora? Esto es lo que se sabe del caso en Navojoa
22:05 WWE: ¿Han existido luchas de máscara vs máscara en la empresa estadounidense?
21:53 Therians en la UNAM: convocan primera reunión en CU y esto es lo que se sabe
21:30 Milano Cortina 2026: Así marcha el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno
21:28 Galatasaray vs Juventus: ¿se enfrentan en un crucial duelo de Champions League
21:26 Chivas remonta y golea a Atlas de cara al Clásico Nacional ante América
21:10 Santos, en crisis: Así ha sido la debacle del club lagunero en el último año
Tendencia
1
Contra Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental: autos que no salen el martes 17 de febrero
2
Futbol Toluca crece en afición y deja atrás a Rayados y Tigres
3
Contra Gaby ‘N’ es vinculada a proceso por homicidio de motociclista: podría enfrentar hasta 50 años de cárcel
4
Futbol ¿América en crisis? Las Águilas realizan encerrona tras derrota en el Clásico Nacional
5
Futbol ¿Se va de Chivas? Proponen a Gabriel Milito como presidente de Independiente
6
Futbol América se despide de figura y dice adiós a importante atacante a mitad del Clausura 2026
Te recomendamos
Checo Pérez con Cadillac durante la pretemporada en Bahréin | AP
Fórmula 1
16/02/2026
F1 2026: Checo Pérez va por récord de histórico piloto brasileño en su regreso a la parrilla
¿Puede Obed Vargas jugar la Champions League a pesar de no jugar la Fase de Liga?
Futbol
16/02/2026
¿Puede Obed Vargas jugar la Champions League a pesar de no jugar la Fase de Liga?
Eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026: dónde se verá el anillo de fuego y a qué hora observarlo
Contra
16/02/2026
Eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026: dónde se verá el anillo de fuego y a qué hora observarlo
¿Aparece el primer therian en México en Sonora? Esto es lo que se sabe del caso en Navojoa
Contra
16/02/2026
¿Aparece el primer therian en México en Sonora? Esto es lo que se sabe del caso en Navojoa
WWE: ¿Han existido luchas de máscara vs máscara en la empresa estadounidense?
Lucha
16/02/2026
WWE: ¿Han existido luchas de máscara vs máscara en la empresa estadounidense?
Therians en la UNAM: convocan primera reunión en CU y esto es lo que se sabe
Contra
16/02/2026
Therians en la UNAM: convocan primera reunión en CU y esto es lo que se sabe