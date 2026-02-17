Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Cierres en Periférico Norte 2026: tramos bloqueados, alternativas viales y cómo afectará la movilidad

Obras de rehabilitación mantienen cierres parciales en el Periférico Norte, a la altura de Naucalpan./ Naucalpan
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 20:26 - 16 febrero 2026
Los trabajos se prevé que duren hasta abril de 2026, con cierres parciales y desvíos

La circulación en uno de los corredores viales más importantes del Valle de México se ha visto afectada en 2026 debido a obras de rehabilitación en el Periférico Norte, particularmente en el tramo que pasa por Naucalpan y zonas aledañas. Esta intervención forma parte de un programa de mejora integral de la vialidad que busca renovar la carpeta asfáltica y darle mayor durabilidad a la superficie de rodamiento.

Autoridades implementaron desvíos para reducir afectaciones a la circulación en el Estado de México./ RS

Los trabajos de reconstrucción comenzaron a principios de enero y se espera que se mantengan hasta aproximadamente el 30 de abril de 2026, por lo que es importante que automovilistas consideren rutas alternas y tomen previsiones para sus traslados diarios.

Las labores contemplan cierres parciales de carriles conforme avanza la rehabilitación de los 108 kilómetros que abarcan desde Naucalpan hasta la caseta de Tepotzotlán, afectando tanto el flujo de vehículos particulares como transporte público.

¿Qué tramo está cerrado y por qué?

El segmento intervenido comprende una parte del Boulevard Manuel Ávila Camacho, conocido como Periférico Norte, donde se realizan obras de reconstrucción de la superficie y mejora de la infraestructura vial. Esta zona es fundamental para la conectividad entre el Estado de México y la Ciudad de México, por lo que cualquier cierre influye de manera significativa en la movilidad de miles de conductores cada día.

Los trabajos forman parte de la rehabilitación de la lateral del Boulevard Manuel Ávila Camacho./ RS

Debido a la magnitud de la obra, los cierres se realizan de forma escalonada, trasladándose progresivamente a lo largo de la vía conforme avanzan los trabajos. Las autoridades han dispuesto operativos de tránsito y señalización para orientar a los automovilistas y mitigar afectaciones.

¿Qué rutas alternas pueden utilizar los conductores?

Para quienes suelen transitar por el Periférico Norte, existen varias opciones de alternativas viales que pueden ayudar a reducir tiempos de traslado o evitar el congestionamiento en los tramos en obra. Entre estas rutas se encuentran:

  • Avenida Insurgentes, conectando con vialidades secundarias hacia el norte de la CDMX.

  • Calle del Balneario y Avenida del Trabajo, que permiten sortear el tramo intervenido hacia distintas zonas de la metrópoli.

  • Avenida Ingenieros Militares, Río San Joaquín y Rodolfo Gaona, que pueden ser útiles en sentido inverso.

  • Carrera por el Circuito Exterior Mexiquense o el Segundo Piso de Periférico para evitar zonas congestionadas.

Las autoridades recomiendan a los conductores salir con anticipación, utilizar aplicaciones de navegación en tiempo real y respetar la señalización vial para evitar contratiempos durante las obras.

Automovilistas enfrentan carga vehicular en uno de los principales corredores del Valle de México./ X:@zonacritica17

Los trabajos forman parte de un esfuerzo conjunto entre el gobierno del Estado de México y los municipios afectados, con la finalidad de mejorar la seguridad vial y ofrecer una circulación más fluida una vez concluida la rehabilitación.

Este programa de obra en el Periférico Norte representa una mejora significativa para una de las arterias principales del Valle de México, aunque su impacto en la movilidad diaria exige planificación y paciencia por parte de los usuarios.

Se recomienda utilizar rutas alternas mientras continúan las obras en Periférico Norte./ X:@zonacritica17
